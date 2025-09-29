Cette semaine, on relit des grands classiques dans La Grande librairie, avec Riad Sattouf

Riad Sattouf nous invite à redécouvrir Terre des hommes (Gallimard) d’Antoine de Saint-Exupéry, l’histoire d’un jeune pilote dans l’aviation postale, publié pour la première fois en 1939. Un texte fondateur pour l’auteur de L’Arabe du futur (Allary éditions), qu’il éclaire d’une centaine d’illustrations tout en épure et en malice.

De la puissance, Adélaïde de Clermont-Tonnerre en a à revendre ! Lectrice enfiévrée des Trois Mousquetaires (Le Livre de Poche) d’Alexandre Dumas, elle s’empare du personnage de Milady de Winter, ennemie jurée de d’Artagnan, lui donne voix et lui rend surtout justice !

Je voulais vivre (Grasset), son nouveau roman, retrace le parcours d’une héroïne animée par une soif de liberté. Une démystification en règle de l’archétype de la femme séductrice et manipulatrice. Romanesque. Épique. Et diablement réussi. Que cachent donc nos légendes ?

C’est à une légende — et quelle légende ! – que s’attaque la journaliste Émilie Lanez : celle de Folcoche, la mère monstrueuse de Vipère au poing (Grasset/Le Livre de Poche) ! Hier encore, on la croyait tout droit sortie des souvenirs d’Hervé Bazin — or, il n’en serait rien !

De quelles vérités cruelles et coupables est donc né ce personnage qui s’est enraciné dans notre imaginaire ? Folcoche (Grasset), nous fait pénétrer dans les coulisses d’un monument de notre patrimoine littéraire et révèle la face sombre de celui qui fut à la tête de l’Académie Goncourt pendant plus de deux décennies. Un livre enquête étourdissant — un évènement !

Quant à Philippe Delerm, c’est à l’auteur d’Oliver Twist (folio) des Grandes Espérances (folio) ou de David Copperfield (folio) qu’il rend hommage dans Le suicide exalté de Charles Dickens (Seuil). Le portrait intime d’un homme qui consacra les dix dernières années de son existence à faire vivre son œuvre sur scène à travers des lectures publiques — jusqu’à l’épuisement. Un concentré d’humanité.

De Charles Dickens à Mark Twain, il n’y a qu’un pas — ou plutôt un océan ! Avec James (Éditions de L’Olivier, trad. Anne-Laure Tissut) le romancier américain Percival Everett, revisite l’intrigue et les personnages des Aventures d’Huckleberry Finn (Flammarion/Gf) en adoptant le point de vue de Jim, l’esclave en fuite. Un roman qui lui a valu le Prix Pulitzer de la fiction 2025.

Enfin, le jeune Philibert Humm, Prix Interallié 2022 pour Roman Fleuve (Équateurs), nous fera frissonner ! Dans Roman Policier (Équateurs) — un livre qui porte bien son nom — il se joue des codes… du roman policier ! Direction la ville de Pau, sur les traces d’un homme qui vole les U des enseignes lumineuses, et dans les pas de trois apprentis détectives bien décidés à tirer cette sordide affaire au clair. San Antonio et Columbo n’ont qu’à bien se tenir !

Saviez-vous que Jane Austen aurait eu 250 ans cette année ? Pour l’occasion, et dans le cadre de notre concours Si on lisait à voix haute, la romancière Catherine Cusset a présenté aux élèves de 1ere du Lycée Savary Ferry à Arras (62) un classique de la littérature britannique : Orgueil et préjugés (Livre de Poche).

Et pour finir, Anne-Lise Potet de la librairie « Lise & Moi » à Vertou (44), ainsi que Charlotte Desmousseaux et Pierre Coudrais de « La vie devant soi » à Nantes (44) nous feront découvrir des classiques à (re) découvrir… ou en devenir ! À mercredi, lisez bien !

