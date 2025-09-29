Kippour : des prières oubliées refont surface après 700 ans

Le manuscrit reflète le rite de Kaffa (nousa’h Kaffa), né dans la ville portuaire de Kaffa — aujourd’hui Féodossia — sur la péninsule de Crimée, alors véritable carrefour de communautés juives : Krimchaks, Karaïtes, Khazars, mais aussi Juifs génois, séfarades et ashkénazes.

Les spécialistes soulignent que le volume présente des ressemblances avec la tradition romaniote, celle des Juifs judéo-grecs de l’aire byzantine. Au Moyen Âge, Kaffa et Solkhat, ports très connectés, favorisaient le brassage des usages religieux ; de là, des variantes locales ont pu émerger. La liturgie romaniote accordant une place centrale aux piyyoutim — des poèmes insérés dans l’office — on comprend mieux les proximités repérées ici : tournures de prière et choix poétiques qui semblent épouser « la même façon de prier ».

Ce que contient le manuscrit

Selon la Bibliothèque nationale d’Israël (BNI), le cœur de la découverte réside dans plusieurs piyyoutim, totalement inconnus ailleurs pour Kippour, et d’autres qui n’étaient attestés jusqu’ici que par fragments dans la Genizah du Caire, la célèbre « réserve » de manuscrits conservés des siècles durant dans la synagogue Ben Ezra.

Comme le résume son conservateur auprès de Times of Israel, le Dr Chaim Neria, « le ma’hzor contient plusieurs piyyoutim totalement inconnus ailleurs ». Sur sa dernière page, le volume offre en outre une bénédiction inédite pour les endeuillés, dont la traduction publiée par la BNI invoque notamment : « …Qui comprend chaque créature… Ressusciteur des morts… Puisses-Tu bientôt avoir pitié de Ton peuple et réconforter le cœur des endeuillés… ».

Cette pièce ouvre une fenêtre sur l’avant-imprimerie : à l’époque, les rituels locaux étaient plus fluides et pluriels, et la mise par écrit de ces piyyoutim éclaire une diversité liturgique ensuite estompée par l’uniformisation des textes. « Nous connaissions déjà le rite de Kaffa, mais ce ma’hzor semble avoir été rédigé avant que la tradition ne soit codifiée », explique le Dr Neria, insistant sur le caractère exceptionnel du volume.

Sa numérisation permet au plus grand nombre d’y accéder, et de sauver ce patrimoine menacé de dispersion : son accès se fait via KTIV, l’agrégateur de manuscrits hébraïques de la BNI (environ 94 800 manuscrits et 1,20 million d’images référencés). Enfin, la résonance contemporaine est manifeste : en temps troublés, la bénédiction pour les endeuillés prend une tonalité particulière — « cela pourrait être une façon de demander à Dieu de mettre fin à la guerre », observe le Dr Neria.

Le manuscrit ne sera pas exposé physiquement pour l’instant. La BNI souhaite le soumettre à des spécialistes afin d’éditer, comparer et situer ces piyyoutim inconnus — ainsi que la bénédiction pour les endeuillés — dans l’histoire de la liturgie, avec à la clé la redécouverte et peut-être la réintégration de pièces oubliées dans la pratique contemporaine.

Le ma’hzor appartenait à la collection privée d’Avigdor (Victor) Klagsbald, un collectionneur reconnu de manuscrits hébraïques et d’imprimés anciens. Depuis quelques mois, plusieurs pièces de cette collection ont été mises en vente chez Kedem Auction House (Jérusalem), une maison d’enchères spécialisée dans les livres et documents dits judaïca.

Yom Kippour, jour du Grand Pardon

Face à ces dispersions, des institutions patrimoniales comme la Bibliothèque nationale d’Israël (BNI) se portent acquéreuses de pièces majeures, pour éviter leur perte de traçabilité, assurer leur conservation et garantir l’accès public (catalogage scientifique, numérisation, consultation en salle et en ligne). Dans cette logique, la BNI a récemment communiqué sur la réunion de manuscrits importants — par exemple le Mahzor de Lisbonne (XVe siècle).

Yom Kippour — « jour du Grand Pardon » — est la journée la plus solennelle du calendrier juif, consacrée à l’expiation et au retour à soi (téchouva). On y observe un jeûne d’environ 25 heures, du soir au lendemain soir, accompagné de l’abstention de certaines activités (manger, boire, se parfumer ou se laver pour le plaisir, porter des chaussures en cuir, relations conjugales, selon les traditions). L’accent est mis sur la prière, la confession des fautes (vidouï), la réparation et le pardon, dans une dynamique à la fois personnelle et communautaire.

Le cycle liturgique se déploie en cinq offices : l’office du soir avec le fameux Kol Nidré (annulation solennelle des vœux), Shaharit (matin), Moussaf (office additionnel qui inclut souvent la « Avodah », évocation du service du Temple), Min’ha (après-midi, avec la lecture du Livre de Jonas), puis Neïla, la prière de clôture (« fermeture des portes »), moment de ferveur culminant. La journée se conclut par un coup de shofar et le repas de sortie de jeûne.

Dans de nombreuses communautés, on porte le blanc (signe de pureté et de renouveau), et l’on passe une large partie de la journée à la synagogue. Les piyyoutim (poèmes liturgiques) occupent une place centrale tout au long des offices — d’où l’importance du ma’hzor décrit plus haut, qui documente et enrichit ce patrimoine poétique et musical. Yom Kippour 5786/2025 commence le mercredi 1ᵉʳ octobre au soir et se termine le jeudi 2 octobre à la nuit.

Crédits photo : Bibliothèque nationale d’Israël (BNI)

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com