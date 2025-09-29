L’homme aux 25.000 livres vend sa bibliothèque pour (sur)vivre

En Italie, Mughini est perçu comme un intellectuel médiatique, au carrefour du journalisme, de la culture littéraire et du débat télévisé. Polémiste brillant, volontiers provocateur, il a longtemps été invité sur les plateaux pour son ton tranchant et sa vaste érudition.

Pour le public français, il faut imaginer un personnage partageant la passion de Bernard Pivot pour la littérature, le goût de la querelle d’un Michel Polac et un Frédéric Beigbeder hédoniste. De quoi en donner pour tous les goûts.

Aujourd’hui âgé de 84 ans, il doit se résoudre à vendre une partie de sa collection littéraire — non par désir, mais par nécessité. « Je n’ai plus d’argent », clame-t-il. « Depuis que je suis tombé malade, plus personne ne m’appelle », confie-t-il dans une longue interview au Foglio.

Lui qui tranchait dans les débats, défendait des idées fortes, s’est vu peu à peu sorti des radars télé. Le milieu lui tourne le dos — ou le met à l’écart. « Les amis ? Évaporés », ajoute-t-il, la voix teintée de regret.

Une bibliothèque en héritage… à demi sacrifiée

La bibliothèque de Mughini est légendaire — entre 20 000 et 25 000 volumes selon ses comptes, dont de nombreuses premières éditions de Pavese, Calvino, Campana, Gadda, Sciascia, Fenoglio, Pirandello, Ungaretti. Un trésor littéraire amassé avec patience, révérence, obsession.

Pourtant, face à la nécessité, il choisit d’en céder une partie. La transaction se fera avec un libraire milanais, Pontremoli, qui est aussi un vieil ami. Le geste est douloureux : « C’est une souffrance indispensable », explique-t-il.

Il essaiera de garder certaines pièces emblématiques — trois livres rares de Italo Svevo, les ouvrages de Umberto Saba (lié à Trieste) ou ceux de Carlo Dossi. Ses livres n’ont pas été traduits en français.

Crédits photo : Giampiero Mughini

Par Cécile Mazin

Contact : cm@actualitte.com