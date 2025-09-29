Appel de 130 personnalités : protéger les flottilles humanitaires à Gaza

Dans une tribune publiée chez Le Nouvel Obs, cent trente personnalités, parmi lesquelles de nombreux auteurs et écrivains, appellent la France et la Belgique à protéger les flottilles humanitaires en route vers Gaza et à garantir un accès immédiat à l’aide, alors que l’ONU alerte sur une famine imminente touchant 500.000 Gazaouis.
Le 29/09/2025 à 17:43 par Ewen Berton
Publié le :
29/09/2025 à 17:43
Cent trente signataires du monde culturel et intellectuel demandent aux gouvernements français et belge d’agir sans délai pour protéger les flottilles qui se dirigent vers Gaza. Selon l’ONU, un demi-million de personnes y risquent la mort par faim, conséquence directe du blocus imposé par Israël.
L’ancien chef de l’armée israélienne reconnaît de son côté que plus de 200.000 Gazaouis ont été tués ou gravement blessés, sans compter les disparus, les malades et les victimes de malnutrition. Face à cette urgence, une flottille internationale composée de plus de cinquante bateaux et de centaines de citoyens issus de quarante-cinq pays tente d’acheminer de l’aide humanitaire.
À LIRE - Le monde du livre jeunesse se fait l'écho d'une tribune parue en Angleterre pour la Palestine
Cinquante-quatre Français et quinze Belges se trouvent à bord de cette mission pacifique, déjà prise pour cible par des attaques de drones dans les eaux tunisiennes.
Alors que seize États, dont l’Espagne et l’Irlande, ont accordé une protection diplomatique à leurs ressortissants et que des navires militaires italiens et espagnols escortent la flottille, la France et la Belgique se distinguent par leur silence.
Les signataires rappellent pourtant que le droit international impose aux États de protéger les civils dans les zones de conflit et de permettre l’acheminement de l’aide. Ils exigent donc la mise en œuvre de mesures immédiates pour garantir la sécurité des participants et l’ouverture d’un corridor maritime.
À LIRE - Reconnaissance de la Palestine : que disent les écrivains face au geste diplomatique ?
Parmi les personnalités mobilisées, de nombreux auteurs et écrivains : Camille Etienne, autrice et militante, Samah Karaki, autrice et neuroscientifique, Emmanuel Dror, écrivain, Claire Touzard, écrivaine, Océan, auteur, Ferdinand Barbet, auteur et metteur en scène, Juliet Drouar, auteur, Laurène Marx, écrivaine, Lexie, autrice, Léa Waterhouse, autrice en philosophie, Louise G. Asher, poétesse, ou encore les auteurices de bande dessinée cht.am et Maedusa, ainsi que Samboyy, autrice et dessinatrice.
En portant cette tribune aux côtés d’artistes comme Benjamin Biolay, Renaud, Pomme, Eddy de Pretto ou Zaho de Sagazan, ils affirment le caractère légal et non violent de l’action et réaffirment que l’utilisation de la famine et des bombardements indiscriminés constitue un crime de guerre.
Crédits photo : Ömer Faruk Yıldız - Pexels
Par Ewen Berton
Contact : avantparution@actualitte.com
