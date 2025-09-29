Emmanuel Flesch remporte le prix Georges Brassens 2025

Le Prix littéraire Georges Brassens récompense un livre, paru dans l’année, dont l’esprit et le style rappellent l’esprit du grand Georges, comme l’ont voulu ses fondateurs : René Froment, créateur, en 1987, du Marché du Livre Ancien du parc Brassens (Paris 15e), Louis Nucéra, Robert Sabatier et Alphonse Boudard.

Réuni à la librairie Le Divan, le jury était composé de : Mohammed Aïssaoui, auteur, critique littéraire, Le Figaro ; Delphine Chaume, journaliste, productrice ; Ghislène Fonlladosa, ancienne adjointe à la culture du XVème, Association culturelle ACE15 ; Nathalie Crom, critique littéraire, Télérama ; Bertrand Dicale, auteur, journaliste spécialiste de la chanson ; Véronique Jacob, éditrice ; Isabelle Jarry, autrice ; Joël Jondeau, mécène du Prix littéraire, directeur du Dupont Café ; Victor Macé de Lépinay, producteur à France Culture ; Philippe Touron, libraire.

Le prix 2025 sera décerné en ouverture des 38es Journées Georges Brassens, plus précisément lors d'une cérémonie qui se tiendra le vendredi 3 octobre de 18h30 à 20h au Dupont Café, 198 rue de la Convention, Paris 15e. Il sera remis par son mécène Joël Jondeau, en présence du jury. En 2024 Clémentine Mélois était récompensée pour Alors c’est bien (Éditions Gallimard).

"Un irrésistible roman"

Emmanuel Flesch est né en 1976. Il enseigne l’histoire et la géographie dans un collège d’Aulnay- sous-Bois. Quitter Berlioz est son 4e roman.

Younes veut croire en sa dernière chance. À vingt-trois ans, il sort de prison. Sa libération anticipée est assortie d’un placement sous surveillance électronique : chaque soir, après le travail, il devra rentrer à Berlioz, la cité de son enfance. Il reprend aussitôt du service comme coursier-moto chez Panam’Expres, où il s’apprête à revoir Serge, son meilleur ami. Ils ont grandi sur la même dalle de béton. Ont fait ensemble les quatre cents coups. Et, malgré le fossé qui se creusait entre les communautés, ils sont restés fidèles l’un à l’autre. Retrouvant tour à tour ses camarades de course, la frénésie parisienne, les périls du dernier kilomètre, Younes s’accroche à cette drôle de liberté, suspendue au joug de son bracelet électronique. Jusqu’au jour où l’amour frappe à sa porte. - Résumé de Quitter Berlioz (Calmann-Lévy)

L’avis de la librairie Le Divan : « Quitter Berlioz est un irrésistible roman, les personnages « crèvent » l’écran, l’art du récit et la délicieuse plongée dans le Paris/ Paname des années 90 emportent le lecteur. C’est aussi un véritable roman noir, qui mêle humour, nostalgie et fuite en avant, il célèbre l’amitié et touche au cœur ! »

Crédits image : © Bruno Levy

