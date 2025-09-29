Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Edition

BD, graphisme, jeune création... Le palmarès complet du Prix Atomium 2025

Ce vendredi 26 septembre, jour de lancement du BD Comic Strip Festival, les lauréats et lauréates des Prix Atomium ont été désignés. Depuis 9 ans, le festival distingue les autrices et auteurs de bande dessinée. Cette année, 88.000 € de dotation sont répartis entre 9 catégories.

Le 29/09/2025 à 13:13 par Dépêche

| 3 Partages

Publié le :

29/09/2025 à 13:13

Dépêche

3

Partages

Partager cet article sur Bluesky Partager cet article sur Mastodon Partager cet article sur Linkedin Partager cet article par mail Imprimer cet article
ActuaLitté

Pour soutenir les créatrices et créateurs, les autorités bruxelloises décernent, depuis 9 ans, les Prix Atomium de la Bande Dessinée dans le cadre du BD Comic Strip Festival. L’essentiel des prix est remis en espèces afin d’aider les lauréats à financer leur travail. Il s'agit des dotations les plus élevées pour un festival de BD européen.

Prix Atomium Leblanc de la jeune création

Lauréate : Adèle Labo, La théorie des collisions

Créé par l’asbl Raymond Leblanc pour faire connaître, rassembler et conserver le patrimoine culturel constitué par Raymond Leblanc (fondateur du Journal Tintin, des Éditions du Lombard, de Publiart et des studios Belvision). Récompense un·e jeune auteur·trice n’ayant pas publié plus de deux albums. L'an dernier, il était remis à Mina Koraichi pour Anti-Illiteracy Club.

Dotation : 20.000 € (10.000 € de bourse COCOF + 10.000 € d’avance sur droits) et un contrat d’édition proposé en alternance par Le Lombard, Futuropolis ou Casterman. La lauréate 2025 sera publiée chez Futuropolis.

Prix Atomium Catherine Schoemann pour le Patrimoine

Lauréats : Benoît Peeters & François Schuiten, Les Cités obscures, Souvenirs de l’Éternel présent, nouvelle édition (Casterman)

Distingue une œuvre, une collection ou un travail éditorial qui préserve, redécouvre et met en valeur le patrimoine du neuvième art (valorisation d’œuvres historiques, conservation d’archives, réédition et diffusion de BD patrimoniales). 

Dotation : 5000 € en espèces

Prix Atomium du Graphisme et du Design

Lauréat : Koenraad Tinel, Le Seau, Souvenirs dessinés d’une guerre (Seuil BD)

Récompense une œuvre à l’excellence visuelle et graphique (qualité du dessin, maquette, typographie et design général) et la manière dont ces qualités magnifient le récit.

Dotation : 5 000 € en espèces (auteur) 

Prix Atomium Fédération Wallonie-Bruxelles

Lauréat : Romain Renard

Récompense un·e auteur·trice ou un collectif actif en Bruxelles/Wallonie, fort d’une œuvre originale et innovante, pour une œuvre récente ou l’ensemble d’un parcours. Parité respectée par alternance annuelle. Décision de la Ministre de la Culture, sur proposition d’un jury de la Commission des Écritures et du Livre. Pas d’acte de candidature. Fait partie des récompenses littéraires « Espiègles ». En 2024, la lauréate était Léonie Bischoff.

Dotation : 10.000 € en espèces

Prix Atomium Prem1ère du roman graphique

Lauréate : Sixtine Dano, Sibylline, chroniques d’une escort girl (Glénat)

Lancé en 2017 par la RTBF (La Première), il distingue un genre en phase avec son public d’auditeur·ices.

Dotation : 20.000 € en espace publicitaire sur les médias de la RTBF, avec fort soutien éditorial sur l’antenne de La Prem1ère. L'an dernier, c'est Étienne Davodeau qui en bénéficiait pour l'album Loire (Futuropolis).

Prix Atomium Cognito de la BD historique

Lauréats : Jakupi, Lapière, Pardo, Pellejero & Torrents, Barcelona, âme noire (Air Libre)

Récompense la meilleure BD à caractère historique, mettant en lumière une part du passé. En 2024, Lomig était récompensé pour Au Cœur des Solitudes (éditions Sarbacane).

Dotation : 3000 € en espèces

Prix Atomium Le Soir de la BD d’actualité

Lauréats : Mathieu Burniat & Dominique Mermoux, Et soudain le futur (Rue de Sèvres)

Distinction du quotidien Le Soir pour l’ouvrage qui excelle dans le traitement du monde contemporain sous forme de reportage BD. L'an dernier, l'ouvrage lauréat était Le Murmure de la mer (Les Arènes BD) d'Hippolyte.

Dotation : 20.000 € en espace publicitaire, avec forte présence rédactionnelle dans Le Soir

Prix Atomium Spirou

Lauréat : Bnji (Benjamin Jimenez), Mets ton slip

Récompense jeunes talents (18+ ; max 3 albums publiés) sur le format imposé « gag en une page ». En 2024 Samuel Pereira était récompensé pour sa planche, Noël mais presque.

Dotation : Publication dans le Journal Spirou, rémunérée au tarif professionnel

Prix Atomium de la BD citoyenne

Lauréates : Marie de Brauer & Lucymacaroni, Une BD qui parle de cul (Leduc Graphic)

Récompense une BD suscitant une réflexion éthique et sociétale, abordant de manière positive et constructive des enjeux contemporains (portée locale, belge, européenne), avec qualité graphique et littéraire enthousiasmante. Jury présidé par André Querton, composé d’acteurs de la société civile belge. L'ouvrage lauréat en 2024 était Amour, sexe et Terre promise - Reportage en Israël et Palestine (Les Arènes BD) de Salomé Parent-Rachdi et Deloupy.

Dotation : 5000 € en espèces

Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones

Crédits image : affiche du BD Comic Strip Festival, par Alix Garin

 
 
 
 
 
 

 

Par Dépêche
Contact : depeche@actualitte.com

Commenter cet article

 

Souvenirs de l'Eternel Présent

François Schuiten, Benoît Peeters

Paru le 26/03/2025

80 pages

Casterman

24,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782203296121
9782203296121
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Le seau

Koenraad Tinel trad. Isabelle Rosselin

Paru le 20/09/2024

312 pages

Seuil

29,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782021564662
9782021564662
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Sibylline

Sixtine Dano

Paru le 29/01/2025

264 pages

Glénat

23,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782344060049
9782344060049
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Barcelona, âme noire

Denis Lapière, Gani Jakupi, Ruben Pellejero, Eduard Torrents, Martín Pardo

Paru le 01/03/2024

144 pages

Editions Dupuis

27,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782800162218
9782800162218
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Et soudain le futur

Mathieu Burniat, Dominique Mermoux

Paru le 14/05/2025

152 pages

Rue de Sèvres

22,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782810208098
9782810208098
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Une BD qui parle de cul

Lucy Macaroni, Marie de Brauer, Lucymacaroni

Paru le 05/05/2025

112 pages

Leduc.s éditions

19,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791028534103
9791028534103
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Plus d'articles sur le même thème

ActuaLitté

Victor Hugo inspire le Prix François Mauriac 2025, remis à Philippe Raynaud

Le Prix François Mauriac 2025 a été attribué à Philippe Raynaud pour son essai Victor Hugo. La révolution romantique de la liberté (Gallimard, coll. L’esprit de la cité, 2024). La remise du prix aura lieu le vendredi 3 octobre 2025 à Malagar, en présence du jury présidé par Jean-Noël Jeanneney et d’Alain Rousset, président du Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine.

29/09/2025, 16:02

ActuaLitté

Formula Bula récompense Lucie Morel pour son album Toc toc

Le festival Formula Bula a attribué le Prix Prima Bula 2025 à Toc toc de Lucie Morel, publié aux éditions Même pas mal. La distinction a été remise lors de la soirée d’ouverture de la 13ᵉ édition du festival, soulignant l’engagement de la manifestation en faveur des jeunes talents et de la bande dessinée indépendante.

29/09/2025, 14:09

ActuaLitté

Jean-Louis Thiériot, Grand Prix littéraire de l’armée de Terre – Erwan Bergot 2025

Le général Pierre Schill, chef d’état-major de l’armée de Terre, a remis le Grand prix littéraire de l’armée de Terre – Erwan Bergot 2025 à Jean-Louis Thiériot pour son ouvrage Castelnau, le maréchal escamoté, 1851-1944 (Tallandier).

29/09/2025, 12:15

ActuaLitté

Jean-Paul Kauffmann remporte le Prix Denis Tillinac 2025 pour L’Accident

Le Département de l’Allier a dévoilé, vendredi 26 septembre 2025, le lauréat de la quatrième édition du Prix Denis Tillinac : Jean-Paul Kauffmann pour L’Accident (Éditions des Équateurs). Ce prix, créé pour célébrer la mémoire du journaliste et écrivain Denis Tillinac et soutenir la lecture publique dans l’Allier, sera remis au Sénat en octobre 2025. 

29/09/2025, 11:32

ActuaLitté

Dans la poche de Simone(S) : les premiers lauréats du prix 100 % autrices

Le jury de la 1ʳᵉ édition du Prix « Dans la poche de Simone(S) » s’est réuni hier soir pour départager huit romans signés par huit talentueuses autrices. Selon l’organisation, « les échanges furent joyeux » et nourris, signe d’une sélection serrée.

26/09/2025, 16:26

ActuaLitté

Prix Jules Rimet 2025 : six ouvrages en lice pour la 14e édition

L’Association Jules-Rimet Sport & Culture a dévoilé la sélection officielle du Prix Jules Rimet 2025, dont la quatorzième édition se tiendra en décembre prochain. Comme chaque année, le prix distingue un ouvrage liant sport et littérature, fidèle à l’esprit de Jules Rimet, fondateur de la Coupe du monde de football et créateur du club mythique du Red Star.

26/09/2025, 12:07

ActuaLitté

Catherine Perreault, Prix Senghor 2025 pour L'élu

À l'occasion de sa 20e édition, le Prix Senghor du premier roman francophone et francophile revient à Catherine Perreault pour son livre L’élu, publié par les éditions Philippe Rey (France)/Éditions du Quartz (Québec).

26/09/2025, 09:29

ActuaLitté

Le Prix des Saisons dévoile sa sélection 2025 à l’Hôtel du Couvent

Créé pour célébrer le passage du temps et la beauté des métamorphoses de la nature, le Prix des Saisons sera remis le vendredi 17 octobre 2025 à l’Hôtel du Couvent, haut lieu d’hospitalité surplombant la Baie des Anges, à Nice.

25/09/2025, 18:09

ActuaLitté

Claire Cocano, Révélation Livre d'artiste 2025

Pour la 10ᵉ édition de la Révélation Livre d’artiste, prix soutenu par l’ADAGP et le salon (Made Anywhere) — anciennement Multiple Art Days (MAD) —, le jury a récompensé, le 25 septembre 2025, la photographe et artiste Claire Cocano pour son ouvrage Rue Désiré Chevalier, publié en autoédition. Ce prix distingue chaque année la création émergente dans le domaine du livre d’artiste.

25/09/2025, 15:54

ActuaLitté

Mathilde Beaussault remporte le Grand Prix de Littérature Policière 2025

Le Grand Prix de littérature policière (GPLP) est une récompense littéraire créée en 1948 par le critique et romancier Maurice-Bernard Endrèbe. Il distingue chaque année les meilleurs romans policiers, qu’ils soient d’origine française ou étrangère, parus au cours de l’année. 

25/09/2025, 15:11

ActuaLitté

Le 38ᵉ Prix Roberval dévoile ses finalistes : science et technologie mises à l’honneur

Le Prix Roberval, prestigieuse distinction internationale consacrée à la vulgarisation scientifique en langue française, vient de révéler les finalistes de sa 38ᵉ édition. Organisé chaque année par l’Université de Technologie de Compiègne (UTC), ce concours met en avant celles et ceux qui rendent la science et la technologie accessibles au plus grand nombre.

25/09/2025, 13:28

ActuaLitté

Prix Roman des étudiants France Culture : 5 romans dans la course

Les productrices et producteurs de France Culture ont sélectionné cinq romans de la rentrée littéraire et, jusqu'au 12 octobre prochain, les étudiants — toutes filières confondues — peuvent s’inscrire pour participer à l’aventure du Prix Roman des étudiants France Culture et voter pour désigner l'ouvrage lauréat.

25/09/2025, 12:43

ActuaLitté

6 titres en lice pour le Prix À livre ou verre 2026

Les librairies Mémoire 7 (Clamart), Point de côté (Suresnes) et Nouvelle & Cie (Bois-Colombes) présentent la sélection d'ouvrages pour le Prix À livre ou verre, millésime 2026. Comme d'habitude, un programme de rencontres va de pair avec les titres retenus, pour échanger et déguster des vins eux aussi triés sur le volet.

25/09/2025, 09:52

ActuaLitté

12 titres dans la première sélection du Prix Interallié 2025

Réuni ce mercredi 24 septembre au sein du restaurant Lasserre, dans le 8e arrondissement de Paris, le jury du Prix Interallié a établi sa sélection. Elle compte 12 ouvrages, dont les parutions récentes d'Anne Berest, Louis-Henri de la Rochefoucauld, Maria Pourchet ou Vanessa Schneider.

25/09/2025, 09:40

ActuaLitté

Le prix 2025 du Collège de France décerné à la philosophe Chloé Santoro

Le Collège de France a décerné, en 2025, son prix pour les jeunes chercheuses et chercheurs à la philosophe Chloé Santoro pour ses travaux sur le thème « Savoirs et démocratie ».

24/09/2025, 16:11

ActuaLitté

Jordi Gallizia et Steve Aganze, lauréats des Prix de la Vocation 2025

Ce mercredi 24 septembre, la Fondation Marcel Bleustein-Blanchet de la Vocation a remis ses Prix Littéraire et de Poésie, poursuivant une mission engagée depuis plus de 60 ans : offrir à de jeunes talents les moyens de concrétiser leur vocation. Les lauréats 2025, Jordi Gallizia (Brasucade, Éditions Cheyne) et Steve Aganze (Bahari-Bora, Éditions Récamier), illustrent deux écritures fortes, entre mémoire poétique et récit de résilience.

24/09/2025, 15:46

ActuaLitté

La Charte jeunesse révèle les 12 lauréates de la 8e édition d’Émergences

La Charte des auteurs et illustrateurs jeunesse a dévoilé les lauréates de la 8e édition d’Émergences, un dispositif d’accompagnement destiné aux autrices et auteurs débutants ou en voie de professionnalisation. Réuni le 20 septembre 2025 à la médiathèque Robert Desnos de Montreuil, le jury a retenu douze nouvelles sur le thème « 50 », ouvrant la voie à un parcours de formation, de rencontres professionnelles et de publication pour leurs autrices.

24/09/2025, 12:39

ActuaLitté

Première édition, première sélection : le Prix Philippe-Sollers est lancé

En mai dernier, on apprenait la création d'un prix Philippe-Sollers, qui distinguera chaque année un écrivain dont l’ouvrage – qu’il s’agisse d’un essai ou d’une fiction – incarne cette « guerre du goût » chère à l’auteur disparu, en opposant « la pensée vive au nihilisme, toujours plus envahissant de l'époque ». Le jury a révélé sa première sélection.

24/09/2025, 12:05

ActuaLitté

Qui sont les finalistes du Prix littéraire de la Fondation Martine Aublet 2025 ?

Créé en 2012, le Prix littéraire de la Fondation Martine Aublet distingue chaque année un ouvrage de non-fiction (essai, document, biographie) écrit par un auteur vivant, en lien avec les disciplines scientifiques mises à l’honneur au musée du quai Branly – Jacques Chirac : ethnographie, ethnologie, anthropologie, ou encore histoire de l’art des civilisations d’Afrique, d’Asie, d’Océanie et des Amériques, à l’exclusion des mondes occidentaux.

24/09/2025, 11:24

ActuaLitté

"Brilliantly human" : le Booker Prize 2025 dévoile ses finalistes

La shortlist du Booker Prize, plus prestigieuse récompense mondiale pour un roman publié en langue anglaise, a été dévoilée lors d’un événement public au Royal Festival Hall de Londres. Présidés par l’écrivain irlandais Roddy Doyle, lauréat du prix en 1993, les jurés ont retenu six auteurs confirmés, issus de quatre nationalités et de trois continents, pour une sélection célébrée comme « brillamment écrite et brillamment humaine ».

23/09/2025, 19:22

ActuaLitté

Le Prix Comics de la Critique ACBD 2025 décerné à Watership Down

Depuis 2019, l’Association des Critiques et journalistes de Bande Dessinée (ACBD) distingue chaque année une bande dessinée issue d’un pays de culture anglophone et traduite en français par un éditeur francophone. Pour l’édition 2025, le Prix Comics de la Critique ACBD est attribué à Watership Down, de James Sturm et Joe Sutphin, adapté du roman culte de Richard George Adams. L’ouvrage, traduit par Pierre Clinquart et Hélène Charrier, est publié par Monsieur Toussaint Louverture. Il succède à Au-dedans, de Will McPhail, lauréat 2024.

23/09/2025, 17:44

ActuaLitté

Trois livres en finale du Prix Ensemble pour l'Imaginaire 2025

Porté par La Ligue de l’Imaginaire et les Libraires Ensemble, le Prix Ensemble pour l’Imaginaire met à l’honneur les romans policiers parus entre novembre et mai. Les trois ouvrages finalistes de la première édition sont annoncés, dernière échéance avant la remise du prix, au Festival Sans Nom, à Mulhouse, le 17 octobre prochain.

23/09/2025, 16:35

ActuaLitté

Prix de la Porte Dorée 2025 : les sélections littérature et BD

Le Palais de la Porte Dorée a dévoilé la sélection 2025 de ses deux distinctions littéraires : la 17e édition du Prix littéraire et la 5e du Prix BD. 6 romans et 7 bandes dessinées sont en lice, choisis par un comité interne, autour des thématiques du musée et de l’aquarium : migrations, exil, identités plurielles, discriminations, biodiversité et enjeux écologiques. Les prix seront remis le mardi 25 novembre 2025 au Palais de la Porte Dorée, à l’issue du vote des jurys composés de spécialistes du monde culturel et scientifique.

23/09/2025, 11:13

ActuaLitté

Découvrez les quatre finalistes du Prix des Deux Magots 2025

À nouveau réuni ce lundi 22 septembre, toujours sous la présidence d’Étienne de Montety, le jury du Prix des Deux Magots a choisi ses quatre finalistes, parmi la première sélection des ouvrages en lice pour la 92ᵉ édition du prix.

23/09/2025, 10:04

ActuaLitté

John Boyne remporte le Prix du Roman Fnac 2025

Le Prix du Roman Fnac 2025 a été décerné à l’écrivain irlandais John Boyne pour Les éléments, paru aux éditions JC Lattès dans une traduction de Sophie Aslanides. 

22/09/2025, 13:00

ActuaLitté

Michelle Perrot, historienne des “oubliés”, reçoit le Prix de la BnF 2025

La Bibliothèque nationale de France (BnF) a attribué son prix annuel à l’historienne et écrivaine Michelle Perrot. Cette distinction prestigieuse récompense l’ensemble de l’œuvre d’un auteur vivant dont les travaux contribuent au rayonnement culturel et scientifique de la France. La remise du prix aura lieu le lundi 22 septembre 2025, au cours du dîner du Cercle des mécènes de la BnF, organisé dans la prestigieuse salle Ovale du site Richelieu.

22/09/2025, 11:19

ActuaLitté

Prix des lecteurs de livres en grands caractères : les éditeurs proposent eux-mêmes les ouvrages en lice

Pour le Prix des lecteurs de livres en grands caractères, l’Association des Amis des Grands Caractères a choisi de confier aux éditeurs la sélection des ouvrages candidats.

20/09/2025, 09:51

ActuaLitté

Découvrez la première sélection du Prix Littéraire Environnement 2025

Après une première édition en 2024, le Prix Littéraire Environnement, organisé par De Rives en Pages (association loi 1901 reconnue d’intérêt général), prend cette année une nouvelle dimension. Les 29 et 30 novembre 2025, la ville d’Évian-les-Bains accueillera au Palais Lumière la 2e édition du Prix, désormais intégrée dans le cadre du premier Salon du Livre Environnement.

19/09/2025, 16:14

ActuaLitté

6 romans finalistes pour le Prix du Livre Allemand 2025

6 romans sont encore en lice pour le Prix du Livre Allemand, une des distinctions littéraires les plus prestigieuses du monde germanophone. Le jury, qui réunit sept membres, a poursuivi ses sélections pour resserrer la compétition. Le nom du ou de la lauréate ne sera révélé que le 13 octobre 2025, lors de la cérémonie de remise du prix au Kaisersaal du Römer à Francfort, en ouverture de la Foire du livre.

19/09/2025, 12:30

ActuaLitté

Le Prix Edgar Faure revoit sa sélection : exit Père patrie (Fayard)

Le Prix Edgar Faure, qui rend hommage à l'homme d'État en récompensant chaque année un ouvrage politique « jugé remarquable par sa pertinence et son regard contemporain », revoit sa sélection pour 2025. Rodolphe Oppenheimer, président fondateur de l'Association Edgar Faure, nous annonce ainsi la sortie d'un ouvrage, Père patrie de Thierry Beinstingel (Fayard), au bénéfice d'un autre titre.

19/09/2025, 10:40

ActuaLitté

Prix Landerneau des Lecteurs 2025 : les quatre finalistes dévoilés

Les Espaces Culturels E.Leclerc ont annoncé, mercredi 17 septembre, la sélection des quatre finalistes du Prix Landerneau des Lecteurs 2025. Cette édition est présidée par Mazarine Pingeot, aux côtés de Michel-Édouard Leclerc, et repose sur un jury composé de 200 lecteurs. Le lauréat sera révélé le 21 octobre 2025.

18/09/2025, 16:29

ActuaLitté

Prix Albert Londres 2025 : la présélection dévoilée

La 87e édition du Prix Albert Londres, prestigieuse distinction du journalisme francophone, a dévoilé sa présélection pour 2025. La cérémonie de remise des prix se tiendra le samedi 25 octobre à Beyrouth.

 

18/09/2025, 09:55

ActuaLitté

Le Prix du livre insulaire fait peau neuve en 2026

Créé en 1999, le Prix du livre insulaire a pour vocation de mettre en lumière les auteurs et les ouvrages liés aux îles. Organisé par l’association Culture, arts et lettres des îles (Ouessant), il se distingue du festival annuel de littérature tout en partageant les mêmes valeurs : célébrer la richesse de la création insulaire. Pour son édition 2026, le prix évolue et présente plusieurs changements notables.

17/09/2025, 15:15

ActuaLitté

Trois ouvrages lauréats des Prix Gribouillis, à Bordeaux

Le Festival Gribouillis, du 11 au 14 septembre 2025, a investi Bordeaux pour mettre à l'honneur la bande dessinée, l'illustration et le livre jeunesse. À cette occasion, trois récompenses ont été décernées à autant d'ouvrages.

17/09/2025, 12:56

ActuaLitté

Entre forêts, herbiers et jardins, les livres primés du Prix Émile Gallé 2025

Créé en 1998 à Nancy, le prix Émile Gallé récompense chaque année un ouvrage original rédigé en langue française, autour du thème des plantes et des jardins. Le Grand Prix est doté de 1000 €, tandis que le Prix Jeunesse, le Prix Art et photographie, ainsi que le Prix régional disposent chacun d’une dotation de 500 €. En 2025, un Prix de l’Essai est également venu enrichir le palmarès.

17/09/2025, 12:54

ActuaLitté

6 albums en lice pour le Prix du récit dessiné 2025

Saluant chaque année une bande dessinée de fiction ou de non-fiction, le Prix du récit dessiné est décerné par la Société civile des auteurs multimédia (Scam). Son jury a sélectionné six ouvrages, en lice pour cette neuvième édition. Verdict dans quelques semaines...

17/09/2025, 09:09

Top Articles

"Ce n’est pas qu’on n’aime pas Carrère ou Mauvignier, c’est qu’ils n’ont pas besoin de nous" Je voulais vivre, élu plus beau titre de l'année 2025 Demon Slayer : au moins une bonne raison de ne pas se précipiter "Ce n'est pas de la science-fiction, c'est de la littérature" : le choc du roman de Mathieu Belezi
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.