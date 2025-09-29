Derrière la porte : secrets, monstres et culpabilité d'adultes

Sous une apparente simplicité, l’album se présente comme un drame familial doublé d’une fable horrifique : un ange gardien inversé, un danger domestique. Avec une propension à instiller le malaise dans les replis de l’intime, Tynion et Fullerton explorent les résonances de la peur, de la culpabilité et du silence.

Entre banalité et angoisse

Le récit suit Thom, qui migre avec sa femme et leur fils Jamie vers un nouvel état, un nouveau foyer — l’illusion d’un commencement neuf. Mais Jamie continue de percevoir un monstre tapi dans son placard : rien ne semble pouvoir l’apaiser. Thom nie, rassure, se montre convaincu que l’affaire est du domaine de l’enfantin et fantasque. Pourtant, les signes s’accumulent — comme si l’horreur refusait de rester confinée.

Dans la version originale, The Closet a été lancée via la newsletter Substack de Tynion avant d’être publiée chez Image Comics. L’éditeur annonce lui-même une oeuvre d'« horreur existentielle familiale ». D'ailleurs, Fullerton rappelle que les codes du cliché — un enfant terrorisé, un placard — ne sont que le truchement d’un objet narratif plus profond.

Une montée du malaise — structure narrative

Le récit ne multiplie pas les apparitions spectrales. Au contraire, l’horreur émane souvent du vide, du non-dit, des silences. Dans le premier numéro, les interactions se passent dans des atmosphères feutrées : disputes mesurées, regards lourds. Comme le souligne la critique de ComicsBookCase, la tension est portée par des silences couplés à des ombres indistinctes.

Les cases sont souvent charpentées : des intérieurs discrets, des décors réduits, un appartement aux murs nus — éléments qui appuient la noirceur. Fullerton dépeint le quotidien sans éclat, et c’est dans ce contraste entre banalité et menace latente que l’angoisse s’insinue.

Parfois une incise, parfois une ellipse, Tynion laisse respirer le récit, évitant tout entassement d’informations. Le récit avance à pas feutrés, puis l’ombre s’insinue. On y lit des métaphores subtiles: le placard comme « chambre de l’inconscient », le monstre comme l’émanation d’un traumatisme, d’une culpabilité latente.

Thom, Jamie, et ce qui les hante

Thom est un personnage complexe — un père dépassé, nostalgique de sa jeunesse, souvent asphyxié par ses regrets. Il ne veut pas voir ce qui l’écrase. Sa tension intérieure — entre apitoiement et fuite — contribue à nourrir l’effroi (et l’empathie).

Jamie, l’enfant, est chargé de révéler ce que les adultes taisent. Sa peur est crue, honnête, primitive — et vulnérable. Le monstre qu’il perçoit dans le placard devient peu à peu un juge silencieux sur l’état de la cellule familiale.

Maggie, la mère, se tient comme relais silencieux, oscillant entre soutien et lassitude. Elle subit les secousses sans toujours pouvoir les exprimer.

L’horreur ici est humaine : ce n’est pas seulement le spectre dans l’ombre, mais ce qui clignote entre les cœurs, ce qui ne se dit pas, ce qui couve.

Le trait de Fullerton se veut discret, mais précis : pas d’envolées baroques, mais des traits travaillés pour instiller une étrangeté subtile. L’artiste joue habilement des ombres et de la lumière pour fragmenter le réel. Dans les scènes où l’horreur menace, les contours deviennent flous ou plus agressifs.

PODCAST - Spectregraph : entre récit surnaturel et immersion psychédélique

Au fil des entretiens, Tynion a souligné que The Closet vivait dans son esprit depuis longtemps — qu’il s’agissait d’une histoire « très personnelle ». La colorisation (par Fullerton lui-même) use de palettes tamisées, de tons froids et de contrastes discrets — renforçant l’idée qu’aucune zone n’est totalement sûre.

Résonances, sens et limites

Derrière la porte n’est pas un récit d’horreur spectaculaire. Il s’inscrit dans la lignée des autres œuvres de Tynion comme La Maison du Lac ou Le Département de la Vérité : un mélange d’effroi et de drame humain.

Cependant, comme toute œuvre à tonalité minimale, on peut ressentir une lenteur, un manque de punch visible au premier abord. Certains lecteurs estiment que l’absence d’explicitation décourage — la métaphore prend le pas sur l’action.

Mais le pari, ici, est de créer un malaise tenace — une onde sourde qui ne cesse de vibrer longuement après avoir refermé la couverture.

Ouvrir la porte à l’effroi

Derrière la porte est une invitation — mais une invitation troublée. On entre dans le familier pour en extirper l’inquiétude. On se demande : le monstre existe-t-il ? Ou sommes-nous le monstre ?

Dans son minimalisme assumé, cette BD persuade moins par le spectacle que par l’infiltration émotionnelle. L’angoisse se creuse dans le silence, le non-dit, le regard égaré. Tynion et Fullerton révèlent qu’un simple placard peut devenir un gouffre.

À ceux qui aiment que l’horreur fouille le psychisme plutôt que d’exploser la rétine, Derrière la porte promet de hanter — longtemps après la lecture. À paraître ce 3 octobre.

Par Nicolas Gary

Contact : ng@actualitte.com