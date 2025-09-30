Dragons, romance et révolte : ma version punk de Shakespeare

Prologue : une émotion fondatrice

Les années 90. Au cinéma, Kenneth Branagh orchestre son adaptation de Beaucoup de bruit pour rien dans une Toscane éclatante de soleil, de joie de vivre et de bons mots. C’est une révélation.

Quelques mois plus tard, je monte ma propre version. Pour mieux lancer le spectacle, j’ajoute l’ouverture épique d’Henry V. Je concevais déjà le théâtre de William Shakespeare comme un coffret aux merveilles dans lequel je pouvais chaparder à loisir. Ces bricolages préfiguraient le Shakespeare-punk que j’officialise en 2025 avec un premier roman : Hero, perle de Messine.

Acte I : pourquoi « punk » ?

Plutôt que la révérence compassée devant ce monument, je préfère l’image de la collerette à dentelle surmontée d’une crête hirsute. La langue de Shakespeare gratte et secoue autant qu’elle enveloppe et ravit.

Certes, personne ne m’a attendu pour moderniser Shakespeare : souvenons-nous du Roméo + Juliet de Baz Luhrmann, ou, au printemps dernier, de cette adaptation pop-rock de Much ado about nothing à Londres avec Tom Hiddleston et Hayley Atwell en tête d’affiche.

J’ai choisi un autre chemin : faire dialoguer Shakespeare avec la romance et la fantasy épique. Dragons, cités volantes, une touche queer et féministe dans une Méditerranée du XVIIème siècle réinventée, et le tout à destination du segment « young adult ».

Acte II : je doute, donc j’écris

Aux premiers envois du projet initial à des éditeurs, les refus de principe tombent :

– Shakespeare ? Quelle drôle d’idée ! Trop anglais, trop historique !

Et si j’étais seul à croire qu’un roman pouvait transformer ces figures théâtrales en héros à la fois contemporains et sexy mais aussi profonds et attachants ? Et si je pêchais par orgueil de prétendre offrir au lectorat de romantasy un divertissement plus littéraire, plus référencée ?

J’ai questionné mes choix et mes personnages. Étaient-ils assez proches du lectorat visé ? Fallait-il rajeunir les deux principaux protagonistes, Béatrice et Benedict ? Non, leurs piques échangées n’ont de sel que s’ils ont déjà dépassé les illusions de la prime jeunesse.

Passer le récit à la première personne ? Trop étriqué pour cet univers que je veux foisonnant. La solution surgit à l’improviste devant une affiche représentant une chevaucheuse de dragon : j’y ai reconnu l’autre personnage féminin de la pièce : Hero.

Acte III : de la « potiche » à la « badass »

Dans la pièce originale, Hero a une place plus secondaire que Béatrice. La jeune femme est humiliée et réduite au silence. J’ai décidé de lui donner une révolte et une dignité qu’elle irait conquérir par la force de sa seule volonté. Mon adaptation prenait enfin forme et assumait la modernité recherchée. Chevaucheuse de wyverne, magicienne, tireuse d’élite au mousquet, Hero devenait la voix principale, le cœur battant du récit, ouvrant chaque chapitre par ses pensées intimes.

Je n’étais pas sorti des ornières pour autant : j’ai réécrit dix fois certaines scènes, tiraillé entre fidélité et invention. La crête était parfois trop clinquante, et la collerette devenait col Mao. Chaque réplique demandait des heures de négociations intimes : garder, déplacer, réinventer ? Et la musicalité de la langue anglaise, on en parle ?

Acte IV : pourquoi faire lire Shakespeare aujourd’hui ?

Je devais être convaincu de ma réponse et de mon constat initial : Shakespeare écrivait déjà, il y a 400 ans, des héroïnes qui tiennent tête au patriarcat. Il savait mettre en scène des « red flags » masculins qui résonnent avec nos luttes contemporaines. Dans Beaucoup de bruit pour rien, ne retrouve-t-on pas déjà les tropes de la romance : mariage arrangé, ennemies-to-lovers, slow burn… ? Bref, Shakespeare aurait fait fureur sur BookTok.

Acte V : pourquoi la romantasy ?

Ces dragons, Faes, sorcières, ou animaux doués de parole… n’étaient-ils pas les stigmates d’une fanfiction trop bariolée ? Pourtant… Le Songe d’une nuit d’été, Macbeth, Hamlet… le Barde lui-même avait osé le merveilleux ou le fantastique. Je marchais dans ses pas, ou juché sur son dos, tel le « nain sur les épaules d’un géant », pour reprendre l’image de Bertrand de Chartres.

Alors, j’osai encore plus en convoquant dans cette même intrigue, Othello, Viola, Sebastian, Titania, Obéron, Falstaff, Caliban, Prospéro, Puck… Pris d’une folie démiurgique, je réagençais tout Shakespeare, et n’hésitais pas à appeler aussi à la rescousse Molière, Corneille, mais aussi George Lucas, Michael Mann ou Alexandre Astier.

Entre jubilation créatrice et vertiges, j’ai failli renoncer. « Je change de projet », ai-je annoncé un jour à mon groupe d’écriture, les IANA, une bande de doux dingues qui se retrouvent pour écrire ensemble. Réponse de mon ami et auteur Benjamin Lupu : « T’es con. Tu tiens quelque chose. Termine-le ! »

Épilogue : “Je sens que ça va encore être épique”

Aujourd’hui le roman existe. Malgré les refus initiaux, et par le hasard des rencontres – merci Noémie Lemos - Gulf Stream Éditeur a cru à ce pari et fabriqué un bel objet-livre. Les premières lectrices témoignent de leur surprise et de leur plaisir, des libraires relaient leur enthousiasme et m’invitent. En pleine déferlante de la rentrée littéraire, le Shakespeare-punk joue des coudes pour trouver sa place.

Dans un monde idéal, Desdémone (inspirée d’Othello), Viola (La Nuit des Rois) pourraient s’ajouter à Hero. Trois héroïnes, trois révoltes, un même univers. En attendant, ma nouvelle Slow Burn – une suite très « mauvais genre » à Roméo et Juliette – est finaliste du prix Jacques Sadoul.

Alors, pourquoi m’acharner à écrire de la romantasy shakespearienne ? Parce que Shakespeare nous appartient encore et qu’il est brûlant de modernité. Partager aujourd’hui cette verve intemporelle au sein d’une (sur)production très normative reste, à mes yeux, le geste le plus punk qui soit.

Un extrait du roman est proposé en fin d'article.

