L’homme aux 25.000 livres vend sa bibliothèque pour (sur)vivre

En Italie, Giampiero Mughini est un visage familier, qu’on retrouve depuis des décennies dans les talk-shows et autres émissions de débats, à tendance polémique. Cultivé et provocateur, le public le pensait inépuisable… jusqu’à ce que récemment, la maladie n’en fasse un paria sans le sou.
Le 29/09/2025 à 18:20 par Cécile Mazin
0 Réactions | 1 Partages
Publié le :
29/09/2025 à 18:20
0
Commentaires
1
Partages
En Italie, Mughini est perçu comme un intellectuel médiatique, au carrefour du journalisme, de la culture littéraire et du débat télévisé. Polémiste brillant, volontiers provocateur, il a longtemps été invité sur les plateaux pour son ton tranchant et sa vaste érudition.
Pour le public français, il faut imaginer un personnage partageant la passion de Bernard Pivot pour la littérature, le goût de la querelle d’un Michel Polac et un Frédéric Beigbeder hédoniste. De quoi en donner pour tous les goûts.
Aujourd’hui âgé de 84 ans, il doit se résoudre à vendre une partie de sa collection littéraire — non par désir, mais par nécessité. « Je n’ai plus d’argent », clame-t-il. « Depuis que je suis tombé malade, plus personne ne m’appelle », confie-t-il dans une longue interview au Foglio.
Lui qui tranchait dans les débats, défendait des idées fortes, s’est vu peu à peu sorti des radars télé. Le milieu lui tourne le dos — ou le met à l’écart. « Les amis ? Évaporés », ajoute-t-il, la voix teintée de regret.
La bibliothèque de Mughini est légendaire — entre 20 000 et 25 000 volumes selon ses comptes, dont de nombreuses premières éditions de Pavese, Calvino, Campana, Gadda, Sciascia, Fenoglio, Pirandello, Ungaretti. Un trésor littéraire amassé avec patience, révérence, obsession.
Pourtant, face à la nécessité, il choisit d’en céder une partie. La transaction se fera avec un libraire milanais, Pontremoli, qui est aussi un vieil ami. Le geste est douloureux : « C’est une souffrance indispensable », explique-t-il.
Il essaiera de garder certaines pièces emblématiques — trois livres rares de Italo Svevo, les ouvrages de Umberto Saba (lié à Trieste) ou ceux de Carlo Dossi. Ses livres n’ont pas été traduits en français.
Crédits photo : Giampiero Mughini
Par Cécile Mazin
Contact : cm@actualitte.com
Plus d'articles sur le même thème
Dans cette petite ville américaine, un bras de fer inattendu se joue entre une église évangélique et la bibliothèque publique. Sur les bancs de la Reformation Church, on encourage les fidèles à emprunter certains ouvrages — et à ne jamais les retourner. Le motif ? Ces livres abordent des thématiques LGBTQ+, jugées « immorales » par les leaders de l’église. Pour la directrice de la bibliothèque, c’est tout simplement du vol. Pour les pasteurs, c’est un geste de désobéissance civile inspiré par la foi.
27/09/2025, 14:13
Lauréat du Prix du Roman Fnac 2025 pour Les Éléments (trad. Sophie Aslanides), John Boyne était notre invité pour un Questionnaire de Proust revisité. L'objectif était simple : répondre rapidement, simplement, facilement. « D’accord, j’aime bien ce genre de choses », nous a-t-il rétorqué du tac-au-tac.
22/09/2025, 13:31
Dans les boîtes aux lettres de Baltimore, cet été, ou sur les perrons, parfois trempés, des milliers d’exemplaires du même ouvrage mystérieux : The Great Controversy. Ni explication ni carte de remerciement : une couverture provocante, un titre intrigant – et... rien. L’initiative a provoqué un mélange de curiosité, d’irritation, de moqueries. Mais au-delà du bruit, elle révèle un étrange croisement entre prosélytisme religieux, marketing de masse et réception populaire dans une métropole moderne.
17/09/2025, 12:57
Le pitch est irrésistible : un jeu où l’on se bat… en composant une page de manga. The Fable: Manga Build Roguelike transpose le héros tueur à gages imaginé par Katsuhisa Minami dans une mécanique de “mise en page” ludique. Oui, dit comme ça, on a envie de tourner la page suivante.
14/09/2025, 09:00
À Katmandou, un vent de contestation souffle depuis le 8 septembre 2025. Ce ne sont pas seulement les slogans, les banderoles ou les affrontements avec la police qui attirent l’attention — c’est aussi un drapeau, étrange, inattendu, issu du manga avec pour star Monkey D. Luffy, qui incarne désormais l’insoumission des jeunes du pays.
13/09/2025, 08:57
Rachats, prises de participation, récupérations de catalogues et autres opérations capitalistiques, dans l'édition, peuvent perdre les plus attentifs des lecteurs. L'Association pour l’écologie du livre a commandé au dessinateur David Snug un « Cherche et trouve » du secteur de l'édition, principalement français. Alors, on joue ?
12/09/2025, 11:17
La Poste célébrera, le mercredi 8 octobre 2025, le 55ᵉ anniversaire de l’implantation de son imprimerie de timbres-poste à Boulazac (Dordogne) avec une émission spéciale : un bloc de quatre timbres, quatre collectors thématiques, deux entiers postaux… et même deux puzzles pour les amateurs d’iconographie postale.
11/09/2025, 16:51
Célébrer la lecture, où que l’on se trouve sur la planète : le projet a quelque chose d’un grand rêve. Ce 11 octobre, rendez-vous est donné, à 11 h précises — selon votre fuseau horaire — pour une grande séance de lecture, durant 25 minutes.
09/09/2025, 15:28
Conçue comme « un lien entre l'imaginaire au quotidien », une « métrothèque » a été inaugurée, ce 4 septembre, au sein de la station Kondratowicza, à Varsovie, en Pologne. Ce lieu à l'allure futuriste propose 16.000 ouvrages à emprunter, mais aussi des espaces de travail et de lecture, ou encore une installation de culture hydroponique.
09/09/2025, 12:20
Une image vaut mille mots, dit-on. Ici, ce sont des loups perchés sur des piles de livres, ou des chats vaguement inquiétants, qui ont provoqué l’émeute numérique. Le motif ? L’utilisation d’outils créatifs assistés par intelligence artificielle pour illustrer des T-shirts et autres objets promotionnels signés Powell’s Books. Même si, officiellement, c’est bel et bien un artiste local aux commandes, le soupçon plane — et avec lui, une envolée de critiques, de la part de clients perplexes… et de la section syndicale.
07/09/2025, 10:24
On le connaissait en mécène pour les bibliothèques et les librairies américaines. James Patterson s'offre une nouvelle casquette de protecteur des arts, des lettres et des personnes qui écrivent en frappant fort. Il lance ainsi Go Finish Your Book, initiative dotée de 50.000 $... pour aider à ne pas se soucier des questions d'argent, durant la période de création. Charmant ?
05/09/2025, 15:33
Un livre géant posé au cœur de Dubaï : tel est le concept imaginé par l’architecte et artiste 3D sri lankais Thilina Liyanage. Sa bibliothèque futuriste, encore virtuelle, transforme la lecture en expérience architecturale grandeur nature.
04/09/2025, 16:36
Il y a parfois des paradoxes que l’on ne déniche que dans les rayons discrets des librairies spécialisées. Un client se présente chez Luca Cena, libraire antiquaire à Turin, avec un vieux traité sur la vaccination – reçu en cadeau de son père, médecin – dont il souhaitait se débarrasser. De fait, il confie « ne pas être fan de l’usage des vaccins, préférer affronter les maladies par soi-même ».
30/08/2025, 19:16
Alors que les rédactions françaises ont, comme chaque année, partagé leurs recommandations littéraires pour la rentrée, une initiative plus inattendue a retenu l’attention du réseau LinkedIn. Enrique Martinez, PDG du groupe Fnac Darty, y a publié sa propre sélection de lectures, résolument éclectique, et visiblement en accord avec les libraires du groupe et les adhérents.
30/08/2025, 08:30
Duolingo donne des leçons, et elles ne sont pas au goût de tout le monde. L’application à la mascotte verte a glissé une référence à la réputation transphobe de J.K. Rowling, l’autrice de la saga Harry Potter, dans sa leçon d’allemand. Et elle s’est attiré les foudres d’une partie des internautes.
28/08/2025, 16:45
C'est devenu un rendez-vous incontournable de la littérature anglo-saxonne : la fameuse liste des lectures d'été de Barack Obama. Publiée chaque mois d'août sur ses réseaux sociaux suivis par des millions d'internautes, elle fait de lui l'un des prescripteurs de livres à ne pas louper, et un argument marketing pour les maisons d'édition.
28/08/2025, 10:40
Direction la Manche, en Normandie, à Cherbourg. Là, au détour d'une balade, une maison rose se dresse sous le nom d'Organza. Si son originalité ne laisse pas indifférent, un détail pourrait malheureusement frapper l'œil du passant : la boîte à livres pour enfants, créée par sa propriétaire, est désespérément vide. Un phénomène qui touche de nombreuses boîtes à livres à travers la France.
27/08/2025, 15:42
À Brooklyn, l’été se savoure jusqu’au bout. Du 26 au 28 août, les jeunes nageurs et nageuses repartiront des piscines avec un livre dans une main, et une glace dans l'autre. Quoi de mieux pour terminer l'été ?
26/08/2025, 16:39
Lorsqu’il s’est éteint en juillet 2025 à l’âge de 92 ans, Dan Pelzer a laissé derrière lui bien plus qu’un chagrin : une véritable cathédrale de papier. Nous parlons d’une liste manuscrite — oui, manuscrite — de 3599 livres qu’il avait lus depuis… 1962. Et non, ce n’est ni un record du monde, ni un exploit robotique, mais un témoignage d’un amour sincère pour la lecture, rendu public avec délicatesse par sa famille.
23/08/2025, 19:21
Honoré de Balzac n’a sans doute jamais imaginé que, 175 ans après sa mort, son œuvre inspirerait un EP de blues. Et pourtant : la vocaliste Christina Goh vient de sortir Rue Fortunée – 175, un hommage en trois titres au romancier de La Comédie humaine.
20/08/2025, 17:27
La rentrée littéraire a commencé, les librairies débordent de nouveautés et une interrogation insolite s’impose : serez-vous confrontés… au phénomène Mariko Aoki ? Ce trouble digestif se déclenche volontiers dans les endroits les plus banals, avec pour conséquence de déclencher une irrépressible envie de petit coin. Rien que ça. Mais pas de méprise : c'est normal !
20/08/2025, 12:02
Bouquiner sur une serviette, déposée avec délicatesse sur le sable, pour profiter du soleil tout en achevant une lecture passionnante... Oubliez ! La tendance estivale sur les plages espagnoles était bien au livre, changé en accessoire de parade nuptiale. Les corps sculptés aux muscles saillants, c'était le monde d'avant : à présent, on drague passivement, un livre dans la main, pour attirer l'attention.
19/08/2025, 15:56
C’est sur X (anciennement Twitter) — un lieu de joutes verbales souvent rude — que Stephen King a décoché sa flèche la plus acérée : “Putin played Trump for a chump.” Tout est là en six mots : le maître de l’angoisse condensait, moqueur et cinglant, le verdict d’un sommet aussi inutile en solutions qu’abondant en postures.
17/08/2025, 17:31
Lucy flânait en habituée de Kmart, chaîne australienne de grande distribution. Saisie par une envie soudaine de coloriage, elle s'arrête au rayon mandala sur un titre intitulé The Spice is the Plot. En le feuilletant, la cliente s'empare de son smartphone et clic-clac, immortalise cette offre éditoriale NSFW – Not Safe For Work.
17/08/2025, 10:53
À Albert, ville discrète du département de la Somme, une toute jeune association — Les Éclaireurs de vie — s’est créée le 12 mai 2025, portée par deux jeunes fondateurs, Chloé et Mathieu. Sa vocation ? Insuffler des instants de répit, de bien-être, de partage à des enfants touchés par la maladie. Implantée au 28, rue des Églantines, elle figure officiellement au répertoire des associations depuis mai 2025.
16/08/2025, 15:41
Décidément, les livres prennent l'air aujourd'hui... vraiment. L'Italie recense comme une vague de vandalisme ciblant des bibliothèques de rue, où les livres sont déposés en attendant de trouver un refuge temporaire ou d'être échangés. Plusieurs témoignages rapportent des dégradations, jusqu'à un certain point d'ironie...
15/08/2025, 17:59
On peine à le croire. Des centaines de livres — ni en transit ni en promenade — ont été bazardés sur le trottoir, à quelques pas de la façade encore reconnaissable de la Broad Green Library (au sud de Londres). La scène, hallucinante, a défrayé la chronique cette semaine devant l’ancienne bibliothèque de Croydon, désormais fermée. Et provoque une vague de stupeur dans la communauté locale.
15/08/2025, 16:36
À l’occasion du passage à la 25ᵉ année du XXIᵉ siècle, le New York Times Book Review avait dressé la liste des 100 livres les plus marquants publiés depuis 2000, à partir d’un vaste sondage mené auprès de centaines d’auteurs et personnalités littéraires, dont James Patterson, Stephen Graham Jones, Roxane Gay ou encore Karl Ove Knausgaard. Parmi eux figure le maître de l’horreur, Stephen King, qui a dévoilé, à cette occasion, ses dix livres incontournables de ce premier quart de siècle - dont l’un porte sa propre signature.
12/08/2025, 16:57
Avec Madame Bovary dans l’ordre, Ambroise Perrin signe peut-être le livre que Georges Perec aurait rêvé de feuilleter. Les 145.000 mots du roman de Flaubert y sont comptés, triés, rangés par ordre alphabétique. Un hommage décalé à la banalité.
12/08/2025, 13:19
Charles Bukowski était formel : « L’Art se passe de commentaires, soit c’est un poème, soit c’est un bout de fromage. » Julien, 27 ans, semble en avoir fait un manifeste… un peu trop littéral. À son audience du 11 août 2025, il répondait d’un butin éclectique : une boîte de sardines, deux fromages et sept exemplaires de Ce que je cherche, de Jordan Bardella. De là à y voir un lien artistique…
12/08/2025, 12:08
Un vol digne d'une série télévisée. Un homme de 38 ans est accusé d’avoir remplacé, à l’aide de fausses identités et de reproductions soignées, pour plus de 200.000 $ (plus de 170.000 €) de manuscrits chinois rares dans les bibliothèques de l’Université de Californie à Los Angeles (UCLA).
11/08/2025, 14:20
Depuis mai 2025, une librairie attire les regards et les pas dans le sud de la Chine... et sur les réseaux sociaux. Nichée au cœur du district autonome Mulao de Luocheng, dans la ville de Hechi (région autonome Zhuang du Guangxi), elle a été aménagée dans la paroi du spectaculaire gouffre panoramique de Mianhua. Cet effondrement karstique, formé il y a environ 100 millions d’années, affiche des dimensions vertigineuses : 326 mètres de profondeur pour 305 de largeur...
11/08/2025, 13:04
Tagliata sera désormais un nom qui chatouille l’imaginaire des bibliovores. Ce 6 août 2025, à partir de 19 h, la via principale de cette minuscule hameau perdu dans la Val Brembana – Costa Serina, près de Bergame – s’est métamorphosée en tapis de mots. Une rue entièrement recouverte de livres : comment une idée aussi poétique est-elle née ?
09/08/2025, 17:01
Décédé le 1er juillet dernier, à l'âge de 92 ans, Dan Pelzer laisse derrière lui bien plus qu’un souvenir : une incroyable liste manuscrite, soigneusement tenue depuis 1962, de tous les livres qu’il a lus au fil des années. 3599 titres, griffonnés à la main, comme autant de jalons d’une vie, le sillon subtil d’un temps qui file... Ce lecteur discret, comme le sont la plupart des gens, a consigné ses lectures comme d’autres tiennent un journal intime. Sa famille a choisi de numériser la liste et de la mettre en ligne. Le début d'une bien belle histoire...
07/08/2025, 15:20
Les éditions Divergences continuent de se diversifier. Un peu plus d'un an après l'ouverture du café-librairie dans le centre-ville de Quimperlé, la maison nouvellement bretonne vient d'annoncer le lancement, à une cinquantaine de mètre de là, au 3 place Gambetta, de sa propre cantine.
04/08/2025, 16:25
Top Articles"Ce n’est pas qu’on n’aime pas Carrère ou Mauvignier, c’est qu’ils n’ont pas besoin de nous" Je voulais vivre, élu plus beau titre de l'année 2025 Demon Slayer : au moins une bonne raison de ne pas se précipiter "Ce n'est pas de la science-fiction, c'est de la littérature" : le choc du roman de Mathieu Belezi
Commenter cet article