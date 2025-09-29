La carte, le polar et le territoire : embarquez pour un road trip littéraire à travers l’Europe

« Ce projet inédit est né d’une idée folle : sillonner les routes d’Europe en camping-car […] sur les traces d’auteurs de polars et des lieux emblématiques de leurs romans », confient les deux complices dans l’avant-propos.

De fil en aiguille, l’utopie est devenue programme : 110 écrivains rencontrés, plus de 2 000 lieux photographiés, et une immersion totale dans ce qui fait battre le cœur du genre noir — les territoires. Les paysages ne sont pas de simples décors : ils façonnent l’atmosphère, structurent le récit, parfois même le destin des personnages.

Du roman à la carte routière

Des ruelles de Barcelone vues par Alicia Giménez Bartlett aux fjords norvégiens décrits par Arnaldur Indriðason, en passant par le pub miteux d’un roman écossais ou les souterrains berlinois suggérés par Oliver Ménard, chaque étape révèle l’envers du décor touristique. « Le roman invite à regarder derrière la façade, à appréhender villes et paysages sous des angles nouveaux, souvent plus sombres et plus complexes », explique Marc Voltenauer.

Certaines rencontres sont devenues mémorables : Ian Rankin à l’Oxford Bar d’Édimbourg, Emelie Schepp et son mari à Norrköping, ou encore l’accueil chaleureux de Marcin Wroński à Lublin. Autant de moments où la fiction se confond avec la réalité, où l’imaginaire des livres s’ancre dans la pierre des villes.

Un guide noir… mais lumineux

Ce volume de 240 pages, richement illustré, se lit comme un carnet de bord littéraire. Les auteurs y livrent les confidences des romanciers rencontrés et une multitude de conseils de voyage, parfois insolites.

On y apprend par exemple qu’à Manchester, Joseph Knox recommande de boire une Guinness dans un ancien urinoir victorien reconverti en pub ; ou qu’en Finlande, Salla Simukka invite à tester un sauna sur les rives glacées du lac Näsijärvi. Ce n’est pas seulement un guide touristique : c’est aussi une invitation à explorer le polar depuis son canapé. « Lire un polar, c’est voyager — à sa manière », résume le romancier.

Chaque itinéraire s’ouvre sur une introduction et une carte pour guider votre exploration. Vous y rencontrerez 7 à 10 auteurs, découvrirez leurs univers et les lieux phares de leurs romans. Une section « À ne pas manquer » propose activités et visites, tandis que les écrivains eux-mêmes livrent leurs coups de cœur en fin de parcours.

Une Europe à lire, à arpenter, à rêver

Derrière l’enthousiasme se cache une logistique titanesque : fixer des rendez-vous avec les écrivains, documenter les lieux, lire des centaines de polars, photographier, écrire. Et quelques imprévus, comme cette panne de boîte de vitesses en Écosse, qui faillit interrompre l’aventure. « La détermination — et parfois un brin de chance — finit toujours par payer », sourit l’auteur suisse.

Le guide s’adresse autant aux lecteurs passionnés qu’aux voyageurs curieux. Il propose un autre rapport à l’espace, plus intime, presque initiatique. « Ce livre vous invite à explorer la richesse de la littérature policière en voyageant à travers des intrigues captivantes et des décors fascinants », écrivent-ils en ouverture.

De cette aventure hors du commun est né un guide intensément sombre et passionnant, où les écrivains rencontrés livrent à la fois leurs coups de cœur et leurs conseils de voyage. Véritable plongée au cœur de la littérature policière, l’ouvrage entraîne le lecteur vers une mosaïque de destinations vues sous un prisme inédit, tout en offrant l’occasion de renouer avec les grands classiques du genre.

Sur papier et en ligne

De la France à l’Angleterre, en passant par l’Italie, la Suède ou encore l’Islande, l’univers foisonnant du polar européen se déploie ici, raconté par celles et ceux qui savent le mieux en révéler la force. Et plus encore avec un site dédié, proposant des contenus inédits, pour prolonger l'expérience.

Une page y est dédiée à chaque auteur : vous y découvrirez sa biographie, sa bibliographie, une interview exclusive, mais aussi des vidéos, des conseils pratiques et des photographies supplémentaires géolocalisées. Pour y accéder, rien de plus simple : au début de chaque parcours figure un QR code, à scanner avec votre téléphone, ainsi qu’un code pays, utilisable depuis une tablette ou un ordinateur. Il suffit ensuite de saisir ce code sur le portail du site pour plonger dans l’univers du polar en ligne.

À l’heure où le tourisme cherche à se réinventer, 22 Itinéraires autour du polar en Europe trace une voie originale : celle où l’on suit les pas d’un enquêteur fictif pour mieux comprendre les nuances d’un pays. Et si, au fond, les polars étaient la meilleure carte routière de l’Europe contemporaine ?

Et pour prendre patience avant la sortie prévue ce 23 octobre, voici un extrait de l'Islande, obtenu par ActuaLitté :

