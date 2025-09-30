Les lettres inédites de Blaise Cendrars à son frère

Dès son départ pour la Russie en 1904, Freddy Sauser alias Blaise Cendrars entretient une relation forte avec son frère Georges Sauser-Hall. Leur correspondance peut sans hésiter être qualifiée de laboratoire de l'écriture. Le frère aîné s'y révèle un soutien essentiel, protecteur ou contradicteur, jusqu'à la fin. Du jeune homme inquiet, embrasé, habité, au Cendrars reconnu et confiant qui négocie les vérités familiales, les lettres racontent la genèse et la vie d'un écrivain. Ces lettres sont accompagnées de 45 illustrations noir et blanc et 12 en couleur.

Les Éditions Zoé nous en offrent les premières pages en avant-première :

Blaise Cendrars (1887-1961) a laissé l'image d'un bourlingueur, conteur, homme d'action qui a payé de son bras droit en 1914 un engagement auquel rien ne l'obligeait. Lecteur boulimique, attiré par l'expérience spirituelle et l'introspection autant que par le cinéma, la radio, la publicité, il est avant tout un inventeur d e formes narratives neuves. Georges Sauser-Hall (1884-1966), frère de Blaise, était un juriste de renom international. Son caractère droit et pondéré a fait de lui un confident au long court de l'écrivain.

Parution le 6 novembre 2025.

