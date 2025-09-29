Jean-Louis Thiériot, Grand Prix littéraire de l’armée de Terre – Erwan Bergot 2025

Dans cette biographie, Jean-Louis Thiériot retrace le parcours d’Édouard de Castelnau, chef de guerre visionnaire. Entré au 31ᵉ régiment d’infanterie à la sortie de Saint-Cyr, il participe à la guerre de 1870 avant de devenir chef de corps du 37ᵉ RI en 1900. Promu général en 1906, il prend en 1914 le commandement de l’armée de l’Est.

Figure majeure de la Première Guerre mondiale, il se distingue notamment à Verdun et Nancy par son sens aigu de la tactique militaire. Mais le drame personnel – la perte de trois de ses fils au combat – le conduit à quitter le service actif en 1918. Engagé en politique, il reste fidèle à ses convictions, parfois à contre-courant, au point que, selon l’auteur, celles-ci lui auraient coûté le bâton de maréchal.

Avocat au barreau de Paris, Jean-Louis Thiériot mène aujourd’hui une carrière politique. Député, vice-président de la commission de la défense nationale et des forces armées, il est nommé en 2024 ministre délégué auprès du ministre des Armées et des anciens combattants. Passionné d’histoire militaire, il cherche à rendre justice avec ce livre à une figure injustement oubliée, offrant un éclairage inspirant pour les jeunes générations.

Les 30 ans du Prix Erwan Bergot

La cérémonie s’est tenue à la Grande chancellerie de la Légion d’honneur, au palais de Salm, à l’occasion du trentième anniversaire du prix. Depuis sa création, le Grand prix littéraire de l’armée de Terre distingue des ouvrages grand public mettant en valeur l’engagement au service de la France et les valeurs militaires.

Le jury est composé de civils et de militaires liés à l’armée de Terre par la littérature et la mémoire : le Général d’armée Pierre Schill, chef d’état-major de l’armée de Terre, le Colonel Loïc de Kermabon, conseiller communication du CEMAT et chef du SIRPAT, Erwan Bergot, Cécile Bergot, le Colonel Noël-Noël Uchida, sous-directeur de la délégation à l’information et à la communication de la Défense, Guillemette de Sairigné, écrivaine, Laurence Vienot, Général de division (2S) Jean Maurin, Général de brigade Gilles Haberey, Andreï Makine, membre de l’Académie française, Christine Clerc, journaliste et écrivaine, Nicolas Zeller, médecin-chef, lauréat 2021, Jean-René Van der Plaetsen et Arnaud Teyssier.

En 2024, l'ouvrage lauréat était Entre guerres du général François Lecointre (2024).

Couverture du livre primé Erwan Bergot © armée de Terre

