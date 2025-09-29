Victor Hugo inspire le Prix François Mauriac 2025, remis à Philippe Raynaud

Créé en 1985 et relancé en 2002, le Prix François Mauriac distingue chaque année un ouvrage en langue française qui témoigne de l’engagement de son auteur dans la société contemporaine. Doté de 8000 €, il est remis par le Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine et le Centre François Mauriac de Malagar.

Philosophe et politologue, Philippe Raynaud est professeur émérite de philosophie politique à l’université Paris-Panthéon-Assas. Ancien élève de l’ENS de Saint-Cloud, agrégé et docteur en science politique, il a enseigné à l’EHESS, à Sciences Po Paris et au Centre Raymond Aron.

Membre de l’Institut universitaire de France depuis 2004, il a été vice-président du Conseil supérieur des programmes et présida la fondation du 2-Mars. Ses travaux s’inscrivent dans la lignée de Montesquieu, Tocqueville, Raymond Aron et Leszek Kołakowski, et portent sur le libéralisme, la pensée républicaine, ainsi que les tensions entre droit, santé publique et libertés individuelles.

Victor Hugo : “J’étais né pour être décorateur”

Dans Victor Hugo. La révolution romantique de la liberté, Philippe Raynaud analyse la pensée politique de l’écrivain et son rôle dans l’histoire des libertés modernes. Ce livre s’inscrit dans la continuité de ses recherches sur le libéralisme et les traditions intellectuelles européennes et américaines.

La remise du prix aura lieu le 3 octobre 2025 à 18h30 à Malagar, demeure de François Mauriac. Après un concert d’Alexis Correia (accordéon), la soirée se poursuivra par la remise du prix et une séance de dédicaces. Des élèves des lycées Pape Clément (Pessac) et Stendhal (Aiguillon) assisteront à l’événement.

Depuis sa relance, le Prix François Mauriac a distingué, en 2024, Velibor Čolić pour Guerre et pluie, paru chez Gallimard.

Crédits photo : © Catherine Hélie (Gallimard)

