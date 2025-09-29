Enseignement supérieur : une nouvelle direction, en 2026, pour le CTLes

Le troisième mandat de Guillaume Niziers, renouvelé en 2023 à la direction du Centre technique du livre de l'enseignement supérieur (CTLes), touche à son terme. Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche publie ainsi, au Journal officiel de ce 27 septembre, un avis de vacance.

À compter du 1er janvier 2026, le CTLes, établissement public national à caractère administratif situé à Bussy-Saint-Georges (Seine-et-Marne), est donc susceptible d'avoir une nouvelle direction.

Placé sous la tutelle du ministère chargé de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, le CTLES assure la collecte, la gestion, la conservation et la communication des livres et documents d'intérêt scientifique et patrimonial qui lui sont confiés en dépôt par les établissements publics relevant du ministère chargé de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et en particulier par ceux qui sont situés dans les académies de Paris, Créteil et Versailles.

Il gère par ailleurs un fonds collectif à partir des livres et documents dont les bibliothèques universitaires ou publiques lui cèdent la propriété. Il collabore par ailleurs avec l'Agence bibliographique de l'enseignement supérieur (ABES), prend part aux travaux de CollEx-Persée et coopère avec les organismes de conservation des documents, tant en France qu'à l'étranger.

Le CTLes traite près de quatre kilomètres linéaires de documents et communique plus de 25.000 documents par an, rappelle le MESR, et emploie une trentaine d'agents.

La Bibliothèque nationale de France ayant annoncé son départ du site de Bussy-Saint-Georges, qu'elle partageait jusqu'à présent avec le CTLes, ce dernier pourrait récupérer une partie des infrastructures. « Le départ annoncé de la BnF à échéance de 2030 constitue une opportunité, pour le MESR et pour le CTLES, de redéfinir ses missions, notamment par un renouvellement des services proposés aux bibliothèques et établissements de l'enseignement supérieur et de la recherche », indique en tout cas l'avis de vacance.

Photographie : Le Centre technique du livre de l'enseignement supérieur (CTLes), bâtiment Lumière (MikCTLes, CC BY SA 4.0)

Par Antoine Oury

Contact : ao@actualitte.com