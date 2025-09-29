BD, graphisme, jeune création... Le palmarès complet du Prix Atomium 2025

Ce vendredi 26 septembre, jour de lancement du BD Comic Strip Festival, les lauréats et lauréates des Prix Atomium ont été désignés. Depuis 9 ans, le festival distingue les autrices et auteurs de bande dessinée. Cette année, 88.000 € de dotation sont répartis entre 9 catégories.
Pour soutenir les créatrices et créateurs, les autorités bruxelloises décernent, depuis 9 ans, les Prix Atomium de la Bande Dessinée dans le cadre du BD Comic Strip Festival. L’essentiel des prix est remis en espèces afin d’aider les lauréats à financer leur travail. Il s'agit des dotations les plus élevées pour un festival de BD européen.
Lauréate : Adèle Labo, La théorie des collisions
Créé par l’asbl Raymond Leblanc pour faire connaître, rassembler et conserver le patrimoine culturel constitué par Raymond Leblanc (fondateur du Journal Tintin, des Éditions du Lombard, de Publiart et des studios Belvision). Récompense un·e jeune auteur·trice n’ayant pas publié plus de deux albums. L'an dernier, il était remis à Mina Koraichi pour Anti-Illiteracy Club.
Dotation : 20.000 € (10.000 € de bourse COCOF + 10.000 € d’avance sur droits) et un contrat d’édition proposé en alternance par Le Lombard, Futuropolis ou Casterman. La lauréate 2025 sera publiée chez Futuropolis.
Lauréats : Benoît Peeters & François Schuiten, Les Cités obscures, Souvenirs de l’Éternel présent, nouvelle édition (Casterman)
Distingue une œuvre, une collection ou un travail éditorial qui préserve, redécouvre et met en valeur le patrimoine du neuvième art (valorisation d’œuvres historiques, conservation d’archives, réédition et diffusion de BD patrimoniales).
Dotation : 5000 € en espèces
Lauréat : Koenraad Tinel, Le Seau, Souvenirs dessinés d’une guerre (Seuil BD)
Récompense une œuvre à l’excellence visuelle et graphique (qualité du dessin, maquette, typographie et design général) et la manière dont ces qualités magnifient le récit.
Dotation : 5 000 € en espèces (auteur)
Lauréat : Romain Renard
Récompense un·e auteur·trice ou un collectif actif en Bruxelles/Wallonie, fort d’une œuvre originale et innovante, pour une œuvre récente ou l’ensemble d’un parcours. Parité respectée par alternance annuelle. Décision de la Ministre de la Culture, sur proposition d’un jury de la Commission des Écritures et du Livre. Pas d’acte de candidature. Fait partie des récompenses littéraires « Espiègles ». En 2024, la lauréate était Léonie Bischoff.
Dotation : 10.000 € en espèces
Lauréate : Sixtine Dano, Sibylline, chroniques d’une escort girl (Glénat)
Lancé en 2017 par la RTBF (La Première), il distingue un genre en phase avec son public d’auditeur·ices.
Dotation : 20.000 € en espace publicitaire sur les médias de la RTBF, avec fort soutien éditorial sur l’antenne de La Prem1ère. L'an dernier, c'est Étienne Davodeau qui en bénéficiait pour l'album Loire (Futuropolis).
Lauréats : Jakupi, Lapière, Pardo, Pellejero & Torrents, Barcelona, âme noire (Air Libre)
Récompense la meilleure BD à caractère historique, mettant en lumière une part du passé. En 2024, Lomig était récompensé pour Au Cœur des Solitudes (éditions Sarbacane).
Dotation : 3000 € en espèces
Lauréats : Mathieu Burniat & Dominique Mermoux, Et soudain le futur (Rue de Sèvres)
Distinction du quotidien Le Soir pour l’ouvrage qui excelle dans le traitement du monde contemporain sous forme de reportage BD. L'an dernier, l'ouvrage lauréat était Le Murmure de la mer (Les Arènes BD) d'Hippolyte.
Dotation : 20.000 € en espace publicitaire, avec forte présence rédactionnelle dans Le Soir
Lauréat : Bnji (Benjamin Jimenez), Mets ton slip
Récompense jeunes talents (18+ ; max 3 albums publiés) sur le format imposé « gag en une page ». En 2024 Samuel Pereira était récompensé pour sa planche, Noël mais presque.
Dotation : Publication dans le Journal Spirou, rémunérée au tarif professionnel
Lauréates : Marie de Brauer & Lucymacaroni, Une BD qui parle de cul (Leduc Graphic)
Récompense une BD suscitant une réflexion éthique et sociétale, abordant de manière positive et constructive des enjeux contemporains (portée locale, belge, européenne), avec qualité graphique et littéraire enthousiasmante. Jury présidé par André Querton, composé d’acteurs de la société civile belge. L'ouvrage lauréat en 2024 était Amour, sexe et Terre promise - Reportage en Israël et Palestine (Les Arènes BD) de Salomé Parent-Rachdi et Deloupy.
Dotation : 5000 € en espèces
affiche du BD Comic Strip Festival, par Alix Garin
