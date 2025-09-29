Rennes : la librairie Le Failler visée, sa vitrine vandalisée

Le directeur de la librairie, Dominique Fredj, a déposé plainte, et dénonce un vandalisme délibéré : « Le fait de toucher à une librairie, c’est frapper à la liberté d’expression et de pensée… Parlons clair : c’est un acte d’une grande lâcheté », partage-t-il auprès de Rennes Infos Autrement.

Sur place, l’équipe a fait poser en urgence des panneaux de bois et un film de protection. La librairie est restée ouverte au public lundi. Des lecteurs et des représentants d’institutions locales sont venus témoigner leur soutien.

Une dizaine d’impacts sont visibles sur la vitrine de la librairie, vraisemblablement provoqués par un potelet métallique arraché à proximité. « Je ne crois pas à une tentative d’intrusion… ou alors ils ne sont pas très malins ! », ironise le propriétaire, qui s’interroge sur le message envoyé en s’en prenant à une vitrine « polar et BD », ne présentant aucun ouvrage polémique.

Fondée en 1925 et au cœur de la vie culturelle rennaise, Le Failler constitue un repère pour les lecteurs et un point d’ancrage pour les professionnels du livre.

Le directeur conclut, au micro d'Ici Rennes : « Ça pose beaucoup de questions et je pense que pour nous, comme pour tous les lieux de culture, comme pour n'importe quelle librairie qui serait attaquée, c'est un signal qu'il faut prendre au sérieux et avec gravité. »

Crédits photo : Rayon histoire de la librairie Le Failler, au premier étage (Olybrius, CC BY-SA 4.0)

