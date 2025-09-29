Éditions Basset : une maison d’édition face au crime organisé

La rentrée littéraire 2025 est un bon cru avec la première parution chez Basset Éditions, maison dirigée par Brünhilde Delhommeau, de Dans les coulisses de la ‘Ndrangheta de Gabriella Marà. Cette nouvelle maison d’édition souhaite publier des essais, des enquêtes sur les organisations criminelles, avec une vocation internationale.
Le 29/09/2025 par Christian Dorsan
29/09/2025
Première parution, et non des moindres, avec Dans les coulisses de la ‘Ndrangheta de Gabriella Marà, une enquête minutieuse et passionnante sur cette organisation qui a utilisé très tôt le pouvoir et les institutions pour asseoir son autorité. Loin de l’image romanesque du paysan en lutte contre l’état et les gros propriétaires, cette organisation a intégré et investi les arcanes du pouvoir via les institutions et les réseaux maçonniques.
Ultra hiérarchisée, structurée par un code d’honneur très strict, la ‘Ndrangheta est une organisation discrète qui, après-guerre, combattra le communisme et entretiendra des liens étroits avec la politique.
Pour une première parution, cette jeune maison d’édition frappe fort. Rencontre avec l’éditrice Brünhilde Delhommeau.
ActuaLitté : Comment est née la maison Basset Éditions ?
Brünhilde Delhommeau : Depuis plusieurs années, l’idée me trottait dans la tête : créer une maison d’édition très spécialisée, qui puisse offrir au lecteur français un autre choix d’ouvrages que ceux déjà disponibles. Je voulais donner accès à des textes rigoureux, écrits par des spécialistes, sur des sujets encore trop peu connus en France. C’est ainsi qu’est née Basset Éditions, avec la volonté de combler un manque et de proposer une véritable alternative éditoriale.
Quel est votre parcours littéraire ?
Brünhilde Delhommeau : Mon parcours littéraire a commencé bien avant la création de Basset Éditions : j’ai écrit plusieurs ouvrages, dont Objectif Versailles (Actes-Sud Junior) et Secrets et mystères de Versailles (Dervy), ainsi qu’un roman, Shakespeare, c’est moi (Max Milo) qui a reçu le prix du premier roman du Rotary Club de Paris.
En parallèle, j’ai eu une carrière tournée vers la coopération internationale, notamment à Interpol et Europol. Aujourd’hui, avec Basset Éditions, je mets à profit cette double expérience : d’un côté l’écriture et l’édition, de l’autre la connaissance des enjeux liés à la criminalité organisée.
Quelle est votre ligne éditoriale ?
Brünhilde Delhommeau : Basset Éditions est née d’un constat simple : la mafia et la criminalité organisée sont des phénomènes qui façonnent en profondeur nos sociétés, mais qui restent trop souvent abordés sous l’angle du cliché ou du sensationnalisme. Nous avons voulu créer une maison qui propose, au contraire, une approche rigoureuse et documentée.
Notre projet est de rendre accessibles au public francophone des ouvrages déjà reconnus dans leurs pays d’origine, rédigés par des spécialistes — magistrats, chercheurs, journalistes d’investigation — et traduits pour la première fois en français. Ces livres dévoilent les mécanismes internes des organisations criminelles et leur impact sur la politique, l’économie ou la culture, en offrant des analyses solides et inédites.
L’ambition de Basset Éditions est de devenir une référence sur ces questions, en permettant à chacun de mieux comprendre et analyser ces systèmes de pouvoir invisibles, parce que nous croyons que connaître, c’est déjà résister.
En quoi le crime organisé vous intéresse-t-il ?
Brünhilde Delhommeau : Le crime organisé m’intéresse parce qu’il agit comme une menace silencieuse. À la différence du terrorisme, qui frappe de manière visible et brutale, la mafia et les réseaux criminels infiltrent nos sociétés en profondeur, souvent sans que l’on en prenne conscience. Le problème, c’est que le grand public est trop souvent confronté à des clichés ou à de la désinformation.
Notre travail, à travers Basset Éditions, c’est de donner aux lecteurs des clés fiables et documentées pour comprendre la réalité de ce phénomène et mesurer ses conséquences bien réelles sur la démocratie et l’économie.
Dans les coulisses de la ‘Ndrangheta est une enquête passionnante, comment l’avez-vous découvert ?
Brünhilde Delhommeau : Avant de fonder Basset Éditions, j’ai travaillé pour Interpol puis Europol, où j’ai eu l’occasion de participer à plusieurs missions consacrées à la ’Ndrangheta. C’est à cette époque que j’ai rencontré Gabriella Marà, avec qui j’ai collaboré à plusieurs reprises. Son expertise et sa connaissance intime du sujet m’ont immédiatement impressionné.
Quand est née l’idée de créer une maison d’édition, je lui ai tout naturellement proposé d’écrire un livre sur la ’Ndrangheta, convaincu que son regard unique devait être partagé avec le public français.
Gabriella Marà a réuni une documentation assez exceptionnelle, s’expose-t-elle à des menaces de représailles ?
Brünhilde Delhommeau : Oui, il existe un risque réel dès lors qu’on enquête en profondeur sur une organisation aussi puissante et opaque que la ’Ndrangheta. C’est pourquoi Gabriella Marà a fait le choix de préserver son anonymat. Elle tient à exercer sa liberté intellectuelle sans se retrouver dans une situation d’exposition permanente comme d’autres auteurs l’ont connue (comme Roberto Saviano par exemple). Cette discrétion lui permet de continuer à écrire et à analyser avec sérénité, sans entraves.
Quelles sont vos prochaines parutions ?
Brünhilde Delhommeau : Après Dans les coulisses de la ’Ndrangheta, nous préparons plusieurs traductions d’ouvrages de référence car notre horizon est plus large : nous voulons également ouvrir notre catalogue à des enquêtes internationales, qu’il s’agisse de réseaux criminels actifs en Europe de l’Est, en Amérique latine ou ailleurs.
Notre objectif est de bâtir, pas à pas, une collection qui donne au public français une vision globale et comparative de la criminalité organisée, loin des clichés, avec les meilleurs spécialistes comme guides.
Les Éditions Basset n’ont pas vocation d’éditer des polars ou des romans sur la mafia, l’ambition de son éditrice, Brünhilde Delhommeau, est d’offrir des enquêtes, des essais, sur les activités du crime organisé avec un maximum de précision et écrits par des professionnels impliqués dans cette lutte.
Loin du fantasme de ce milieu véhiculé par le cinéma ou la littérature de fiction, les ouvrages de cette jeune maison d’édition ont une vocation d’information pour le grand public : gageons que les prochaines parutions seront aussi passionnantes et captivantes que la première.
Souhaitons bonne chance à cette éditrice courageuse qui brave un tabou, celui de l’omerta.
Paru le 04/08/2025
362 pages
Basset Editions
25,00 €
