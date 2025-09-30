Nicolas Sarkozy condamné : Lagardère peut-il le garder ?

La peine est sans précédent dans l'histoire de la Ve République : Nicolas Sarkozy a été condamné à cinq années de prison ferme, assorties d'un mandat de dépôt à effet différé et d'une exécution provisoire, le jeudi 25 septembre dernier. L'ancien chef d'État a été reconnu coupable d'« association de malfaiteurs », visant à obtenir le financement de sa campagne présidentielle, en 2007.

La présidente du tribunal de Paris a estimé que les éléments n'étaient pas suffisants pour condamner Nicolas Sarkozy pour « corruption passive », « détournement de fonds publics » libyens et « financement illicite de campagne électorale », les autres chefs d'accusation retenus contre lui. Cependant, l'association de malfaiteurs avait bien pour but de « préparer une corruption active et son blanchiment », a estimé le tribunal, précisant que le régime de Mouammar Kadhafi avait formulé, pour ce faire, une « offre de financement ».

Nicolas Sarkozy, mais aussi Brice Hortefeux et Claude Guéant, respectivement condamnés à deux et six ans de prison, ont tous les trois fait appel de la décision de justice, rapportait une source judiciaire à franceinfo ce lundi 29 septembre.

Néanmoins, la condamnation de Nicolas Sarkozy en première instance s'est accompagnée d'un mandat de dépôt à effet différé et d'une exécution provisoire : le 13 octobre prochain, il est convoqué devant le Parquet national financier pour prendre connaissance du lieu et de sa date d'incarcération. Une fois écroué, le détenu pourra immédiatement déposer une demande de mise en liberté, distincte de la procédure d'appel.

Il obtiendra une réponse de la Cour d'appel sur cette demande dans les deux mois : âgé de 70 ans, Nicolas Sarkozy peut demander un aménagement de sa peine, comme la loi le permet, afin de la purger en dehors d'un établissement pénitentiaire, tout en restant contraint à des obligations.

Agenda judiciaire chargé

Cette condamnation s'ajoute à celle, confirmée en appel, pour corruption et trafic d’influence, pour des faits en lien avec « l’affaire Bettencourt », fin 2024. Quelques mois plus tôt, le 14 février 2024, Sarkozy écopait par ailleurs d'une peine d’un an d’emprisonnement, dont six mois de prison ferme, pour « financement illégal de campagne électorale » (celle de 2012, cette fois).

L'ancien chef d'État reste enfin mis en examen dans de nombreuses autres affaires, notamment celle de la rétractation de Ziad Takieddine, témoin-clé de l'affaire libyenne, pour laquelle il est soupçonné de « recel de subornation de témoin » et « participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’escroqueries au jugement en bande organisée ».

L'association Anticor a aussi porté plainte contre l'ancien chef d'État pour « trafic d’influence » et « corruption d’un agent public étranger » dans le cadre de l’attribution de la Coupe du monde 2022 au Qatar. Nicolas Sarkozy est au cœur d'une enquête préliminaire pour « trafic d’influence » dans le cadre d’un contrat de conseil auprès du groupe russe d’assurances Reso-Garantia. Enfin, il est soupçonné d'avoir joué un rôle non négligeable auprès d'Arnaud Lagardère dans l'affaire Lagardère-Qatar, qui a valu à ce dernier une mise en examen pour « achat de vote », « abus de pouvoir », « abus de biens sociaux » et « complicité ».

Pour s'y retrouver dans cette galaxie de mises en examen et de procès, renvoyons à la synthèse du Monde.

« C'est à lui de démissionner »

Le jugement rendu le 25 octobre dernier par le tribunal de Paris n'interdit pas à Nicolas Sarkozy d’exercer une activité rémunérée : il peut donc mener ses activités professionnelles et siéger dans des conseils d'administration, notamment celui du groupe médiatique et éditorial Lagardère, qui abrite le premier éditeur français, Hachette Livre.

Depuis le mois de février 2020, Nicolas Sarkozy siège au conseil d'administration du groupe Lagardère, en tant qu'administrateur indépendant. Ses condamnations, pour l'instant, ne s'opposent pas à l'exercice de ce mandat.

En janvier dernier, ActuaLitté s'était interrogé sur la légitimité de l'ancien président à conserver son siège au sein du CA d'un groupe valorisant un « code d'éthique » et même un « code de conduite anti-corruption », tous deux accessibles sur le site de Lagardère. En tant que collaborateur, Sarkozy est même réputé avoir signé en 2020 une « Déclaration de prise de connaissance » de ce même code d'éthique...

Son mandat actuel au sein du conseil d'administration court jusqu'en 2028. Rappelons que ce CA compte au total 11 membres, dont Arnaud Lagardère, Yanick Bolloré, Arnaud de Puyfontaine, ou encore Michèle Reiser. Tous et toutes sont tenus par un strict accord de confidentialité, qui leur interdit de s'exprimer sur le statut de Nicolas Sarkozy.

Néanmoins, BFM-TV rapporte les propos d'un « proche » du groupe Bolloré, propriétaire de Lagardère, assurant qu'il était « impensable que Nicolas Sarkozy reste en poste mais que c'est à lui de démissionner ». Selon la chaine, quelques mois plus tôt, un « petit actionnaire » de Lagardère s'était ému de la présence de Sarkozy condamné au sein du CA, alors défendu par Arnaud Lagardère lui-même.

Du côté des travailleurs, le Syndicat général du Livre et de la Communication écrite-CGT nous indique, sollicité à ce sujet, qu'il « n’a ni l’habitude ni vocation à commenter les décisions de justice. Il est du rôle de la justice d’établir les faits et de juger en toute indépendance », rappelle Didier Lourdez, son secrétaire général.

« Quant au fait que Nicolas Sarkozy siège au conseil d’administration de Lagardère, il n’a, de notre point de vue, rien à y faire. Lorsqu’un homme ou une femme politique est condamné à de la prison, l'exemplarité qu'il ou elle se doit d'avoir exige qu'il ou elle démissionne de ses responsabilités, donc, dans le cas présent, du conseil d’administration de Lagardère, d'autant qu'il s'agit d'un groupe détenant des médias et des maisons d'édition », poursuit-il cependant.

La solidarité entre cols blancs permettra-t-elle à Nicolas Sarkozy de conserver son rôle d'administrateur indépendant ? L'avenir le dira, mais Vincent Bolloré, propriétaire de Bolloré SE et donc de Lagardère, a en tout cas ouvert en grand les colonnes du Journal du Dimanche, hebdomadaire d'extrême droite, pour que l'ancien chef d'État, alors garant de l'indépendance de la justice, y remette en cause sa légitimité et le sérieux de son travail...

