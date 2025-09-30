Dans la tête d'un dessinateur de presse : le meilleur de Soulcié

Je trouve passionnants les albums où des dessinateurs et scénaristes prennent le temps d'expliquer leur processus de création, entrouvrent la porte de leur atelier pour permettre aux lecteurs de comprendre ce qui se joue en amont des planches et albums qu'on trouve en librairie.

Il y a quelques mois, Aurel publiait Charlie quand ça leur chante, c'est à présent au tour du formidable Soulcié de partager avec nous la gymnastique étonnante à laquelle le cartooniste se livre pour produire en temps et en heure les nombreuses commandes de dessin de presse qu'il doit fournir chaque semaine.

Chaud devant

Soulcié a un talent fou. Non content de publier régulièrement dans Marianne, L'Est républicain, Télérama, L'équipe ou la Revue Dessinée, il a conçu pour Médiapart une chronique régulière intitulée "Et vous trouvez ça drôle", qui raconte en cases et en bulles son quotidien et les complications auxquelles il est confronté pour parvenir à faire rire et réfléchir sur des sujets d'une actualité rarement amusante, mais très souvent brûlante.

Ce sont ces planches délicieuses et quelques inédits qui composent l'album Dans la tête d'un dessinateur de presse dont on ne peut que recommander la lecture. Autant le dessin de presse - quand il est réussi - semble d'une simplicité désarmante et sa lecture ne demande que très peu d'efforts, autant son accouchement, avec ses étapes obligatoires (le dessinateur envoie des salves d'idées non développées avec un dessin schématique que la rédaction sélectionne et approuve - ou non, évidemment - avant la réalisation définitive) force l'humoriste a déployer des trésors d'imagination et de contorsions pour trouver la position et le point de vue qui vont faire mouche sur les lecteurs.

C'est un numéro d'équilibriste permanent pour éviter les redites, les facilités, les jeux de mot et les idées pas drôles, pour tirer le meilleur parti d'un filon, d'une trouvaille, tout en restant accessible au plus grand nombre... Un exploit impossible ? Pas forcément, mais qui nécessite des couches et des couches de réflexion et de mise à distance à la fois des réalités du monde et de sa place de dessinateur dans ce grand foutoir.

Malin et franchement drôle

Thibaut Soulcié - Souclié tout court, aussi parfois appelé le Soulce ou The Soulce - ne se contente pas d'être poilant, il a aussi un talent né pour la didactique et l'autodérision.

Il est évidemment le personnage principal de ce making-of et il se sert de sa position centrale pour décliner mille caricatures de sa propre attitude : qu'il soit terrassé par le syndrome de l'imposteur, représenté tel un héros mythologique (Atlas portant le monde ou Sisyphe poussant son rocher) ou encore croqué en héraut dénonçant à la trompette les injustices du monde, il ne manque pas de réapparaître dans la case suivante se resservant de M&M's, de café, de bière ou s'octroyant une sieste bien méritée.

Le talentueux dessinateur est aussi un excellent professeur : il parvient, avec légèreté et sans avoir l'air d'y toucher, à rendre très concret non seulement le parcours de validation avec les magazines, mais aussi le déroulement d'une journée type, le procédé de décoction des idées, le rush du bouclage, la maturation d'un dessin, les variations sur un même thème ou un même procédé, les difficultés à représenter les gentils ou à évoquer le mal absolu et les drames les plus affreux. N'empêche, comme il faut bien le faire, Soulcié nous explique comment il parvient à surmonter les pires obstacles.

Il se permet même de nous raconter de façon très amusante comment il enseigne le dessin de presse une fois par an dans des classes près de chez lui, le procédé explicatif se doublant alors d'une méta-analyse proprement vertigineuse. Imaginez : dans son album où le dessinateur nous fait marrer en nous expliquant comment il dessine, voilà qu'il se permet de nous raconter comment il explique à des élèves ce qu'est sont travail de caricaturiste. Et malgré toutes les pincettes prises par l'auteur pour faire croire qu'il s'y prend comme un manche, c'est loin d'être débile. Libre à vous d'ailleurs de réaliser chez vous les execrcices pratiques de son atelier de dessin de presse.

Jeune génération

Ce qui frappe, en tout cas, au-delà de la réussite totale qu'est cet album, c'est l'analyse très pertinente du lent glissement qui se produit sous nos yeux entre un monde très référentiel, où la culture populaire était partagée par beaucoup de gens (via l'école, la télé, les journaux) et un univers beaucoup plus fragmenté, où les références des uns n'ont plus rien à voir avec celles autres.

Dans ce monde qui s'invente, les memes sont peut-être une forme d'humour plus adaptée que le dessin de presse. En tout cas, comme Aurel dans le pamphlet précité, Soulcié s'intéresse de très près à la façon dont son travail est lu par les jeunes générations, comment elles perçoivent les cartoons avec beaucoup de méfiance, car - même si c'est dans le but de faire rire - la lecture du dessin de presse fait appel à des stéréotypes et des préjugés qu'il importe avant tout de combattre à leurs yeux.

Le dessin de presse survivra-t-il à cette manière moins caustique d'envisager l'actualité et les drames qui se jouent sous nos yeux ? Soulcié, pas plus qu'Aurel, n'a trouvé de réponse définitive à ces questions. Mais tous deux sentent qu'une évolution majeure, une bascule, est en train de se produire et que le dessin de presse, fragile, menacé de longe date par les puissants et les réactionnaires de tout poil se trouve désormais attaqué aussi par certains jeunes et progressistes.

Sale temps pour les crayons mal taillés. Heureusement qu'il reste encore des présidents américains, russes ou des dictateurs coréens pour servir de cibles faciles et évidentes aux cartoonistes du monde entier.

Par Nicolas Ancion

Contact : nicolas.ancion@gmail.com