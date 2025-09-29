Le Bonheur : quand l'horreur nazie s'attaque aux lapins en peluche

L’auteur bisontin revient après le remarqué Ténèbre pour offrir aux lecteurs un nouveau roman historique teinté d’une petite touche de magie et de mystère. Si son précédent livre se concentrait sur le Congo de Léopold II, Le Bonheur plonge cette fois au plus dur de la Seconde Guerre mondiale, à l’automne 1942.

Les convois ferroviaires s’enchaînent depuis le début de l’été, emmenant les juifs français vers les camps de la mort, Auschwitz en tête (un chapitre entier, particulièrement marquant, du récit est consacré à les recenser froidement). Hommes, femmes et enfants, personne n’échappe à l’horreur du régime nazi et à la complicité des autorités française. Surtout pas les plus jeunes, qui sont immédiatement gazés à leur arrivée.

Un réseau de résistants s’organise alors spontanément pour protéger les êtres les plus menacés. Jacquot, enfant à l’aura et à l’origine mystérieuse, se cache dans une grotte avec Pinou et Suzanne, deux jeunes juifs d’origine polonaise. Les trois enfants survivent avec l'aide de Marcelin Beugnot. Ils sont traqués sans relâche par le SS-Sturmbannführer Peter Pannus, homme proprement effrayant, défiguré, à l'œil de verre perçant.

Plus qu’un énième roman sur la Seconde Guerre mondiale, Le Bonheur fait rejaillir les monstruosités humaines et sociales (les premiers chapitres du récit se déploient dans les malheurs de la condition ouvrière) du début du XXe siècle, en les mettant en contraste avec une langue légère et lumineuse et des personnages innocents.

Les mignons contre les nazis

Les corps sont de faibles enveloppes déchirées par les mains de l’histoire, celles du camp des dominants. La douceur des uns se heurte contre la terreur que les autres inspirent. La « mignonnerie » des enfants, pour être plus précis, n’a d’égal que l’horreur personnifiée dans l’officier nazi.

Le manichéisme dans lequel sont enfermés les personnages pourra gêner certains lecteurs, mais l’absence de relief interne aux protagonistes (quoique le passé de chacun d’eux nuance ce point-là) est largement compensée par la qualité stylistique de l’écriture de Paul Kawczak et par son contrôle du suspens et du sens du récit, auquel il intègre sans difficulté des éléments historiques réels.

La première chose qui marque chez Paul Kawczak, c’est qu’il est un esthète des mots. Ses phrases sont maîtrisées. Le texte est chaleureux, enveloppant, parfois intense.

Mais si la maîtrise est le premier allié de l'auteur pour embarquer le lecteur sans effort dans son roman, elle peut, quand elle est trop visible, provoquer un certain ennui. Certes, il y a quelque chose de magique dans les mots du Bonheur, mais cette magie s’évapore par moment, quand le travail de quelques passages se fait trop remarquer.

Ce qu’il nous reste avant tout de la lecture du Bonheur, ce sont quelques images : celles des convois de la mort qui s’enchaînent mécaniquement, celles des marques de la violence sur les peaux de certains personnages, celles des bombardements en pleine nuit, ou encore celles de la grotte dans laquelle se cachent les enfants et de la nature environnante. Elles sont les preuves du talent d’écriture de Paul Kawczak.

Par Ugo Loumé

