Rêveries de pierres : poésie et minéraux de Roger Caillois

Conçue par le professeur François Farges, l’exposition se tient à L’École des Arts Joailliers (Hôtel de Mercy-Argenteau, Paris 9ᵉ) et prolonge un partenariat ancien avec le MNHN. Élise Gonnet-Pon salue la remise en lumière d’« une figure littéraire fascinante et peu connue » et un projet « au service de la diffusion du savoir », assorti d’« une collaboration éditoriale inédite avec les Éditions Gallimard ».

Des « hiéroglyphes sans message »

Figure centrale des lettres françaises, Roger Caillois (1913–1978) fut essayiste, grammairien, poète, historien des religions et sociologue du jeu, de la fête, du rêve et du fantastique. Dès 1948, sa carrière à l’UNESCO l’amène à parcourir l’Asie et l’Amérique ; ces voyages nourrissent une curiosité insatiable et attisent sa fascination pour les minéraux. Entre 1952 et 1978, il rassemble patiemment une collection remarquable, qualifiant ses pièces « d’objets-carrefours » ou « d’objets-fées ».

Ce précieux ensemble, qui compte aujourd’hui plus d’un millier de spécimens, est en grande partie conservé au Muséum national d’histoire naturelle grâce, notamment, au mécénat de L’École des Arts Joailliers. Cette passion donne naissance à une écriture d’une poésie rare : dès 1959, il publie des essais inspirés par ses « pierres à images », avant de faire paraître, en 1970, L’Écriture des pierres, son ouvrage le plus célèbre. Élu à l’Académie française en 1971, il n’a cessé d’explorer l’univers minéral jusqu’à sa disparition, le 21 décembre 1978.

Le parcours de « Rêveries de pierres » réunit près de deux cents spécimens, dont beaucoup sont montrés pour la première fois. Le visiteur y découvre des agates du Rio Grande do Sul au Brésil — parmi lesquelles « L’Ardeur » ou encore une agate avec noyau de quartz variété cristal de roche —, une agate œillée dans quartz dite « Œil et binocle » provenant d’Artigas en Uruguay, des fluorites de Tule Melchor Múzquiz au Mexique, ou encore des paésines, ces calcaires « Verde d’Arno » de Toscane dont les paysages minéraux dialoguent avec l’idée ancienne, chère à Caillois, de « Natura pictrix », la nature peintre.

École des Arts Joailliers, MNHN.

S’y ajoutent des dendrites, des septaria, des onyx et des « sculptures secrètes » que l’écrivain assemblait comme des chimères improbables et qui ont été reconstituées pour l’exposition. Proche des Surréalistes au début des années 1930 et ami d’André Breton, Caillois regardait la nature comme un peintre capable de créer des abstractions avant même l’art conceptuel et les premiers ready-made. Les motifs énigmatiques des septaria lui apparaissaient comme des « hiéroglyphes sans message », tandis que l’onyx, par sa noirceur, évoquait la nuit de l’imaginaire ; les agates, avec leurs bandes multicolores, charriaient, pour lui, quantité d’images.

L’exposition remonte aux sources de cette rêverie minérale : l’exil argentin entre 1939 et 1945 et la découverte de la Patagonie, qui éveillent le goût des « pierres imagées » ; les voyages en Asie, du Japon à la Chine, nourrissent sa fascination pour les cultures asiatiques et l’amènent à revisiter les « randonnées mystiques » des lettrés chinois, à l’exemple du poète Mi Fu (1051–1107) sous la dynastie Song, invitant à la contemplation du monde pétrifié. Au fil des salles, la pensée de Caillois s’organise en ensembles — « Tableaux involontaires », « Images crépusculaires », « Pierres anagogiques » — où s’entrelacent rigueur scientifique et onirisme.

Une découverte en 2023

« Pierres anagogiques » constitue l’un des fils rouges de l’exposition. Probablement destinée à être son œuvre littéraire finale et quasiment achevée par l’auteur, cette entreprise interrompue par la mort de Caillois a connu un rebond décisif lorsque François Farges a découvert, en 2023, à la Médiathèque Valéry-Larbaud de Vichy, onze caisses thématiques renfermant des manuscrits inédits, des tapuscrits, des variantes de textes connus, des articles, des notes manuscrites et même un sommaire rédigé de la main de l’académicien, jamais catalogués. Pour la première fois, ces écrits — en partie inédits — sont présentés aux côtés des pierres correspondantes.

La démarche se double d’une publication : l’exposition s’accompagne d’un livre-événement, Pierres anagogiques, coédité par L’École des Arts Joailliers et les Éditions Gallimard, en édition critique et photographies de François Farges. Grand passeur de l’Amérique latine, Roger Caillois a créé chez Gallimard la collection « La Croix du Sud », et fait, entre autres, connaître Jorge Luis Borges en France.

La scénographie de « Rêveries de pierres » a été pensée comme une promenade contemplative. Projections et extraits audios de textes poétiques invitent à une immersion sensible dans l’univers de Caillois. Des ateliers de calligrammes et des visites guidées, y compris pour le jeune public, jalonnent la période d’ouverture ; des conférences complètent le programme. Trois rendez-vous sont annoncés autour de l’exposition : le lundi 1ᵉʳ décembre 2025 à 19h à l’auditorium du MNHN ; le mardi 3 février 2026 à 20h à l’Hôtel de Mercy-Argenteau ; le lundi 23 février 2026 en ligne, à 12h en français avec traduction simultanée en anglais, cantonais, mandarin et japonais, puis à 20h en français avec traduction simultanée en anglais.

Une rencontre autour de l’ouvrage Pierres anagogiques se tiendra à L’Escarboucle le mercredi 28 janvier 2026 à 19h. Une table ronde consacrée à l’épée d’académicien de Roger Caillois réunira, le mardi 3 mars 2026 à 20h à l’Hôtel de Mercy-Argenteau, François Farges, le joaillier Thierry Vendome, Gérard Panczer, professeur en spectroscopie des géomatériaux (Institut Lumière Matière, Université Lyon 1), et Laetitia Gilles-Guéry, cheffe de projet gemmothèque à L’École ; l’œuvre, réalisée par Jean Vendome en 1971 et prêtée par le Musée des Confluences, sera montrée à cette occasion.

La médiation vise tous les publics : ateliers (dont « Couronnes et épée » pour 6–8 ans), visites guidées et conférences, tandis que l’accrochage photo de Juliette Agnel, La Susceptibilité des Roches (6–30 nov. 2025), prolonge l’expérience. Portée par L’École des Arts Joailliers — fondée en 2012 avec le soutien de Van Cleef & Arpels — l’exposition s’inscrit dans la programmation internationale « Pierres : un voyage précieux entre Art et Sciences » déployée dès octobre 2025 à Paris, Dubaï, Shanghai et Hong Kong. Partenaire historique, le MNHN met au service du projet ses collections et son expertise, dans la continuité d’une coopération entamée en 2014 (recréation des diamants de Louis XIV, « Black Diamonds »).

La visite se referme sur Caillois, « miroir pulvérisé qui multiplie la lumière », rappelant l’alliage de science et de poésie au cœur du parcours.

Crédits photo : Roger Caillois (1913-1978) Paris, 12/10/1978 – © Sophie Bassouls (École des Arts Joailliers, MNHN)

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com