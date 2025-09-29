Sécurité Sociale Artistes-Auteurs : ce n'est pas parce que ça dysfonctionne qu'il faut y mettre un terme

Le rapport de la Cour des comptes communiqué en juillet dernier ne laissait pas de place à l’interprétation : « L’agrément de la SSAA devrait en conséquence être retiré. » Décision radicale ? Peut-être, mais amplement documentée et motivée.

Trop de chaos

La Cour des comptes constate que la réorganisation de la sécurité sociale des artistes-auteurs engagée à partir de 2019 n’a pas permis de bâtir une organisation claire et efficace. Elle souligne que « la répartition des missions entre l’Urssaf Limousin et la SSAA (…) n’est toutefois pas efficiente. La SSAA n’a pas trouvé sa place dans la nouvelle organisation de la retraite de base des artistes-auteurs ».

L’association souffre ainsi d’un manque de pertinence dans ses missions et ne parvient pas à jouer le rôle que les pouvoirs publics lui avaient assigné.

La gestion interne de la SSAA est également sévèrement critiquée. La Cour met en avant « de nombreuses insuffisances (…) dans la gestion comptable et administrative de la SSAA ». Elle relève des effectifs trop nombreux, des règles de travail avantageuses, des comptes non certifiés ni publiés, et un système informatique qui s’est révélé « inopérant et coûteux ». Ces dérives traduisent à ses yeux une gouvernance fragile, aggravée par la désignation tardive d’un conseil d’administration et l’absence de vision partagée entre les ministères de tutelle.

Les raisons de ces difficultés trouvent leurs sources dans l’histoire même du dispositif. Pendant plusieurs décennies, l’Agessa n’a pas appelé correctement les cotisations vieillesse, privant de droits une grande partie des artistes-auteurs. C’est pour corriger cette situation que le recouvrement a été transféré au réseau des Urssaf.

Aucun pilote dans l'avion, depuis longtemps

Mais cette réforme a été menée sans concertation ni anticipation suffisante, ce qui a entraîné une organisation complexe, générant « des flux financiers multiples, des doublons administratifs et une perte de lisibilité pour les artistes-auteurs ». La Cour déplore en outre que les ministères de tutelle aient failli à leur mission de pilotage, en se contentant d’un suivi budgétaire et juridique limité, sans fixer de stratégie partagée pour l’avenir de la SSAA.

En trois temps, la Cour montre le chemin à prendre :

• À court terme, elle préconise de « définir des critères objectifs d’attribution de l’aide à la surcotisation forfaitaire et moduler le montant de cette aide en fonction du nombre de trimestres pour la retraite déjà acquis par le demandeur » ;

• Dans les prochains temps, elle invite également à encadrer plus rigoureusement la gestion budgétaire et comptable de l’organisme et à adapter les effectifs à ses missions réelles ;

• À plus long terme, elle recommande de « transférer à l’Urssaf Limousin les missions actuellement confiées à la Sécurité sociale des artistes-auteurs (affiliation, information et gestion de l’action sociale) et confier à une instance nationale de représentation des artistes-auteurs le soin d’arbitrer les cas les plus complexes ».

La messe était dite, en toute logique : la SSAA est jugée inefficace et sa suppression progressive, via un transfert complet des missions à l’Urssaf Limousin, est hautement recommandée (voir le compte-rendu).

Agrément maintenu :

Pourtant, lors du vote organisé durant le conseil d’administration du 16 septembre, le vote du maintien de l’agrément a fait l’unanimité. « 7 organisations d’artistes-auteurs ont voté pour le maintien de l’agrément à la SSAA et ont approuvé la suppression à venir de la commission d’action sociale (actuellement cette commission décisionnaire délibère sur l’aide à la sur-cotisation et l’aide au rachat des cotisations retraite prescrites) », pointe Artistes-Auteurs dans un communiqué.

À savoir : EAT (Écrivains Associés du Théâtre), SGDL (Société des Gens de Lettres), SNAC (Syndicat National des Auteurs et Compositeurs), GFS (Guilde Française des scénaristes), SCA (Scénaristes de Cinéma Associés), UNAC (Union Nationale des Auteurs et Compositeurs) et UPP (Union des Photographes Professionnels). Et d’ajouter que la SACEM et la SACD, membres fondateurs de l’Agessa, se sont également rangés à leurs côtés, de même que le ministère de la Culture.

En réaction, « 21 organisations d’artistes-auteur·ices demandent le retrait de l’agrément ministériel à la SSAA et que le prochain PLFSS (projet de loi de finances pour la sécurité sociale) prévoie enfin l’instauration d’un véritable conseil de la protection sociale des artistes-auteurs doté de la personnalité morale ayant pour catégorie juridique “Régime général de la Sécurité Sociale (Organisme privé spécialisé – Organisme gérant un régime de protection sociale obligatoire)“ ».

Elles interpellent le ministère de la Santé, afin qu'il garantisse, en lien avec l’Urssaf Caisse Nationale, la continuité de l’action sociale et la pérennité de la commission d’action sociale. ActuaLitté reviendra plus longuement sur cette information dans un prochain article.

