Jean-Paul Kauffmann remporte le Prix Denis Tillinac 2025 pour L’Accident

Le jury, réuni à deux reprises en comité de lecture, a retenu l’ouvrage de Kauffmann pour sa manière d’explorer une mémoire intime ancrée dans la France des provinces, fidèle aux thèmes chers à Tillinac.

Imaginé par le Département de l’Allier, le Prix Denis Tillinac distingue chaque année un auteur dont le récit s’inscrit dans la continuité des passions et des sujets défendus par Denis Tillinac : la province, son identité, ses paysages et modes de vie, l’amitié et « l’art de vivre à la française ».

Au-delà de l’hommage, ce rendez-vous littéraire s’inscrit dans la politique culturelle départementale, au service de la lecture publique et du rayonnement territorial. La cérémonie de remise aura lieu au Sénat en octobre 2025.

La présidente d’honneur du prix est Monique Tillinac. La présidence du jury est assurée par Éric Neuhoff. Constitué en comité de lecture, le jury s’est réuni à deux reprises pour recueillir les propositions, établir une sélection et élire le lauréat 2025.

Le jury était composé de François Cérésa, Jean de Charon, Laurence Debray, Hubert Delaume, Michel Guénaire, Jean-Jacques Kégelart, Jacques Mailhot, Thomas Morales, François d’Orcival, Claude Riboulet, Aude Terray, Jean-René Van der Plaetsen, Philippe Verdin, Charles Wright.

Les neuf ouvrages en lice

Christian Authier, Comme un père (Éditions du Rocher)

Philippe Brunel, Le Cercle des obligés (Grasset)

Nicolas Carreau, L’Affaire Alfred Langevin (JC Lattès)

Maxime Dalle, Un cœur pur. Sur les traces de Tintin au Népal (Hérodios)

Jean-Paul Kauffmann, L’Accident (Équateurs)

Louis-Henri de La Rochefoucauld, L’amour moderne (Robert Laffont)

Jérôme Leroy, La Petite fasciste (La Manufacture de livres)

Gilles Martin-Chauffier, Les lettres qataries (Albin Michel)

Marin de Viry, Le continent masculin (Éditions du Rocher)

Le livre

Le 2 janvier 1949, dix-huit jeunes footballeurs de Corps-Nuds, en Bretagne, trouvent la mort dans un accident. Enfant du village, Jean-Paul Kauffmann relie ce drame à son propre enlèvement au Liban en 1985. Entre souvenirs d’enfance, mémoire collective et expérience de la captivité, il explore comment l’événement initial a façonné son regard et lui a offert un refuge intérieur face à l’épreuve.

L'année dernière, le lauréat était Olivier Frébourg pour Frère unique (Mercure de France).

Par Dépêche

Contact : depeche@actualitte.com