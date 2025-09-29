Cervantès avant Don Quichotte, moulin à paraboles

En articulant son film autour de cette détention de l'auteur de L’Ingénieux Hidalgo Don Quichotte de la Manche, considéré comme un des premiers romans modernes, Alejandro Amenabar propose un biopic bien particulier. Ce dernier s'intéresse ainsi à l'imaginaire et au mélange des cultures, qui donnent naissance à des récits libérateurs.

Le réalisateur hispano-chilien a aussi choisi d'aborder un élément méconnu de la vie de Cervantès, une potentielle liaison avec son geôlier : « Par ailleurs, cela fait trente ans que je fais du cinéma, et jamais je n’avais placé la sexualité ou l’homosexualité au cœur d’un de mes films ni senti la nécessité d’exprimer mon orientation sexuelle à travers ma filmographie. Avec ce film, j’ai eu envie d’explorer un monde sensuel et homoérotique », explique-t-il.

La période de captivité de l'auteur, entre 1575 et 1580, a été largement racontée par ce dernier, notamment dans ses pièces de théâtre La Vie à Alger et Les Bagnes d'Alger, ou encore dans Le Récit du Captif, au sein de son œuvre phare, Don Quichotte.

Par Antoine Oury

