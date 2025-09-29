Location de livres : top départ d'une phase d'expérimentation en librairie

La sélection, issue du catalogue de 10 maisons d’édition françaises et suisses (Dada, Éditions Théâtrales, Gulf Stream, Helvetiq, La Joie de lire, MeMo, Milan, Panthera, PKJ et Poulpe Fictions), comprend des romans, des documentaires, de la bande dessinée et du théâtre. Elle mêle à la fois nouveautés et fonds, auteurs confirmés et premières publications.

Ce projet collectif, pensé comme un modèle d’économie circulaire du livre, poursuit trois ambitions : réduire l’impact environnemental, en limitant la production d’exemplaires ; mieux rémunérer les acteurs du livre (auteurs, autrices, éditeurs, libraires) grâce à un partage équitable du chiffre d’affaires généré par l’abonnement ; encourager la lecture et la découverte, en rendant accessible une offre diversifiée et attractive.

3 librairies participantes

La Librairie Larcelet (Saint-Dizier) invite ses clients « à un voyage inattendu, une expérience inédite dans le Grand Est ». Tandis que Rachel, Fabienne et Marie-Emmeline de Libr’enfant (Tours) nous « embarquent dans un projet innovant pour faire bouger les lignes et explorer une nouvelle manière de lire ! »

Pour la librairie Des rires et des Livres (Montreuil) : « Les enjeux écologiques nous poussent à repenser notre rapport au livre. Cet abonnement est une expérience que nous souhaitons partager avec vous. Peut-être qu’un jour, l’abonnement en librairie deviendra la norme, et vous pourrez dire : "J’y étais dès le début !" »

Un premier événement de lancement s'est tenu le 27 septembre à Librairie Larcelet de Saint-Dizier, un autre aura lieu le 2 octobre à Des rires et des Livres, à Montreuil, puis un troisième le 10 octobre à Libr’enfant, à Tours.

Le Bureau des Acclimatations, collectif dédié à la transformation écologique de la filière du livre, pilote cette expérimentation dans le cadre du programme de recherche « Décarboner le livre et l’édition », initié en octobre 2022. Les résultats de cette recherche-action seront publiés en 2026.

L'opération est soutenue par l’État dans le cadre du dispositif « Soutenir les alternatives vertes dans la culture » de la filière des industries culturelles et créatives (ICC) de France 2030, opérée par la Caisse des Dépôts. Avec le soutien de l’Ademe et de la Région Grand Est.

