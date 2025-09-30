Marguerite Audoux, de bergère à prix Femina

Autodidacte, presque étrangère aux livres avant d’écrire, Audoux rejoignit pourtant un cercle littéraire prestigieux, fréquentant Octave Mirbeau, André Gide ou encore Alain-Fournier, qui l’encouragèrent à publier. Son style singulier séduisit aussitôt le public et les institutions, au point que certains allèrent jusqu’à soupçonner qu’un homme était derrière sa plume ! Peu importe : les traductions se multiplièrent, tout comme les récompenses.

Malgré cette notoriété, elle choisit de rester fidèle à une existence simple, entre contemplation du ciel et dévouement aux enfants de sa sœur qu’elle éleva comme les siens.

Son destin exceptionnel de petite orpheline malvoyante et bergère en Sologne à figure littéraire consacrée est retracé dans cette biographie avec une minutie remarquable.

Les Éditions Des Femmes nous en offrent les premières pages en avant-première :

Géraldine Doutriaux est agrégée de lettres modernes et enseigne en région parisienne. Animée par la passion de redonner vie à celles et ceux que l’histoire a effacés, elle a consacré de nombreux articles à des artistes oubliés.

Également autrice de nouvelles, elle a été publiée dans la revue Rue Saint Ambroise. En 2019, son récit autobiographique Chercheurs de diamants, prof en REP, inspiré de son expérience d’enseignante, a paru aux éditions Chambres d’échos.

Parution le 23 octobre 2025.

Par Clément Solym

Contact : cs@actualitte.com