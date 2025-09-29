Écrire, c’est refuser les réponses toutes faites“ : Nancy Huston dans Les Indicibles

Loin d’un simple exercice intellectuel, l’autrice revisite son enfance en Alberta, sa jeunesse dans les années 1970, et y tisse des observations récentes, notamment lors d’une retraite à Arles en 2025. Le propriétaire de la librairie ne tarit par d'éloges, à écouter dans le podcast, Paroles de libraire :

Pour le libraire, ce texte se situe à la croisée des genres : « C’est un essai, certes, mais profondément imprégné de biographie. Nancy Huston y réussit la rencontre rare entre l’émotion et la réflexion. »

Explorer les tabous contemporains

Dans ce livre, l’écrivaine canadienne s’attaque aux zones sensibles : sexualité, maternité, pornographie, violence et pouvoir. Autant de thèmes que notre époque, paradoxalement saturée de discours, peine encore à nommer sans crispations. Olivier Lhostis souligne la portée politique de l’ouvrage : « Il s’inscrit dans une actualité marquée par la montée d’un masculinisme agressif et par l’érosion des valeurs de tendresse et de soin. »

Mais Huston ne se contente pas de dénoncer. Elle invite à penser autrement, avec une ironie assumée : « Ce qu’elle fait du début à la fin de son essai, c’est précisément dire ce qu’on n’aurait pas le droit de dire. »

La force d’une parole nuancée

Olivier Lhostis insiste sur l’équilibre délicat trouvé par l’autrice : « Elle parvient à poser des questions sans asséner de vérités, à interroger sans condamner. » Or, cette posture s’accompagne d’un humour constant, arme subtile qui désamorce les tensions : « L’indicible, elle le traite avec autodérision, pour mieux ouvrir l’espace de discussion. »

Dans un paysage saturé de débats polarisés, Huston défend une voie médiane : « Elle soutient une parole rare, raisonnable, là où domine aujourd’hui la radicalisation. »

Un texte accessible et littéraire

Pour le libraire, cette réflexion ne se fait jamais au détriment du style. Huston reste romancière, attachée à une langue claire : « Elle n’a pas du tout une écriture expérimentale ni difficile. Son français, limpide, porte sa pensée avec force. »

Ce caractère narratif soulève d’ailleurs une question pratique : où classer un tel livre ? En rayon essais ou littérature ? Lhostis tranche : « Les Indicibles est un essai, mais narratif et littéraire. Il a sa place des deux côtés ».

Lire contre soi

L’ouvrage, rappelle le libraire, ne cherche pas à conforter le lecteur dans ses certitudes : « Parfois, il faut accepter de lire contre soi-même. Huston nous invite à cet exercice rare : penser à rebours de nos habitudes ».

CHRONIQUE – Nancy Huston dans l’arène des vérités dérangeantes

De fait, Les Indicibles est moins une conclusion qu’un cheminement. « Écrire, dit Nancy Huston, c’est refuser les réponses toutes faites. » L’essai prolonge cette exigence en nous laissant avec un sentiment précieux : celui d’avoir exploré nos contradictions.

Par Inès Lefoulon

