Formula Bula récompense Lucie Morel pour son album Toc toc

Le festival Formula Bula a attribué le Prix Prima Bula 2025 à Toc toc de Lucie Morel, publié aux éditions Même pas mal. La distinction a été remise lors de la soirée d’ouverture de la 13ᵉ édition du festival, soulignant l’engagement de la manifestation en faveur des jeunes talents et de la bande dessinée indépendante.
Le 29/09/2025 à 14:09 par Ewen Berton
Publié le :
29/09/2025 à 14:09
Particularité de ce prix : le jury est composé exclusivement des adhérentes et adhérents de l’association Formula Bula. Ce choix souligne la volonté d’ancrer la sélection dans le regard passionné des personnes qui participent à la vie du festival.
Dans son album, Lucie Morel met en scène Lucie, une enfant qui développe des Troubles Obsessionnels Compulsifs (TOC) après un accident de voiture anodin. Terrifiée par la possibilité qu’un malheur survienne, elle multiplie des rituels contraignants, comme allumer et éteindre la lumière de sa chambre à répétition. Le récit explore ainsi la manière dont l’angoisse s’installe à la suite d’un événement marquant, en donnant corps à une expérience intime souvent invisible.
Née en 1991 à Épinal, diplômée de l’École supérieure d’art de Lorraine en 2016, Lucie Morel fonde une part de sa démarche artistique sur son vécu personnel. Elle est elle-même atteinte de TOC depuis l’enfance et utilise le dessin pour rendre visible cette maladie handicapante, encore méconnue et stigmatisée. Son travail se concentre sur la représentation de ce qui ne se voit pas : souvenirs, perceptions, logiques de pensée ou mondes imaginaires.
Doté de 1000 euros, la lauréate bénéficiera d’une visibilité renforcée grâce à un partenariat avec Les Belles Lettres Diffusion, qui promouvra l'ouvrage auprès de 300 librairies à travers la France.
En 2024, Sole Otero a décroché le prix Formula Bula pour Walicho (éditions Çà et Là).
Paru le 05/09/2025
160 pages
Même Pas Mal éditions
25,00 €
