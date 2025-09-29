Joseph Incardona, la rage du roman et la tendresse au cœur du noir

Tout commence, pour le natif de Lausanne, par un détour. « Je suis arrivé à l’écriture dans les années 90. Je voulais devenir journaliste. J’ai commencé au Courrier à Genève. Et puis, au lieu d’aller vérifier mes sources, je comblais les blancs », raconte-t-il. La suite : « Le rédacteur en chef s’en est aperçu, je me suis fait virer. Il m’a dit : “Il faut écrire des romans.” » Boutade décisive : « L’idée de l’écriture était là depuis l’enfance. J’ai compris que c’était ça que je voulais faire : écrire des histoires. »

Un roman de l’humain

Les premières publications arrivent par l'éditrice Delphine Montalant, puis la rencontre avec Finitude à Bordeaux, en 2005. Le romancier passe par Seuil ou encore Fayard, avant de revenir chez Finitude : « En 2015, on se retrouve. J’ai eu l’impression de revenir à la maison », confie-t-il.

Le chemin, lui, avance par travaux et jours : « J’ai un diplôme de Sciences Po, très peu utilisé. J’ai bossé à l’usine, restauré des bateaux, enchaîné des petits boulots pour acheter du temps. Le temps pour écrire, c’est le mieux qu’on puisse espérer. Je ne viens pas de l’académie, je viens du terrain. » À ce jour, l’œuvre compte une vingtaine d'ouvrages, entre recueils de nouvelles, novella, romans, ou encore bandes dessinées.

Joseph Incardona trace ses coordonnées littéraires : « Je me sens du côté du noir, le roman du tragique, le roman de l’homme comme disait Simenon. Fond et forme doivent marcher main dans la main. » Il cite Sandrine Collette, Nicolas Mathieu, Franck Bouysse : « On est plusieurs sur cette frontière. »

Le monde est fatigué

Au centre de son dernier roman : une femme-sirène. Sur scène, elle enfile une queue étincelante, plonge en apnée dans des aquariums de malls et hôtels, sourit aux enfants et aux touristes : discipline physique et glamour. Dans les coulisses, le corps a été reconstruit après un accident qui l’a amputée, une perte qui l’a brisée.

Le moteur dramatique est simple et implacable : la vengeance. À l’origine de la catastrophe, un émir richissime a échappé à tout. L’héroïne remonte la piste, d’un continent à l’autre – Tokyo, Australie, golfe Persique –, enchaînant aéroports, halls, chambres standardisées. Elle n’est pas seule : Matt Mauser, ami détective, et Jay, surfeur cabossé, l’accompagnent – deux alliés qui portent leurs propres failles.

De filatures en confrontations, le roman serre une question : pardon ou châtiment ? « Si le sujet est la vengeance, la thématique profonde, c’est la perte : elle a perdu son enfant, ses jambes, sa vie ; et le monde a perdu une authenticité, dans les rapports comme dans les choses. Je ne moralise pas, je constate à travers ses yeux. »

La sirène n’est pas qu’une icône sucrée. « Dans la mythologie grecque, ce sont des femmes-oiseaux, dangereuses. Avec le temps, c’est devenu kitsch. Je reviens au tranchant du mythe. » La figure naît d’un double déclic : « Chez Rinny Gremaud, une sirène fait un show dans un mall ; puis, en vol transcontinental, je vois une passagère avec une housse de queue de sirène qu’elle ne met jamais en soute. Un être de fiction qui entre dans le réel : j’avais mon personnage. »

« Dans la faille, il y a plus d’humanité »

Ici affleurent le cinéaste David Cronenberg et J. G. Ballard : « Dans mes livres, le corps revient sans cesse : éprouvé, meurtri, résistant. Où commence le transhumanisme ? Une prothèse, un plombage dans la dent – c’est déjà une modification. » Sa sirène exhibe et cache tout à la fois : spectacle devant, amputation dissimulée sous la queue.

Une apparition, que l'auteur a vécu à l’aéroport de Bordeaux, l'a poursuivi : « Une femme magnifique avec deux prothèses de jambes et deux prothèses de bras. Désinvolture totale. Ma sirène, elle cache. Dans un monde qui montre tout, je voulais la pudeur. Garder un secret a une beauté. Deux confidences seulement : Matt Mauser et Jay. Dans la faille, il y a plus d’humanité, je crois. »

Le roman déplie une cartographie de l’uniformisation : aéroports, gares, centres commerciaux, chaînes hôtelières – ces endroits sans ancrage que Marc Augé a nommés non-lieux. « Ces espaces impersonnels me fascinent : mêmes meubles, mêmes marques. Conformation, infantilisation. D’où le titre : Le monde est fatigué. »

Pour l’expérience de lecture, Joseph Incardona a choisi la troisième personne, mais « collée » au personnage : « Comme une caméra sur l’épaule, pas dans son regard, juste derrière. » Le rythme a été travaillé avec Finitude : « Entre le Japon et l’Australie, une demi-page ralentissait tout. Vingt-cinq lignes seulement. J’y tenais. Ils avaient raison : parfois un rien alourdit, un rien allège. » Une exigence : « Lignes claires pour l’action comme pour l’introspection : pas de redondance. » Une maxime guide l’avancée : « Philippe Djian disait : “Chaque nouveau paragraphe est une boule de neige qui grandit : il faut un élément nouveau.” »

« Il n’est ni démonstratif ni moralisateur »

Reste la dernière épine, la plus délicate : la fin. « J’ai une exigence sur la conclusion. Tant qu’elle n’est pas à la hauteur, je ne peux pas achever le livre. » Ici, tout se joue entre vengeance et pardon. L'auteur en mesure la portée morale : « Le pardon demande une force folle. Se venger, c’est aussi se mettre au niveau de celui qui vous a détruit. » Puis un sourire : « Priver le lecteur de la vengeance dans un roman de vengeance, c’est trop vache. Quelle vengeance ? J’ai cherché une fin personnelle qui dépasse le personnage. »

La cofondatrice de Finitude, Emmanuelle Boizet. est formelle auprès d'ActuaLitté : « Travailler avec Joseph est facile : 40.000 idées, une conscience du monde. Ses romans ont plusieurs niveaux : on peut les lire comme des aventures, mais quelque chose reste — on vous a dit plus qu’une simple histoire. Il n’est ni démonstratif ni moralisateur : il montre, laisse le lecteur cheminer. Distraire et faire réfléchir, c’est extrêmement satisfaisant. »

De fait, le jury des Deux Magots s’est laissé gagner par cette force tranquille : le roman a convaincu. Joseph Incardona commente : « C’est un honneur. J’ai lu beaucoup de ses lauréats. J’aime l'indépendance de ce prix, son audace, un jury éclectique et de haut vol. Et puis son histoire littéraire, c'est la cerise sur le gâteau. Tout le monde aspire à la reconnaissance de son travail. »

Le nom du ou de la lauréat·e sera proclamé le lundi 6 octobre 2025 à 12h30, en direct du Café des Deux Magots.

