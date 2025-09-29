Fermeture de L'Ex-Libris : Bordeaux perd une autre librairie

Les temps sont durs, pour les commerces du livre bordelais : la librairie spécialisée L'Ex-Libris, inaugurée en 2021 et située dans le quartier de Bordeaux-Caudéran, a été placée en liquidation judiciaire. Une fermeture qui survient quelques semaines après celle d'Au Petit Chaperon Rouge, fin août.
29/09/2025
La librairie bordelaise L'Ex-Libris, spécialisée en bandes dessinées, BD jeunesse et manga, a été placée en liquidation judiciaire par un jugement du Tribunal de Commerce de Bordeaux rendu plus tôt au cours du mois de septembre, apprend ActuaLitté.
Disposant d'un espace café/salon de thé, le commerce s'étendait sur 112 m2 de surface commerciale, au cœur du quartier de Bordeaux-Caudéran, avenue Louis Barthou. L'enseigne avait été inaugurée en 2021 par Emmanuel Larrieu, son gérant.
La fermeture de ce point de vente de livres fait suite à la disparition d'Au Petit Chaperon Rouge, librairie jeunesse installée depuis son inauguration, en 2007, au 356, avenue Thiers, également à Bordeaux. Cet autre commerce a définitivement baissé son rideau le 27 août 2025.
La liquidation judiciaire de L'Ex-Libris s'inscrit par ailleurs dans un contexte économique complexe pour les librairies, qui font face à une contraction des achats de livres neufs.
Pour les librairies spécialisées en bandes dessinées, et plus particulièrement en mangas, ces difficultés sont renforcées par un repli des ventes dans ce secteur, entre l'absence de « grosses » séries, une saturation du marché et la concurrence de l'occasion ou de la lecture de versions pirates diffusées en ligne.
Enfin, la période post-pandémie avait vu l'ouverture de nombreux points de vente spécialisés, rattrapés en 2025 par un marché du livre beaucoup moins dynamique qu'au plus fort de la crise du Covid-19.
Nous avons tenté de joindre L'Ex-Libris, sans succès pour le moment.
Photographie : L'Ex-Libris (Facebook)
