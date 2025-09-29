Kippour : des prières oubliées refont surface après 700 ans

Alors que Yom Kippour s’ouvre mercredi soir, une découverte majeure : un ma’hzor du XIVᵉ siècle acquis par la BNI, désormais consultable en ligne, révèle des piyyoutim inédits pour le Jour du Grand Pardon. Témoignage d’un temps pré-imprimerie, le manuscrit restitue la richesse des variantes rituelles, avant l’ère des textes uniformisés.
Le 29/09/2025 à 12:42 par Hocine Bouhadjera
0 Réactions | 1 Partages
Publié le :
29/09/2025 à 12:42
0
Commentaires
1
Partages
Le manuscrit reflète le rite de Kaffa (nousa’h Kaffa), né dans la ville portuaire de Kaffa — aujourd’hui Féodossia — sur la péninsule de Crimée, alors véritable carrefour de communautés juives : Krimchaks, Karaïtes, Khazars, mais aussi Juifs génois, séfarades et ashkénazes.
Les spécialistes soulignent que le volume présente des ressemblances avec la tradition romaniote, celle des Juifs judéo-grecs de l’aire byzantine. Au Moyen Âge, Kaffa et Solkhat, ports très connectés, favorisaient le brassage des usages religieux ; de là, des variantes locales ont pu émerger. La liturgie romaniote accordant une place centrale aux piyyoutim — des poèmes insérés dans l’office — on comprend mieux les proximités repérées ici : tournures de prière et choix poétiques qui semblent épouser « la même façon de prier ».
Selon la Bibliothèque nationale d’Israël (BNI), le cœur de la découverte réside dans plusieurs piyyoutim, totalement inconnus ailleurs pour Kippour, et d’autres qui n’étaient attestés jusqu’ici que par fragments dans la Genizah du Caire, la célèbre « réserve » de manuscrits conservés des siècles durant dans la synagogue Ben Ezra.
Comme le résume son conservateur auprès de Times of Israel, le Dr Chaim Neria, « le ma’hzor contient plusieurs piyyoutim totalement inconnus ailleurs ». Sur sa dernière page, le volume offre en outre une bénédiction inédite pour les endeuillés, dont la traduction publiée par la BNI invoque notamment : « …Qui comprend chaque créature… Ressusciteur des morts… Puisses-Tu bientôt avoir pitié de Ton peuple et réconforter le cœur des endeuillés… ».
Cette pièce ouvre une fenêtre sur l’avant-imprimerie : à l’époque, les rituels locaux étaient plus fluides et pluriels, et la mise par écrit de ces piyyoutim éclaire une diversité liturgique ensuite estompée par l’uniformisation des textes. « Nous connaissions déjà le rite de Kaffa, mais ce ma’hzor semble avoir été rédigé avant que la tradition ne soit codifiée », explique le Dr Neria, insistant sur le caractère exceptionnel du volume.
Sa numérisation permet au plus grand nombre d’y accéder, et de sauver ce patrimoine menacé de dispersion : son accès se fait via KTIV, l’agrégateur de manuscrits hébraïques de la BNI (environ 94 800 manuscrits et 1,20 million d’images référencés). Enfin, la résonance contemporaine est manifeste : en temps troublés, la bénédiction pour les endeuillés prend une tonalité particulière — « cela pourrait être une façon de demander à Dieu de mettre fin à la guerre », observe le Dr Neria.
Le manuscrit ne sera pas exposé physiquement pour l’instant. La BNI souhaite le soumettre à des spécialistes afin d’éditer, comparer et situer ces piyyoutim inconnus — ainsi que la bénédiction pour les endeuillés — dans l’histoire de la liturgie, avec à la clé la redécouverte et peut-être la réintégration de pièces oubliées dans la pratique contemporaine.
Le ma’hzor appartenait à la collection privée d’Avigdor (Victor) Klagsbald, un collectionneur reconnu de manuscrits hébraïques et d’imprimés anciens. Depuis quelques mois, plusieurs pièces de cette collection ont été mises en vente chez Kedem Auction House (Jérusalem), une maison d’enchères spécialisée dans les livres et documents dits judaïca.
Face à ces dispersions, des institutions patrimoniales comme la Bibliothèque nationale d’Israël (BNI) se portent acquéreuses de pièces majeures, pour éviter leur perte de traçabilité, assurer leur conservation et garantir l’accès public (catalogage scientifique, numérisation, consultation en salle et en ligne). Dans cette logique, la BNI a récemment communiqué sur la réunion de manuscrits importants — par exemple le Mahzor de Lisbonne (XVe siècle).
Yom Kippour — « jour du Grand Pardon » — est la journée la plus solennelle du calendrier juif, consacrée à l’expiation et au retour à soi (téchouva). On y observe un jeûne d’environ 25 heures, du soir au lendemain soir, accompagné de l’abstention de certaines activités (manger, boire, se parfumer ou se laver pour le plaisir, porter des chaussures en cuir, relations conjugales, selon les traditions). L’accent est mis sur la prière, la confession des fautes (vidouï), la réparation et le pardon, dans une dynamique à la fois personnelle et communautaire.
À LIRE - Colloque sur les juifs de France : cinq chercheurs boycottent l’événement
Le cycle liturgique se déploie en cinq offices : l’office du soir avec le fameux Kol Nidré (annulation solennelle des vœux), Shaharit (matin), Moussaf (office additionnel qui inclut souvent la « Avodah », évocation du service du Temple), Min’ha (après-midi, avec la lecture du Livre de Jonas), puis Neïla, la prière de clôture (« fermeture des portes »), moment de ferveur culminant. La journée se conclut par un coup de shofar et le repas de sortie de jeûne.
Dans de nombreuses communautés, on porte le blanc (signe de pureté et de renouveau), et l’on passe une large partie de la journée à la synagogue. Les piyyoutim (poèmes liturgiques) occupent une place centrale tout au long des offices — d’où l’importance du ma’hzor décrit plus haut, qui documente et enrichit ce patrimoine poétique et musical. Yom Kippour 5786/2025 commence le mercredi 1ᵉʳ octobre au soir et se termine le jeudi 2 octobre à la nuit.
Crédits photo : Bibliothèque nationale d’Israël (BNI)
Par Hocine Bouhadjera
Contact : hb@actualitte.com
Plus d'articles sur le même thème
Une redécouverte inespérée : début septembre, l'État accordait le statut de trésor national au manuscrit des Enseignements à sa fille, suivis de l'Histoire du siège de Brest, d'Anne de France (1461-1522), considéré comme perdu depuis des années. L'État prépare désormais l'acquisition de cette pièce patrimoniale, qu'il destine aux collections de la Bibliothèque nationale de France.
24/09/2025, 12:27
À Gênes, les pages du passé menacent de se déliter. L’Archivio di Stato di Genova (Archives d’État de Gênes), la Soprintendenza archivistica e bibliografica della Liguria et la municipalité unissent leurs efforts pour sauver les précieux Libri delle Cerimonie – des manuscrits anciens qui racontent, dans le détail, les fastes et cérémonies de l’ancienne République ligure.
18/09/2025, 11:44
Entré à la Bibliothèque des musées nationaux en 1951, un livre ayant appartenu à Marc Bloch sera prochainement restitué à sa famille. Pour l'instant dans les collections de l'Institut national de l'histoire de l'art, sous la cote « 8 MON 56631 », il faisait partie de la bibliothèque de l'historien assassiné par la Gestapo en 1944.
09/09/2025, 09:36
Coup de tonnerre dans le domaine du patrimoine écrit : les autorités françaises ont retrouvé la trace du manuscrit des Enseignements à sa fille, d'Anne de France (1461-1522), réputé perdu depuis des années. En réalité détenue par un propriétaire privé, la pièce bénéficie désormais du statut de trésor national, dans l'attente d'une potentielle entrée dans les collections publiques.
02/09/2025, 10:45
Les dernières nouvelles du manuscrit des Enseignements à sa fille, d'Anne de France (1461-1522), provenaient de Saint-Pétersbourg, où il était conservé au sein d'une bibliothèque depuis des années. Puis, plus rien : cette pièce remarquable, unique, était réputée perdue. Elle était en réalité entre des mains privées : l'État est intervenu pour en faire un trésor national.
01/09/2025, 11:18
Grimoires d’alchimistes, traités d’astrologie et autres manuscrits chargés de symboles : un univers étrange et fascinant s’ouvre au regard. Au cœur d’Amsterdam, la Ritman Library entrouvre ses grimoires : plus de deux mille ouvrages rares où science, foi et occultisme se mêlent dans un vertige d’énigmes, et il n'est pas obligé de se rendre dans la ville de Spinoza pour les feuilleter.
22/08/2025, 13:05
Dans le cadre de la commission 2025 du Fonds régional de restauration et d’acquisition pour les bibliothèques (FRRAB), la bibliothèque municipale de Lyon a obtenu un soutien pour l’acquisition de deux ouvrages rares : un traité culinaire du XVIᵉ siècle publié à Lyon, et un livre d’artiste contemporain signé Giuseppe Penone, figure de l’Arte povera. Ces acquisitions s’inscrivent dans une politique régionale de valorisation du patrimoine écrit et artistique.
24/07/2025, 17:42
Babylone n’a pas révélé tous ses secrets. Un poème disparu, pourtant très populaire à l’époque, vient d’être retrouvé par une équipe de chercheurs grâce à l’intelligence artificielle. Ce texte livre des détails importants sur la place des femmes dans la société, ou encore le quotidien de ses habitants.
04/07/2025, 17:17
Le J. Paul Getty Museum vient de recevoir le don artistique le plus important depuis plusieurs décennies. 38 feuillets enluminés réalisés par des artistes italiens entre le XIIe et le XVIIe siècle ont en effet été offerts par T. Robert Burke et Katherine States Burke, un couple américain possédant la plus grande collection privée d’enluminures italiennes aux États-Unis.
30/06/2025, 13:00
En Zambie, une boîte à outils de chasse gravée d’un ancien système d’écriture refait surface sur les réseaux sociaux. Cette redécouverte, orchestrée par la journaliste Samba Yonga et l'auteure Mulenga Kapwepwe, toutes deux fondatrices du Musée virtuel de l’histoire des femmes de Zambie, s’inscrit dans une vaste campagne intitulée Frame, visant à restaurer la mémoire des savoirs culturels effacés par le colonialisme.
16/06/2025, 16:39
Le 13 juin 2025, la Bibliothèque nationale de France a officiellement restitué à Angelika Mayer un ouvrage ayant appartenu à son père, l’historien de l’art August Liebmann Mayer, spolié par les nazis en 1942. Cette restitution constitue la toute première application de la loi du 22 juillet 2023, qui encadre désormais la restitution des biens culturels volés dans le contexte des persécutions antisémites de 1933 à 1945.
14/06/2025, 11:32
Quatre bandelettes de Torah, ou mappot, seront remises au musée Shalom Europa de la communauté juive de Wurtzbourg et de Basse-Franconie, situé en Bavière (Allemagne), le 5 juin prochain. Elles sont restituées à l'institution par le musée d’art et d’histoire du Judaïsme de Paris, qui en avait hérité en 1951, dans le cadre d'une récupération de biens spoliés à la fin des années 1930.
28/05/2025, 09:51
La bibliothèque de Rennes métropole, située aux Champs Libres, a acquis un manuscrit breton daté de l'an 1100, provenant de l’abbaye féminine de Locmaria. Ce document met en lumière l'érudition des femmes au Moyen-Âge et leur rôle, en tant que copistes...
21/05/2025, 12:46
Antoine Crovella, alors étudiant en histoire à la Sorbonne, tombait en 2023 sur un manuscrit de Jean Giono au milieu d'archives d'une section spéciale de la Cour d'appel de Paris mise en place pendant l'Occupation. Le manuscrit de Voyage à pied dans la Haute-Drôme, paru en octobre 2024 aux Éditions des Busclats, sera remis à Sylvie Giono, la fille de l'écrivain, par la ministre de la Culture ce jeudi 22 mai.
20/05/2025, 13:05
La faculté de droit de Harvard avait finalement de l'or entre les mains, ou plutôt, une Magna Carta authentique de l'an 1300, un des sept exemplaires connus dressés par Edward I. Autrement dit, un document particulièrement précieux, pourtant considéré comme une copie, qui fut acheté en 1946 pour 27 $...
16/05/2025, 16:16
Dans le sud-est de l’Iran, les archéologues redessinent la carte des origines de la civilisation. Les découvertes liées à la civilisation de Jiroft, un ensemble culturel apparu entre le IVe et le Ier millénaire avant notre ère dans la vallée de l’Halil Rud, laissent penser que l’écriture et l’urbanisme n’ont peut-être pas émergé uniquement en Mésopotamie.
14/05/2025, 15:44
Un manuscrit perdu de la légende arthurienne a été retrouvé dans la reliure d’un livre du XVIe siècle. Caché depuis près de 400 ans dans la reliure d’un registre foncier élisabéthain, un fragment inconnu de la Suite Vulgate du Merlin – l’un des récits médiévaux les plus rares relatant la jeunesse du roi Arthur – vient d’être révélé grâce aux dernières avancées en imagerie et modélisation 3D.
11/04/2025, 18:05
Pierre Michon a récemment affirmé : « J’écris L’Iliade. » Les plus pointilleux rétorqueront : « Non, monsieur, au mieux vous la réécrivez. » Au-delà de ces considérations prosaïques, l'épopée d'Homère a constitué le socle de l’éducation des anciens grecs et demeure l'un des poèmes épiques les plus célèbres et étudiés à travers le temps et l'espace. Découvrez l’Iliade ambrosienne, le seul manuscrit antique illustré de cette œuvre qui nous soit parvenu. Un trésor historique.
01/04/2025, 18:22
La Région Normandie, en partenariat avec les Manufactures nationales — Sèvres & Mobilier national, a lancé un projet destiné à compléter la Tapisserie de Bayeux, en y ajoutant, par une œuvre tissée de 25 m2, le couronnement de Guillaume à l'abbaye de Westminster, le 25 décembre 1066. Une opération inscrite dans le millénaire de la naissance de Guillaume le Conquérant, en 2027.
13/03/2025, 09:40
Le gouvernement a rendu public, ce lundi 10 mars, son 3e Plan national d’adaptation au changement climatique (PNACC), en tablant sur une France exposée à une hausse des températures de 4 °C en 2100. Au sein de ce plan, qui a notamment pour objectifs « de protéger la population et de construire la résilience de la société française », une partie porte sur le patrimoine culturel et la prévention des risques.
12/03/2025, 09:40
Trésor d’enluminure vieux de 1200 ans, la Bible de Moutier-Grandval, considérée comme l’une des plus belles au monde, quitte exceptionnellement la British Library de Londres où elle est préservée. Jusqu’au 8 juin, elle est exposée pour la deuxième fois au musée jurassien d’art et d’histoire de Delémont, en Suisse.
10/03/2025, 11:19
Leah Veronese, membre de la faculté d'anglais à l'université d'Oxford, a récemment découvert une nouvelle version, manuscrite, du célèbre Sonnet 116 de Shakespeare, dissimulée dans une anthologie. Cette trouvaille, la deuxième du genre seulement, était nichée parmi les documents d'Elias Ashmole (1617-1692). Par son entremise, ce poème d'amour prend des atours plus politiques...
07/03/2025, 13:22
Au XIIIe siècle, « Sarum Master » faisait partie de ces artistes prestigieux, connus pour leur travail sur des ouvrages luxueux, et dirigeait un important atelier d'enluminure à Salisbury. Parmi les œuvres sorties de celui-ci, une imposante bible, de retour au sein de la cathédrale de la ville après sept siècles de vadrouille...
04/03/2025, 09:53
Des travaux perdus d'Apollonius de Perga ont été retrouvés dans un manuscrit conservé dans les bibliothèques de l'Université de Leyde aux Pays-Bas. Celui qui a vécu entre 262 et 190 avant J.-C., et a été surnommé « Le Grand Géomètre », est célèbre pour son influence considérable dans le domaine des mathématiques, notamment à travers son ouvrage, Les Coniques.
20/02/2025, 16:59
Les événements climatiques extrêmes se succèdent, et le rythme, alimenté par le dérèglement de l'environnement, devrait s'accélérer à l'avenir. Dans ce contexte, les menaces qui pèsent sur la conservation des livres anciens se multiplient : un document synthétique vient rappeler les comportements de prévention ou, malheureusement, de réaction face à une catastrophe.
29/01/2025, 09:47
Grâce à une caméra dite endoscopique, des chercheurs ont enregistré des images de fragments médiévaux réutilisés à l'intérieur de reliures de livres des XVIe et XVIIe siècles. Réalisées dans le cadre du projet FragmEndoscopy: An Innovative Way to Discover Hidden Heritage inside Early Modern Book Bindings, financé par le Conseil néerlandais pour la recherche scientifique (NWO), ces images offrent un regard sur un patrimoine redécouvert ces dernières années.
17/01/2025, 16:43
Une tablette en pierre a été découverte près du lac Bashplemi en Géorgie en 2021, datant de la fin de l'âge du bronze ou du début de l'âge du fer – soit le premier millénaire avant notre ère. Composée de basalte, elle comporte 60 caractères d'un système d'écriture totalement inconnu.
28/12/2024, 18:09
Les Archives du Calvados ont acquis un manuscrit médiéval enluminé datant de 1495. Découvert lors d'une vente alertée par un libraire parisien, ce document a été préservé d'une offre d'achat américaine grâce à l'intervention du ministère de la Culture, le vendeur étant obligé de prévenir l'État français avant une éventuelle sortie du territoire.
16/12/2024, 17:24
Le 11 juin dernier, un manuscrit breton daté vers l'an 1100, était mis aux enchères chez Christie’s, à Londres. Produit pour l’abbaye de femmes de Locmaria, un monastère aujourd’hui disparu situé à Quimper (Finistère), ce document rare était estimé entre 350.000 € à 585.000 €. Une mobilisation conjointe de l’État et des collectivités territoriales avait finalement permis de réunir près de 328.778 € (277.200 £) pour s’offrir le trésor, qui sera conservé à la bibliothèque de Rennes métropole, située aux Champs Libres.
11/12/2024, 15:28
150 ans de recherches, qui portent aujourd’hui leurs fruits. L’Imago Mundi, l’un des artefacts les plus anciens de Mésopotamie, a enfin révélé ses secrets. Et ils ne contiennent pas moins que l’emplacement potentiel de l’« Arche de Noé » parmi ses inscriptions.
30/10/2024, 17:04
Un doctorant indien de l'Université de Cambridge, Rishi Rajpopat, a résolu un problème grammatical qui déroutait les érudits du sanskrit depuis le Ve siècle avant J.-C... Sa recherche a mené au décodage d'une règle de Pāṇini, qu'on surnomme également « le père de la linguistique », censé avoir vécu dans l'ancienne Gandhara, région entre le nord-ouest du Pakistan et le sud-est de l'Afghanistan.
27/09/2024, 13:49
Devenu fou après des années à constater la folie des hommes et la tragique fin des chevaliers d’Arthur, Merlin aurait vécu reclus, jusqu’à la fin de ses jours. À moins que Viviane ne l’ait piégé sous un arbre… ou qu’il ne se soit noyé accidentellement dans le Tweed et n’ait été enterré près de cette rivière ? La tombe de l’enchanteur échauffe les esprits des archéologues !
22/09/2024, 11:32
La résolution d'un mystérieux cas archéologique constitue l’un des points les plus marquants du bilan des fouilles menées sous la cathédrale Notre-Dame de Paris, présenté ce mardi 17 septembre. L’Institut national de recherches archéologiques préventives (Inrap) avait précédemment promis de dévoiler des découvertes significatives : le cercueil de Joachim Du Bellay, figure central de la Pléiade, et inventeur avec ses camarades du français moderne...
17/09/2024, 18:01
La Bibliothèque nationale de France souhaite enrichir ses collections consacrées au 9e art, et a jeté son dévolu sur une pièce exceptionnelle : l'ensemble des 77 planches de la bande dessinée La Bête est morte !, publiée en deux parties, en 1944 et 1945. Cet album culte, cosigné par Edmond Calvo — le « Walt Disney français » —, Victor Dancette et Jacques Zimmermann, a marqué l'histoire du médium.
06/09/2024, 11:01
Pour les antiquisants, mais aussi pour les amoureux de la Grèce antique et sa littérature, il s'agit d'une découverte exceptionnelle : des fragments auparavant inconnus de deux tragédies perdues du Grec Euripide ont été découverts sur le site d'ancienne Égypte, Philadelphie, situé à une centaine de kilomètres au sud-ouest du Caire.
06/08/2024, 12:26
Un document datant des années 1300 a été retrouvé à San Ginesio, dans la région des Marches, prouvant que Dante était en mission secrète dans les Monts Sibyllins à l'époque où il a entrepris son voyage dans l'au-delà, raconté dans la Commedia.
05/08/2024, 17:00
Autres articles de la rubrique Patrimoine
La Bibliothèque nationale suisse annonce la nomination de Lucas Marco Gisi à la tête des Archives littéraires suisses (ALS). Il prendra ses fonctions le 1er janvier 2026, succédant à Irmgard Wirtz Eybl, qui dirige les ALS depuis 2006 et fera valoir ses droits à la retraite à la fin de l’année.
23/09/2025, 12:04
Estimé entre 32.000 et 36.000 €, un exemplaire unique de On a marché sur la Lune d’Hergé – une réimpression de 1962 en reliure cartonnée –, signé par l’auteur et six astronautes des missions Apollo, est proposé sur Catawiki jusqu’au 28 septembre. L’offre actuelle s’élève à 23.000 dollars (environ 19.500 €).
19/09/2025, 16:52
La Bibliothèque nationale de France ouvre une grande souscription publique afin de réunir les fonds nécessaires à l’acquisition d’un ensemble exceptionnel de manuscrits, correspondances et documents personnels de Marcel Proust.
17/09/2025, 14:15
Conservé au sein de la bibliothèque Méjanes, à Aix-en-Provence, le Fonds Albert Camus réunit manuscrits, correspondances, articles et photographies, répartis en 225 cartons d'archives. L'État souhaite en faire l'acquisition, avant de le confier à la Bibliothèque nationale de France. Et cherche, pour ce faire, à lever 9 millions € auprès de mécènes.
12/09/2025, 09:18
À l’occasion du 125ᵉ anniversaire de sa mort, Dublin rend hommage à Oscar Wilde à travers visites guidées, projections et festivals. Né au 1 Merrion Square, l’écrivain a grandi dans cette maison ouverte sur le parc où se dresse aujourd’hui une statue en pierres semi-précieuses.
10/09/2025, 10:27
À défaut de manuscrits perdus, voici que ressurgit une facette intime de Jane Austen — et avec une rareté sidérante. En octobre prochain, Sotheby’s New York proposera aux enchères une collection exceptionnelle signée de la main même de la romancière anglaise, à l’occasion de son 250ᵉ anniversaire.
09/09/2025, 12:48
Un trésor de l’âge d’or des comics va bientôt ressurgir des greniers pour séduire les collectionneurs. Le 29 septembre prochain, plus de cinquante lots — des comics sortis chez Marvel des années 1960 — seront proposés chez Richard Winterton Auctioneers, à Lichfield (Staffordshire). Un petit cadeau de rentrée estimé entre 5000 et 8000 €.
09/09/2025, 12:33
Un siècle après la mort de Jaroslav Hašek (1883-1923), auteur des cultes Aventures du brave soldat Švejk, une découverte littéraire pourrait transformer la compréhension de cette œuvre : des manuscrits inédits de sa fresque antimilitariste consacrée à la Grande Guerre, ont été mis au jour dans les collections du Památník národního písemnictví (PNP), le Mémorial de la littérature nationale, installé à Prague.
05/09/2025, 15:15
Lancée ce lundi 1er septembre, la 8e édition du Loto du patrimoine entend, une nouvelle fois, participer au financement de la restauration de plus d'une centaine de sites. Parmi ceux-ci, la Collégiale de Saint-Bonnet-le-Château, dans la Loire, écrin d'une bibliothèque du XVIIIe siècle riche de 2000 ouvrages anciens...
02/09/2025, 16:13
Du 20 au 23 août 2025, la vente aux enchères « Montignac », désormais installée à Limoges, célèbre son trentième anniversaire. Créée en 1995 par Bernard Galateau et Pierre Poulain, elle demeure un rendez-vous incontournable pour les bibliophiles, offrant cette année encore un catalogue exceptionnel de près de 1900 lots couvrant cinq siècles d’histoire du livre.
19/08/2025, 17:40
Le 12 août 2025, la bibliothèque Carlo Piancastelli de Fusignano, en Italie, a reçu un livre rare de 1819 offert par une habitante de Lugo. Un geste qui comble un manque dans ses collections et permet d'en savoir plus sur l’histoire de cette commune d’Émilie-Romagne.
13/08/2025, 14:40
En triant un lot de livres récupérés lors d’une succession, Dominique Enon, libraire à Carpe Librum, installée à Melun, est tombé sur un document rare : une lettre manuscrite de Pierre Loti, reliée à une édition originale de son ouvrage, L’Inde (sans les Anglais). Plutôt que de conserver la pièce ou de la céder à un collectionneur, Dominique Enon a choisi d’en faire don à la Maison Pierre-Loti, qui a rouvert au public en juin dernier.
12/08/2025, 17:17
Des remèdes à base de plantes, de graisse de chiot ou de bile de lièvre : l’université de Cambridge met en ligne plus de 8000 recettes médicales médiévales, issues de manuscrits restaurés et numérisés grâce au projet Curious Cures, porté par la bibliothèque universitaire de Cambridge.
07/08/2025, 16:56
Le roman culte de J.R.R. Tolkien, Le Hobbit, publié en 1937 a été exhumé presque intact lors d’un banal inventaire domestique. L’ouvrage, l’un des 1500 exemplaires initiaux, a été mis en vente aux enchères.
06/08/2025, 18:19
Les 6 et 9 août 1945, des bombes atomiques s'abattent sur les villes japonaises de Hiroshima et Nagasaki, tuant plusieurs dizaines de milliers de personnes et en blessant beaucoup d'autres, tout en ravageant des territoires entiers. 80 ans plus tard, les archives en ligne du musée du mémorial de la Paix de Hiroshima témoignent de l'horreur causée au prétexte de la « dissuasion nucléaire ».
05/08/2025, 14:59
Un ensemble inédit d’archives ayant appartenu à Anatole France (1844–1924) vient enrichir les collections de la Bibliothèque nationale de France. Ce don, effectué par Monsieur et Madame Rodolphe Marchais avec l’appui du chercheur Guillaume Métayer (CELLF, CNRS-Sorbonne Université), rassemble albums iconographiques, lettres, livres annotés et documents rares conservés à La Béchellerie, demeure de l’écrivain en Touraine.
28/07/2025, 10:36
Sur les hauteurs du nord-ouest de la Hongrie, l’abbaye bénédictine de Pannonhalma, fondée en 996, veille depuis plus de mille ans sur la plus ancienne collection de livres du pays. Classée au patrimoine mondial de l’UNESCO, elle conserve quelque 400.000 volumes, dont plusieurs centaines de manuscrits antérieurs à l’invention de l’imprimerie, et une Bible complète datant du XIIIᵉ siècle. Un trésor patrimonial aujourd’hui menacé...
21/07/2025, 17:31
Il y a sept siècles, un prêtre est assassiné à l’arme blanche en plein centre de Londres, sous les yeux d’une ville indifférente. 688 ans plus tard, le criminologue Manuel Eisner exhume l’affaire, au sein du projet Medieval Murder Map, qui cartographie les meurtres dans l’Angleterre médiévale. À partir des archives judiciaires, il révèle les dessous d’un homicide prémédité, orchestré par une noble en quête de vengeance, dans une société où l’honneur se défendait aussi par le sang.
15/07/2025, 17:09
De la chronique parisienne débutée au XVIIe siècle aux enjeux socioéconomiques contemporains, le Pont Neuf présente une facette inédite de l'industrie du livre et de l'édition en France. Entre Mazarin, les libraires-éditeurs et les bouquinistes, la bataille fit rage : remontons aux origines de ce conflit, qui quatre cents ans plus tard, agite toujours...
06/07/2025, 10:41
Le 26 juin 2025, la Commission pour la restitution des biens et l’indemnisation des victimes de spoliations antisémites (CIVS) organise à Paris la conférence Recovered memories, dans le cadre de la présidence française du réseau européen des commissions de restitution.
30/06/2025, 17:13
La Bibliothèque du Congrès des États-Unis a enrichi ses collections en faisant l’acquisition des manuscrits, esquisses musicales et de paroles, enregistrements, carnets et albums souvenirs du compositeur et parolier légendaire Stephen Sondheim, considéré comme l’une des figures les plus influentes et novatrices de la comédie musicale américaine de son époque.
26/06/2025, 17:59
La Bibliothèque nationale de France (BnF) enrichit ses collections d'un ensemble exceptionnel de manuscrits, correspondances et dossiers de travail de Michel Tournier (1924-2016), figure incontournable de la littérature française contemporaine. Ce don, constitué de 22 lots, couvre l'essentiel de son œuvre publiée, incluant romans, recueils de nouvelles, essais et ouvrages jeunesse, et offre un témoignage précieux du processus créatif de l'écrivain.
26/06/2025, 16:33
Les Archives littéraires suisses (ALS), rattachées à la Bibliothèque nationale suisse, viennent d’enrichir leur prestigieuse collection grâce à une donation remarquable : les archives personnelles d’André Gide (1869-1951). Ce fonds, remis par le professeur Peter Schnyder, président de la Fondation Catherine Gide, comprend manuscrits, documents personnels et photographies retraçant le parcours et l’influence majeure de l’auteur français, prix Nobel de littérature, sur la littérature du XXᵉ siècle.
24/06/2025, 12:22
La Bibliothèque nationale de France (BnF) se réjouit de l’inscription, le 24 avril dernier, de deux ensembles documentaires exceptionnels qu’elle conserve au Registre international Mémoire du monde de l’UNESCO. Il s’agit, d’une part, des Archives de la parole (1911-1953), un fonds sonore sans équivalent, et, d’autre part, des textes et dessins des enfants d’Izieu, intégrés dans une proposition collective intitulée Dessins et écrits d’enfants en temps de guerre en Europe : 1914-1950.
20/06/2025, 10:43
Le 24 juin prochain, le département des Livres, Estampes et Manuscrits de Tajan proposera aux enchères une collection d’Histoire naturelle rassemblée par un amateur. L’événement, organisé à Paris, mettra à l’honneur des pièces rares allant du XVIIIe au XXe siècle, mêlant ornithologie, botanique, cartographie et art graphique, avec des estimations atteignant les 30.000 euros.
19/06/2025, 07:00
Un texte annoté en hébreu de la main même de Franz Kafka est mis en vente à Paris du 13 au 15 juin 2025. Issu d’une collection rare réunie par un passionné, ce document témoigne de la fascination tardive de l’écrivain pour la langue hébraïque et éclaire ainsi une facette méconnue d’un auteur devenu mythique.
02/06/2025, 17:08
Plus de 400 objets personnels ayant appartenu à David Lynch, décédé en janvier dernier, sont mis aux enchères jusqu'au 18 juin, dans une vente exceptionnelle organisée par Julien’s Auctions, en partenariat avec Turner Classic Movies. Parmi ces lots uniques, des scénarios inédits à des objets personnels, en passant par ses ouvrages de référence, entre livres d'art, Nabokov, Kafka, jusqu'aux sagesses d'Asie et autres ouvrages de théosophie.
02/06/2025, 14:27
L’ENS (École normale supérieure) et PSL (Université Paris Sciences & Lettres) inaugurent « Lucienne », une bibliothèque numérique accessible à tous, qui réunit plus de 900 documents issus de ses fonds patrimoniaux.
26/05/2025, 17:00
Le samedi 24 mai 2025 à 14h, la maison FauveParis organise une vente aux enchères consacrée à Roland Moreno (1945-2012), pionnier de l’innovation technologique et créateur de la carte à puce. Cette vente publique, précédée d’une exposition accessible du 13 au 23 mai, mettra en lumière l’œuvre d’un inventeur au parcours aussi marginal que visionnaire.
22/05/2025, 14:56
Certains biens de l'ancien ministre de la Culture et membre de l’Institut, Frédéric Mitterrand, disparu le 21 mars 2024, sera proposé aux enchères le vendredi 16 mai, en salle des ventes de l’Hôtel Drouot.
Trois cent cinquante tableaux, mais aussi des livres, bibelots, souvenirs historiques, affiches, photos, provenant de ses résidences à Paris, Saint-Gratien et à Hammamet, en Tunisie.
14/05/2025, 15:02
Jacqueline Gasté, née Ente, connue du grand public sous le nom de Line Renaud, a remis ce lundi 12 mai à Rachida Dati, ministre de la Culture, la lettre officialisant le don de ses archives personnelles aux Archives nationales. Cette dernière a salué une personnalité qui « incarne la culture française de manière incomparable, sur tous les continents, à travers le monde, et ce depuis tout juste quatre-vingts ans ».
13/05/2025, 14:20
Alain Tourret, ancien député du Calvados, retraité de la vie politique depuis 2022, a fait don à la bibliothèque de l'Assemblée nationale de plusieurs documents historiques. Parmi ceux-ci, une lettre autographe du sulfureux Robespierre, figure controversée de la Révolution française.
12/05/2025, 09:31
Portée par un engouement inédit, la dernière vente Platinum Signature International orchestrée par Heritage Auctions à Dallas a atteint près de 3 millions $ (environ 2,6 millions €). Parmi les lots vedettes, une planche historique de Jean Giraud et un dessin rare d’Hergé.
02/05/2025, 17:01
Top Articles"Ce n’est pas qu’on n’aime pas Carrère ou Mauvignier, c’est qu’ils n’ont pas besoin de nous" Je voulais vivre, élu plus beau titre de l'année 2025 Demon Slayer : au moins une bonne raison de ne pas se précipiter "Ce n'est pas de la science-fiction, c'est de la littérature" : le choc du roman de Mathieu Belezi
Commenter cet article