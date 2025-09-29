Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Auteurs

David Dufresne, Nathacha Appanah et Yaryna Chornohuz sur France Culture

Rentrée littéraire ou non, les auteurs et autrices sont toujours présents dans les grilles de programme de France Culture. Du lundi 29 septembre au dimanche 5 octobre, plusieurs émissions et rendez-vous radiophoniques se consacrent aux textes et ceux et celles qui les écrivent, avec, entre autres, Ketty Nivyabandi, Vanessa de Senarclens ou Yanick Lahens.

Le 29/09/2025 à 09:47 par Dépêche

| 3 Partages

Publié le :

29/09/2025 à 09:47

Dépêche

3

Partages

Partager cet article sur Bluesky Partager cet article sur Mastodon Partager cet article sur Linkedin Partager cet article par mail Imprimer cet article
ActuaLitté

Le cours de l'histoire, de Xavier Mauduit

Du lundi au vendredi de 9h à 10h

Vendredi 3 octobre : David Dufresne, enquête sur Françoise d'Eaubonne, une grand-mère écoféministe
Avec David Dufresne, journaliste et écrivain, il publie Remember Fessenheim chez Grasset 

Les Midis de Culture, de Marie Labory

Du lundi au vendredi de 12h à 13h30  

12h La Critique 

Mardi 30 septembre : Littérature étrangère, avec Marie Sorbier et Pierre Benetti   

Kairos de Jenny Erpenbeck, traduit par Rose Labourie (Gallimard)   
Je ne te verrai pas mourir d’Antonio Munoz Molina, traduit par Isabelle Gugnon (Seuil) 

13h La Rencontre

Mardi 30 septembre : Avec Charif Majdalani, écrivain, pour Le nom des rois (Stock)

Être et savoir, de Louise Tourret 

Le mercredi de 14h à 15h

Peut-on se passer de manuels scolaires ? 
Avec Agnès Botrel, directrice des Éditions Magnard chez Magnard Vuibert, Patrice Lamothe, PDG de Pearltrees, et Laetitia Perret, maitresse de conférence en littérature (didactique du Français) à l'Univesrité de Poitiers - INSPÉ 

Le Book Club, de Marie Richeux

Du lundi au vendredi de 15h à 16h

Lundi 29 septembre : Au cœur du féminicide avec Nathacha Appanah  
Avec Nathacha Appanah pour La nuit au cœur (Gallimard)  

Mardi 30 septembre : Prose combat : quand les poétesses font de la résistance  
Avec Yaryna Chornohuz pour C'est ainsi que nous demeurons libres (Le Tripode) et Ketty Nivyabandi Je suis un songe de liberté (Bruno Doucey)  

Mercredi 1er octobre : Enquête littéraire en Poméranie orientale, avec Vanessa de Senarclens    
Avec Vanessa de Senarclens pour La bibliothèque retrouvée (Zoé)  

Jeudi 2 octobre : Les insoumises d’Haïti, avec Yanick Lahens  
Avec Yanick Lahens pour Passagères de nuit (Sabine Wespieser)      

Vendredi 3 octobre: Dans la bibliothèque de Léonie Pernet   

La série fiction

Du lundi au vendredi de 20h à 20h30

Les Misérables de Victor Hugo (Rediffusion)

Adaptation Hélène Bleskine / Réalisation François Christophe

Avec notamment Philippe Magnan (le narrateur), Jean-Marie Winling (Jean Valjean), Michaël Lonsdale (Monseigneur Myriel), Thierry Bosc (Le conventionnel), Laurence, Mercier (Mlle Baptistine)

Lundi 29 septembre : Barricades
Au printemps de 1832, la colère emporte le peuple de Paris en une insurrection qui fait du centre de la capitale une citadelle inextricable.

Mardi 30 septembre : Gavroche
Gavroche meurt sur les barricades alors que Marius vient de lui confier une lettre pour Cosette. Jean Valjean prête main-forte aux révolutionnaires.

Mercredi 1 octobre : La défaite 
La barricade est tombée. Le révolutionnaire Enjolras et ses amis sont fusillés. Jean Valjean sauve Marius blessé en s’enfuyant par les égouts.

Jeudi 2 octobre : La vérité 
Marius et Cosette se marient le 16 février 1833. Le lendemain, Jean Valjean avoue à Marius qu’il est un ancien forçat…

Vendredi 3 octobre : Claude Gueux

L'Instant poésie

Du lundi au vendredi de 20h30 à 20h35

De Léonie Pernet  

Léonie Pernet est une musicienne, chanteuse, compositrice et productrice française. Formée à la batterie, elle s’est d’abord illustrée comme DJ avant de construire un univers musical singulier mêlant musique électronique, influences classiques, sons traditionnels et chant en plusieurs langues. Son parcours artistique s’inscrit dans une recherche de liberté formelle et d’expression personnelle. La poésie occupe une place centrale dans son œuvre, à la fois comme source d’inspiration, comme mode de pensée et comme matière textuelle. 

Lundi 22 septembre : Fernando Pessoa 

Lecture par Lyes Salem

Mardi 30 septembre : Anne Mulpas

Lecture par Florence Loiret Caille 
 
Mercredi 1er octobre : Anaïs Nin

Lecture par Florence Loiret Caille

Jeudi 2 octobre : Adrienne Rich

Lecture par Florence Loiret Caille

Vendredi 3 octobre : Louise Chevillotte

Lecture par Lyes Salem

Lectures du soir

Du lundi au vendredi de 20h35 à 21h

La Nouvelle Espérance de Anna de Noailles
Réalisation Sabine Zovighian / Collaboration Juliette Coroller

Sabine de Fontenay, l’héroïne de La Nouvelle Espérance qu’Anna de Noailles publie en 1903, est une jeune aristocrate du début du XXᵉ siècle dont le bonheur semble tout entier dépendre de l’amour des hommes. Ses amours sont exaltantes ou ne le sont pas du tout. Marié à Henri de Fontenay, elle s’éprend de Jérôme, qui lui avouera aimer Marie, la soeur de son mari, puis rejette l’amour que lui porte Pierre, avant de le regretter.  

Lundi 29 septembre : 1/5 Mon mariage  

- Au fond, Sabine, est-ce que tu es heureuse ?  
- Oui, fit la jeune femme avec netteté, et comme regardant pourtant obscurément en elle ; – oui. Et il semblait que, ne trouvant pas ce qu’elle cherchait, ayant perdu le souvenir et le désir, il lui apparût qu’elle était vraiment heureuse ainsi.  

Mardi 30 septembre : 2/5 Un feu calme

Son existence reprenait. Quelquefois, le soir, elle se trouvait contente avec son mari, près de la cheminée où le feu bas faisait un bruit doux et qui serpentait. Le souvenir de la demeure de Philippe Forbier ne lui était qu’un réservoir d’énergie qu’elle employait au plaisir de sa vie domestique.

Mercredi 01 octobre : 3/5 Un amour

Alors vous croyez vraiment que je fais autre chose, du matin au soir, que de répéter cent fois dans ma pensée, dans mon désir, cet acte de venir vous voir, de prendre une voiture et de venir vous voir ?... Vous, vous travaillez ; moi, je ne fais que cela.

Jeudi 02 octobre : 4/5 Un départ

Et, comme l’instant du départ était venu, et que Philippe allait monter en wagon, elle lui prit les doigts violemment ; de tous ses ongles éperdus, elle lui donna une cruelle, une passionnée poignée de main.

Vendredi 3 octobre : 5/5 Une tristesse matinale

Il faut que vous me guérissiez tout de suite, je vous en supplie, de cette douleur que j’ai dans la nuque tout le temps, et d’une tristesse qui me met des larmes dans toutes les veines.  

Théâtre et Cie

Le dimanche de 20h à 22h

Comment j’ai accouché de ma mère d’Estelle Meyer

Réalisation Louise Loubrieu / Texte et jeu Estelle Meyer / Composition musicale Estelle Meyer, Grégoire Letouvet et Pierre Demange

Voix d’auteurs avec la SACD 
Enregistré en public au Festival d'Avignon 2025

« Artemis, Leto, ma mère et moi. Les mères, les filles. Être mère de sa mère. Les lignées tressées de cris et d’étoiles. Réparer à mains nues le silence. Une biche qui passe. Une biche, à la lisière de la morsure, du monde sauvage. Le récit des mises au monde. Les contractions. La délivrance. Le cercle de feu. Couper le cordon. Libres oiseaux. Le chemin de naître. La blessure d’une mère. L’enfance qui tourne en rond tant qu’on ne la libère pas. Les doigts des adultes. Les micro-chimères. Les grands-mères qui dansent dans les veines. Les ancêtres réparés par les petits qui accourent. Solutions nouvelles. Fendre le fruit. Lécher le noyau. Tirer des flèches. Devenir cheval. Sortir les dents, les griffes. Les yeux noirs qui brûlent. La forêt comme refuge pour dire, pour déposer. Oser le cri. Sortir le pus. Des sabres à la place des doigts. Passer les mains sous l’eau claire. Laver les sexes. Honorer les ventres. Accoucher les mères pour qu’accouchent les filles. Chanter la lune. Tourner l’interdît. Dégommer Zeus et son sexe couleur cygne et pluie d’or. Ne plus jamais baiser une femme qui dort. Se rendre son corps. Épouser les déesses. Les yeux ouverts, oser l’avenir. »

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

DOSSIER - Extraits : découvrir les romans de la rentrée d’hiver 2022

Par Dépêche
Contact : depeche@actualitte.com

Commenter cet article

 

Remember Fessenheim

David Dufresne

Paru le 17/09/2025

320 pages

Grasset & Fasquelle

22,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782246832881
9782246832881
© Notice établie par ORB
plus d'informations

C'est ainsi que nous demeurons libres

Yaryna Chornohouz trad. Ella Yevtouchenko, Frédéric Martin

Paru le 04/09/2025

107 pages

Le Tripode Editions

16,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782370554680
9782370554680
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Je suis un songe de liberté

Ketty Nivyabandi

Paru le 02/09/2025

80 pages

Editions Bruno Doucey

14,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782362295331
9782362295331
© Notice établie par ORB
plus d'informations

La bibliothèque retrouvée

Vanessa de Senarclens

Paru le 28/08/2025

252 pages

Editions Zoé

20,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782889075294
9782889075294
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Plus d'articles sur le même thème

ActuaLitté

Guillaume Poix, Chowra Makaremi et Hélène Frappat sur France Culture

Auteurs nouvellement publiés ou vieux briscards du milieu littéraire ont leur place sur France Culture. En pleine rentrée littéraire, cette semaine du lundi 22 au dimanche 28 septembre fera entendre, sur les ondes, Pierre Jourde, Hélène Frappat, Chowra Makaremi ou encore les textes de Guillaume Dustan...

22/09/2025, 09:33

ActuaLitté

Béatrice Dalle et Alain Mabanckou sur France Inter

Après Fabrice Luchini, Sophie Marceau et François Sureau, c’est désormais au tour de Béatrice Dalle et d’Alain Mabanckou d’animer l’émission dominicale de France Inter, Les Admirations littéraires, et de partager avec les auditeurs les textes majeurs de leur panthéon personnel.

18/09/2025, 19:47

ActuaLitté

Antoine Wauters, Hélène Laurain et Aurélie Olivier sur France Culture

Sur France Culture, du lundi 15 septembre au dimanche 21 septembre, la littérature, la bande dessinée ou encore le théâtre seront au rendez-vous, au sein de la grille des programmes. La station publique accueillera plusieurs auteurs et autrices, dont Hélène Laurain, Percival Everett ou Antoine Wauters.

15/09/2025, 11:35

ActuaLitté

Sur France Culture, Fatima Daas, Ovidie et Javier Cercas

La rentrée littéraire bat son plein sur France Culture, avec le retour des programmes habituels convoquant les auteurs, les autrices, leurs récits et leurs œuvres. Au programme, du lundi 8 septembre au dimanche 14 septembre, Laurie Agusti, Fanny Michaëlis, Sorj Chalandon ou encore Javier Cercas...

08/09/2025, 11:12

ActuaLitté

Rentrée littéraire : quels sont les coups de coeur de France Culture ?

Comme de nombreuses rédactions, France Culture dévoile la liste de ses coups de coeur de la rentrée littéraire. Et, puisqu'il s'agit de la saison la plus prolifique dans le milieu de l'édition, les places valent cher, et sont une première occasion de se démarquer...

29/08/2025, 10:59

ActuaLitté

La rentrée de France Inter, entre nouveautés et contestation

France Inter lance son « grand déploiement » : une saison placée sous le signe de l’expansion. « Peut-on encore élargir son audience quand on rassemble en moyenne plus de 7,2 millions de personnes chaque jour ? Oui », affirme Adèle Van Reeth, directrice de la première station de France.

28/08/2025, 18:18

ActuaLitté

Les mystères du deuil élucidés par Claire Richard sur Arte Radio

L'écrivaine et journaliste Claire Richard reviendra sur les ondes d'Arte Radio le 9 septembre avec La fille du fantôme, un nouveau podcast sur les liens qu'entretiennent les vivants et les morts. 

28/08/2025, 10:43

ActuaLitté

Les 10 meilleurs romans de la rentrée, selon France Inter

Parmi les 484 nouveautés comptabilisées par la radio pour cette rentrée, le jury de France Inter a choisi de mettre en avant dix romans coups de cœur. Cette sélection se compose de six romans français, dont trois signés par des écrivains confirmés et trois par des talents émergents, ainsi que quatre romans étrangers.

 

26/08/2025, 11:54

ActuaLitté

Pour France Culture, une rentrée littéraire... et perturbée

« Alors que l’actualité s’emballe et que les certitudes vacillent, France Culture aide toutes et tous à décrypter le réel pour appréhender le monde », affirme Emelie de Jong, directrice de France Culture, dans un communiqué de presse. Alors à l'aube de cette nouvelle rentrée, pour continuer de remplir la mission qu'elle s'est donnée, la station se dote de nouvelles émissions, parmi lesquelles la littérature occupe une place de choix.

26/08/2025, 11:29

ActuaLitté

L'Histoire comme vous ne l’avez jamais entendue

Les dimanches de septembre deviennent un rendez-vous tout sauf ordinaire : “Quand l’Histoire fait dates”, la collection documentaire animée par Patrick Boucheron, se glisse dans nos après‑midis, sur ARTE TV à 13 h, du 7 au 28 septembre 2025 — et en version podcast sur ARTE Radio depuis le 10 juin 2025.

15/08/2025, 08:30

ActuaLitté

Livres, cinéma, radio : Frantz Fanon, 100 ans de lutte anticoloniale

Les hommages se succèdent pour célébrer le centenaire de Frantz Fanon. Encore largement méconnu dans l'Hexagone, ce psychiatre martiniquais et résistant a pourtant marqué l’histoire de la pensée anticoloniale en publiant trois livres, devenus des classiques. II y dénonce avec force les effets destructeurs du racisme et de la colonisation, dévoilant la mécanique de déshumanisation à l’œuvre des deux côtés du rapport de domination. Un travail que son centenaire remet dans la lumière.

29/07/2025, 15:34

ActuaLitté

Daphné Bürki rejoint la matinale de France Inter

À partir de la rentrée 2025, France Inter renouvelle en partie sa Grande Matinale, présentée par Nicolas Demorand et Sonia Devillers - qui prend la suite de Léa Salamé -, avec l’arrivée de Daphné Bürki et le lancement d’un nouveau rendez-vous culturel porté par Mathilde Serrell.

18/07/2025, 11:36

ActuaLitté

Le chroniqueur de CNews Nathan Devers passe chez France Culture

À partir de la rentrée, France Culture accueillera une nouvelle émission hebdomadaire intitulée Sans préjuger, présentée par le philosophe et écrivain Nathan Devers. Diffusée chaque samedi de 12h45 à 13h30, cette émission entend croiser les points de vue de philosophes, scientifiques, historiens, artistes et citoyens engagés autour de grands enjeux contemporains.

10/07/2025, 16:35

ActuaLitté

Sur les traces de l'homme qui a inspiré le roi des pirates Gol D. Roger

Dans un nouveau numéro en trois partie du podcast Zistoir, la journaliste Cécile Baquey revient sur le destin romanesque d’Olivier Levasseur, dit La Buse. Ce pirate français du XVIIIe siècle, pendu à La Réunion en 1730, aurait en partie inspiré Eiichirō Oda pour créer les fondements de l’univers foisonnant du manga One Piece

09/07/2025, 16:19

ActuaLitté

Augustin Trapenard fait son retour à la radio, avec une émission sur RTL

Augustin Trapenard fera sa rentrée sur les ondes de RTL. Il animera une émission hebdomadaire diffusée le week-end et interviendra chaque vendredi dans la matinale RTL Matin, présentée par Thomas Sotto, avec une chronique culturelle. Parallèlement à ses nouvelles activités sur RTL, il continuera d'assurer ses engagements à la télévision, notamment à la Grande Librairie sur France 5.

02/07/2025, 11:19

ActuaLitté

France Inter : la fin d'Autant en emporte l’Histoire, “éradication de l’imaginaire”

Programmée depuis la rentrée 2015, chaque dimanche soir sur les ondes de France Inter, Autant en emporte l’Histoire ne passera pas l'année 2025. Après une décennie de fictions historiques, la direction de Radio France a décrété l'arrêt de l'émission présentée par Stéphanie Duncan, suscitant l'inquiétude et la colère des auteurs et autrices.

02/07/2025, 09:37

ActuaLitté

L’été littéraire de Radio France : les rendez-vous à ne pas manquer

Tout l’été, les antennes de Radio France font la part belle aux mots et aux récits. D’Un été avec sur France Inter, consacré cette année à Alexandre Dumas, aux lectures, créations et rencontres avec James Ellroy, FabCaro ou Emil Ferris sur France Culture, l’invitation est lancée.

23/06/2025, 13:33

ActuaLitté

Sur France Culture, Laure Murat, Philippe Claudel et Lisa Blumen

Du mardi 10 au dimanche 15 juin, les grilles de programme de la station France Culture accueilleront écrivains, textes et images, pour évoquer la création littéraire, de la poésie à la bande dessinée, en passant par le roman. Laure Murat, Philippe Claudel, Lisa Blumen, mais aussi le duo Stéphane Melchior et Younn Locard sont attendus...

10/06/2025, 09:25

ActuaLitté

Réussir son bac de philo avec Ali Baddou

Ali Baddou, agrégé de philosophie et co-présentateur de la matinale du week-end sur France Inter, inaugure un nouveau podcast intitulé « Philosophes ». Lancée à l’approche du baccalauréat, cette série s’adresse à un large public, tout en constituant un précieux support de révision pour les lycéens. Elle sera disponible dès le mercredi 4 juin sur l’application Radio France et le site franceinter.fr, et diffusée tous les week-ends de cet été sur France Inter, à partir du 23 juillet.

04/06/2025, 11:28

ActuaLitté

BD, mangas, pop culture... Frédérick Sigrist évoque l'après Blockbusters

Diffusée depuis 2017 sur les ondes de France Inter, l'émission Blockbusters tire sa révérence, a indiqué le journaliste Frédérick Sigrist, qui l'a présenté tout au long de ses 9 saisons. Si elle n'est pas uniquement consacrée aux livres, elle a largement évoqué les littératures de l'imaginaire et la culture populaire, à travers les bandes dessinées, comics et mangas.

02/06/2025, 15:31

ActuaLitté

Laetitia Bianchi, Anne-Hélène Hoog et Maren Sell sur France Culture

Du lundi 2 au dimanche 8 juin, les ondes de France Culture vibreront à l'unisson avec les auditeurs et auditrices, à l'écoute des voix de la littérature mondiale, contemporaines ou plus anciennes. La station a composé un programme riche en lettres, dans lequel se croisent H.G. Wells, Audre Lorde ou encore Arthur H et Alfred...

02/06/2025, 09:35

ActuaLitté

Eva Ionesco, Laure Murat et Marianne Alphant sur France Culture

La station de radio publique France Culture s'assure de réserver une place conséquente, au sein de sa grille des programmes, aux livres et à la littérature. Et surtout aux auteurs et autrices qui la font : cette semaine, Laure Murat, Sabine Huynh, Bérénice Pichat ou encore Agnès Vannouvong et Ariane Jousse passeront par la Maison de la Radio.

26/05/2025, 09:52

ActuaLitté

France Culture accueille Claudine Galéa, H.G. Wells et Georges Peignard

La grille hebdomadaire de France Culture reste attentive à l'actualité littéraire, sans pour autant négliger le patrimoine et les œuvres du passé. Sur l'antenne de la radio publique se croiseront ainsi Claudine Galéa, le quotidien mouvementé du jeune Samuel, d'Émilie Tronche, mais aussi les romans cultes ou moins connus de H.G. Wells...

19/05/2025, 09:48

ActuaLitté

Trois feuilletons SF pour réveiller le futur : H.G. Wells débarque sur France Culture

Invisible, jusque sur les ondes de radio, où l’on entendra pourtant bien parler de lui : un cycle de trois feuilletons consacrés aux romans de H.G. Wells sera proposé sur France Culture à compter du 19 mai. Les textes sont traduits et adaptés par Stéphane Michaka, et bientôt disponibles en podcasts sur France Culture.

11/05/2025, 16:12

ActuaLitté

Santiago Amigorena, Elara Bertho et Claro sur France Culture

Même le jour de l'ouverture du Festival de Cannes, France Culture trouve le moyen de parler littérature, cette fois avec Santiago Amigorena. D'autres auteurs et autrices se croiseront la semaine du 12 au 18 mai, dont Claro, Elara Bertho ou encore Armistead Maupin.

09/05/2025, 16:40

ActuaLitté

Rentrée littéraire 2025 : France Inter relance sa sélection avec un nouveau jury

France Inter, qui se veut un soutien constant à la vie littéraire à travers ses émissions, ses chroniques et ses prix, renouera à l’été 2025 avec sa traditionnelle sélection de la rentrée littéraire. Dix romans – cinq d’auteurs français et cinq d’auteurs étrangers – seront ainsi mis en lumière parmi les nouveautés attendues à l’automne.

05/05/2025, 16:45

ActuaLitté

Sur France Culture, Adrien Bosc, Irène Frain et Nathalie Quintane

Les ponts du mois de mai n'empêchent pas France Culture d'inviter ses auditeurs à prêter l'oreille aux écrits et aux discours d'auteurs et d'autrices. Du lundi 5 mai au dimanche 11 mai, Nathalie Quintane, Adrien Bosc ou encore Irène Frain seront conviés sur les ondes de la station publique.

05/05/2025, 09:32

ActuaLitté

Marion Brunet, Rose Vidal et Max Lobe sur France Culture

France Culture, dans la semaine du lundi 28 avril au dimanche 4 mai, propose une nouvelle fois de nombreux rendez-vous avec les livres et ceux et celles qui les font. Au programme de cette semaine, des conversations, avec Rose Vidal et Max Lobe, notamment, mais aussi des lectures et des interprétations théâtrales...

28/04/2025, 10:31

ActuaLitté

Sur France Inter, Sophie Marceau et François Sureau remplacent Fabrice Luchini

Dès le dimanche 27 avril, les auditeurs de France Inter retrouveront un nouveau duo de voix pour incarner Les Admirations littéraires. Chaque semaine, en alternance, l’écrivain François Sureau et l’actrice mais aussi la poétesse Sophie Marceau, proposeront les textes et les auteurs qui ont nourri leur amour de la lecture. Tous deux succèdent à Fabrice Luchini, chaque dimanche entre 19h15 et 20h, qui a lu les œuvres marquantes de sa bibliothèque personnelle, entre Victor Hugo, Baudelaire, Céline, Rimbaud, Nietzsche…

25/04/2025, 13:02

ActuaLitté

Sur France Culture, Wajdi Mouawad et Shakespeare au 21e siècle

Comme chaque semaine, la littérature est au coeur des programmes de France Culture. Du lundi 21 avril au vendredi 25, retrouvez de la bande dessinée avec David Prudhomme, une enquête intime avec Sophie Divry, du théâtre avec un Shakespear revisité, et toujours de la poésie avec Wajdi Mouawad.

17/04/2025, 10:51

ActuaLitté

RFI inaugure L'art de raconter le monde, nouvelle émission culturelle

RFI lance une nouvelle émission dédiée à la culture. Présenté par Jean-François Cadet tous les samedi et dimanche, L’art de raconter le monde décrypte le monde à travers les productions culturelles — littérature comprise.

08/04/2025, 15:38

ActuaLitté

Sur France Culture, Lucas Nine, Susie Morgenstern et James Ellroy

Du 7 au 13 avril, les ondes de France Culture bruiront de voix d'écrivains et de textes, pour une nouvelle semaine placée sous le signe de la création littéraire. Parmi les auteurs et autrices invités, Lucas Nine, Susie Morgenstern, James Ellroy, tandis que certaines émissions se dérouleront en direct du Festival du Livre de Paris.

07/04/2025, 09:53

ActuaLitté

Sur France Culture, les voix de Marianne Alphant et Marie Ndiaye

France Culture accueille, pour la semaine du lundi 31 mars au dimanche 6 avril, de nouvelles voix de la littérature, de la poésie à la bande dessinée, de la fiction aux essais, en passant par le théâtre. Il sera notamment possible d'entendre David Prudhomme, Marie Ndiaye ou encore Amira Ghenim.

01/04/2025, 09:34

ActuaLitté

Sur France Culture, Catherine Cusset, Merete Stistrup et Hélène Cixous

Pour la semaine du lundi 24 mars au dimanche 30 mars, la grille des programmes de France Culture réserve une fois de plus des places aux œuvres littéraires, mais aussi à ceux et celles qui les font. On croisera ainsi, sur les ondes, Chimamanda Ngozie Adichie, Catherine Cusset, Valfret ou encore Merete Stistrup.

21/03/2025, 16:10

ActuaLitté

Manon Garcia, Antoine Reinartz et Penda Diouf sur France Culture

Une petite semaine pour la littérature sur France Culture, pour cette 12e semaine de l'année 2025. Néanmoins, plusieurs auteurs et autrices se sont frayé un chemin jusqu'à la grille de programme de la station, dont Antoine Reinartz et Penda Diouf. Arthur Teboul, pour sa part, poursuit les activités de son « cabinet de poèmes minute »...

18/03/2025, 09:58

ActuaLitté

Isild Le Besco prolonge son livre sur les ondes d'Arte Radio

En mai 2024, l'actrice, scénariste et réalisatrice Isild Le Besco annonce porter plainte contre le réalisateur Benoît Jacquot pour « viol sur mineur de plus de 15 ans », et publie Dire vrai (Denoël), qui évoque son long chemin vers la libération de sa parole. Dans un podcast en deux épisodes diffusé par Arte Radio, elle prolonge sa réflexion sur le sujet.

13/03/2025, 10:24

Autres articles de la rubrique Médias

ActuaLitté

C'est quoi ces livres peinturlurés sur Instagram et TikTok ? Le spredge, nouvelle tendance

Depuis quelques mois, un anglicisme farceur s’est imposé dans les milieux du livre : spredge — contraction de sprayed edge — désignant la décoration des tranches de pages (spray, motifs, dorures, pochoirs). Apparue modestement dans les éditions de luxe, cette tendance gagne désormais les catalogues grand public. 

27/09/2025, 19:52

ActuaLitté

Le parfum du bonheur, d'après Virginie Grimaldi, le 8 octobre sur France 2

Coproduction Ripley Films et Merlin Productions (Mediawan), la mini-série en quatre épisodes Le parfum du bonheur adapte le roman (presque) éponyme de Virginie Grimaldi, Le parfum du bonheur est plus fort sous la pluie, paru chez Fayard en 2017. Déjà disponible sur france.tv, l'adaptation sera diffusée à la télévision à partir du 8 octobre, sur France 2.

26/09/2025, 10:50

ActuaLitté

L'ancienne ministre Rima Abdul Malak prend la direction de L’Orient-Le Jour

Le quotidien francophone libanais L’Orient-Le Jour a recruté l'ancienne ministre de la Culture dans le gouvernement d’Élisabeth Borne, entre 2022 et 2024, Rima Abdul Malak. Elle prendra officiellement ses fonctions de directrice exécutive le 10 novembre prochain, succédant à Fouad Khoury-Helou, directeur du groupe depuis 2021.

25/09/2025, 17:38

ActuaLitté

Claire Chazal reçoit Régis Jauffret et Justine Lévy pour Au Bonheur des livres

Claire Chazal accueille pour ce nouveau numéro de « Au bonheur des livres », deux romanciers formidables et bien connus, Régis Jauffret et Justine Lévy, qui ont en commun, comme beaucoup d'écrivains de cette rentrée littéraire, de consacrer leur nouveau livre aux liens familiaux, et plus particulièrement à leur mère défunte. 

25/09/2025, 12:34

ActuaLitté

Marvel’s Wolverine : bête ou héros, il faut trancher

Marvel Games, Sony Interactive Entertainment et Insomniac Games ont présenté les premières images de Marvel’s Wolverine, superproduction vidéoludique centrée sur le personnage cocréé par Roy Thomas, Len Wein et John Romita, Sr..

25/09/2025, 09:51

ActuaLitté

Jean Dujardin ira Sur les chemins noirs de Sylvain Tesson, sur France 2

France 2 diffusera le dimanche 12 octobre à 21h10 Sur les chemins noirs, adaptation du récit de Sylvain Tesson par Denis Imbert, porté à l’écran par Jean Dujardin. Inspiré d’une histoire vraie, ce voyage à travers la France raconte la reconstruction d’un écrivain explorateur après un grave accident.

24/09/2025, 16:36

ActuaLitté

Cult of the Lamb : la BD tirée du jeu événement enfin en français

Sorti en 2022, Cult of the Lamb est un phénomène vidéoludique signé Massive Monster et Devolver Digital. Ce jeu, mêlant un style visuel aussi mignon que macabre, a conquis 4,5 millions de joueurs dans le monde grâce à son concept audacieux : incarner un agneau ressuscité par une divinité obscure pour bâtir un culte. Par Émilien Cousin-Hamelal.

24/09/2025, 12:15

ActuaLitté

Pomme face à Catherine Deneuve et Karin Viard dans Peau d’homme

Le tournage d’un nouveau long-métrage adapté de la bande dessinée Peau d'homme a débuté le 17 septembre et se poursuit jusqu’au 7 novembre 2025 en Occitanie et en Île-de-France. 

23/09/2025, 16:37

ActuaLitté

France 4 diffuse la pièce Le discours, de Fabcaro

Paru en 2018 dans la collection blanche, Le discours marquait le retour de Fabrice Caro aux éditions Gallimard, douze ans après Figurec. Le succès fut au rendez-vous, avec une déclinaison au cinéma (Laurent Tirard, 2020), mais aussi sur les planches. France 4 et france.tv diffusent une captation de cette pièce.

23/09/2025, 09:34

ActuaLitté

La Grande Librairie apporte un peu de fiction et d'humanité

Que peut encore l’écrivain face au fracas du monde ? Cette semaine, dans la Grande Librairie, on convoque notre besoin de fiction et d’humanité, au présent comme au futur…

22/09/2025, 11:22

ActuaLitté

LinkedIn, IA et données : ce que révèlent vraiment les nouveaux usages

À partir du 3 novembre 2025, LinkedIn utilisera les données de ses membres pour entraîner ses modèles d’intelligence artificielle générative. Une annonce en apparence technique, mais qui rouvre un débat brûlant : jusqu’où les plateformes peuvent-elles puiser dans nos contenus pour nourrir leurs algorithmes ? Une nouvelle polémique sur ces contenus crowdsourcés qui deviennent le carburant silencieux de l’IA.

22/09/2025, 11:06

ActuaLitté

Ne pas hurler : le roman autobiographique de Gringe adapté à l'écran

Particulièrement remarqué à l'occasion de la rentrée littéraire 2020, le récit autobiographique du rappeur Gringe, Ensemble, on aboie en silence (HarperCollins) est en cours d'adaptation par Maxime Cormier et Guillaume Scaillet. La diffusion est attendue sur France Télévisions.

22/09/2025, 10:26

ActuaLitté

Mediapart mise sur la culture pour la rentrée

Mediapart annonce un élargissement de sa couverture culturelle à travers deux initiatives : le lancement d’une newsletter bimensuelle et la reconduction de son podcast L’Esprit critique pour une nouvelle saison.

18/09/2025, 10:06

ActuaLitté

Au bonheur des livres : Claire Chazal reçoit Anne Berest et Vanessa Schneider

Vendredi 19 septembre à 23h, l’émission Au bonheur des livres présentée par Claire Chazal accueillera Anne Berest et Vanessa Schneider. Les deux écrivaines viendront présenter leurs ouvrages respectifs, Finistère (Albin Michel) et La peau dure (Grasset), centrés sur la figure paternelle.

18/09/2025, 08:30

ActuaLitté

Avec son reboot, le robot Goldorak toujours rutilant

Goldorak U, nouvelle version contemporaine du célèbre anime japonais Goldorak (1975), débarque prochainement sur france.tv et sur la chaîne YouTube slah anim. 13 épisodes de 26 minutes forment la première saison.

17/09/2025, 11:26

ActuaLitté

Zaho de Sagazan et Félix Moati racontent Rimbaud sur Arte

L'autrice-réalisatrice de documentaires Flore-Anne D'Arcimoles, pour son portrait du poète Arthur Rimbaud, a choisi deux voix caractéristiques. D'un côté, l'autrice compositrice Zaho de Sagazan, pour déclamer les poèmes, de l'autre, l'acteur Félix Moati, pour retracer le vol du poète aux semelles de vents... La diffusion est prévue sur Arte le mercredi 15 octobre 2025 à 22h55.

17/09/2025, 08:35

ActuaLitté

L’Esprit des Lettres : l’émission littéraire de KTO fait sa rentrée

Depuis 2008, chaque dernier vendredi du mois à 20h35, KTO invite ses téléspectateurs à un rendez-vous littéraire, l’émission L’Esprit des Lettres, proposée en partenariat avec Le Jour du Seigneur et la librairie La Procure, qui donne la parole à trois auteurs venus présenter leur ouvrage et partager leur vision du monde et de la foi aux côtés du journaliste Jean-Marie Guénois.

16/09/2025, 15:11

ActuaLitté

Luttes et amitiés au programme de La Grande Librairie

Cette semaine, La Grande Librairie met à l’honneur des écrivains qui explorent les grandes trajectoires de vie, la force des liens et les idéaux à défendre pour repenser notre époque.

15/09/2025, 13:27

ActuaLitté

Netflix mise sur la saga ”Chestnut Springs“, les romances d'Elsie Silver

Netflix vient d’empocher les droits d’adaptation de la saga Chestnut Springs d’Elsie Silver et a placé le projet en développement, avec Shawn Levy à la production exécutive via sa société 21 Laps. L’information, révélée en exclusivité par Variety, précise que l’autrice canadienne verra ses romances “cowboy” transposées en série après une négociation jugée compétitive. 

13/09/2025, 14:30

ActuaLitté

20h30 le dimanche : Dan Brown, l'interview exclusive avec Laurent Delahousse

Vingt-deux ans après le succès planétaire de son « Da Vinci Code, Dan Brown revient avec un nouveau livre événement, Le secret des secrets. Il a accueilli les équipes de 20H30 le dimanche chez lui à Boston, dans sa maison remplie de mystères, pour une interview exclusive.

13/09/2025, 13:38

ActuaLitté

Lionel Duroy et Matthieu Niango invités par Claire Chazal

À l'occasion de la première émission d'une nouvelle saison d'Au bonheur des livres, Claire Chazal salue le travail de Betty Mialet et Bernard Barrault, en invitant deux auteurs publiés par leur maison d'édition, Lionel Duroy et Matthieu Niango. Sous-titré « Au commencement était le mensonge », l'épisode est à découvrir ce vendredi 12 septembre, à 23h, sur Public Sénat.

12/09/2025, 15:45

ActuaLitté

Lucky Luke, Tintin, Babar... Cinq classiques rejoignent Tikino

Petit Ours Brun, Tintin, Lucky Luke, Babar ou encore Monsieur Madame : cinq personnages familiers viennent d’entrer dans l’univers de Tikino. Plus qu’un simple ajout au catalogue, cette intégration se veut un pont entre générations, une manière de transmettre aux enfants d’aujourd’hui les récits qui ont nourri l’imaginaire de leurs parents.

11/09/2025, 16:13

ActuaLitté

Babelio met de l'ordre dans les notes attribuées aux livres

Pris dans la toile d’araignée du Web, les fondateurs de Babelio endossent leur costume de super-héros de la lecture. Car, « à grands pouvoirs, grandes responsabilités ». Pour garantir aux utilisateurs la fiabilité des notes et appréciations de lecture, le réseau de lecteurs muscle ses outils de surveillance.

11/09/2025, 11:58

ActuaLitté

La Ballade d’un petit joueur arrive sur Netflix et en librairie

Le 22 octobre 2025 paraîtra en France La Ballade d’un petit joueur de Lawrence Osborne, aux éditions de L’Herne. Quelques jours plus tard, le 29 octobre, Netflix dévoilera son adaptation cinématographique, Ballad of a Small Player, réalisée par Edward Berger, déjà derrière À l’Ouest rien de nouveau (2022) et Conclave (2024). 

09/09/2025, 18:05

ActuaLitté

Mostra 2025 : l'adaptation du récit de Franck Courtès récompensée

Le palmarès de la Mostra de Venise 2025 a été révélé lors de la cérémonie de clôture du samedi 6 septembre. Parmi les lauréats, la cinéaste Valérie Donzelli et le scénariste Gilles Marchand (à ne pas confondre avec le romancier) ont remporté le prix du meilleur scénario pour À pied d’œuvre, adaptation du récit autobiographique de Franck Courtès, publié chez Gallimard en 2023.

08/09/2025, 16:51

ActuaLitté

Romans du scandale, Arendt, Rimbaud... Une saison à lire, sur Arte

La saison 2025-2026 de la chaine Arte, sans oublier sa plateforme arte.tv, réserve quelques bonnes surprises aux amateurs et amatrices de littérature. Outre le retour de la collection « Les grands romans du scandale », des documentaires sur Edward Abbey, Hannah Arendt ou Arthur Rimbaud sont attendus.

08/09/2025, 15:03

ActuaLitté

Superman revient en juillet 2027 : titre, intrigue, et pourquoi on a hâte

Deux ans à peine après avoir redonné vie à l’Homme d’Acier, James Gunn remet le couvert : la suite, intitulée Man of Tomorrow, est programmée en salles le 9 juillet 2027. Annoncé le 3 septembre 2025 par DC Films et son co-patron James Gunn, le projet a été salué par la presse américaine, qui rappelle l’ampleur du succès du premier volet sorti en 2025 — plus de 611 millions de dollars au box-office mondial.

07/09/2025, 09:41

ActuaLitté

Maman, la plus belle du monde ? Les mères au coeur de La Grande librairie

Cette semaine dans La Grande Librairie, on s’empare de la question qui obsède cette rentrée littéraire - et qui nous concerne toutes et tous : que sait-on de nos mères ?

06/09/2025, 09:52

ActuaLitté

Mantel, Austen, Etty Hillesum... Sur Arte, des autrices bien représentées

La chaîne Arte a présenté, à l'occasion d'une conférence de presse, son programme de l'année 2025-2026. Cette nouvelle saison est notamment riche en séries et fictions, parmi lesquelles un certain nombre d'adaptations ou de récits consacrés à des figures littéraires. Les autrices sont particulièrement présentes cette année.

05/09/2025, 13:01

ActuaLitté

La vallée fracturée, nouvelle série de Michel Bussi et Christian Clères

France 2 diffusera, à partir du lundi 22 septembre à 21h10, la série La vallée fracturée, cosignée par Michel Bussi et Christian Clères. Elle s'inscrit dans la suite de la précédente production des deux auteurs, L'île prisonnière, proposée en février 2023 par le service public audiovisuel.

05/09/2025, 09:38

ActuaLitté

L'énigme des lettres de Marie Stuart sur Arte : code postal

Sur Arte, le samedi 27 septembre prochain à 20h55, mais aussi sur arte.tv du 20 septembre au 26 novembre, un documentaire retrace le déchiffrage d'une cinquantaine de missives codées de Marie Stuart, reine d'Écosse, par un groupe de passionnés. Une aventure humaine et historique, riche en secrets et révélations...

04/09/2025, 12:44

ActuaLitté

Le Livre sur la Place, premier arrêt de la Caravane Lumni

La lecture sur les chapeaux de roues : afin d'inciter les plus jeunes à inscrire la lecture parmi leurs habitudes, Lumni propose une nouvelle série, La Caravane Lumni. En s'appuyant sur une bibliothèque ambulante, le programme invite des jeunes de 8 à 12 ans à présenter leur livre favori... Premier arrêt prévu lors du Livre sur la Place, à Nancy.

03/09/2025, 09:04

ActuaLitté

Pour sa rentrée, La Grande Librairie invite Emmanuel Carrère

Le mercredi 3 septembre 2025 à 21h05, Augustin Trapenard présentera sur France 5 un nouveau numéro de La Grande Librairie. Ce magazine littéraire, devenu le grand rendez-vous hebdomadaire de l’actualité du livre sous toutes ses formes - romans, essais, histoire, polars, bande dessinée, jeunesse - reçoit chaque mercredi soir des auteurs venus d’horizons divers qui marquent la scène littéraire du moment.

01/09/2025, 15:17

ActuaLitté

Harry Potter : pourquoi le reboot de HBO divise déjà fans et anciens acteurs ?

Plus de vingt ans après la sortie au cinéma de Harry Potter à l’école des sorciers, l’univers créé par J.K. Rowling s’apprête à renaître sous une nouvelle forme. HBO a lancé la production d’une série télévisée ambitieuse qui adaptera l’intégralité des sept romans, saison par saison, avec une première diffusion prévue pour 2027. 

30/08/2025, 07:23

ActuaLitté

Arte nous embarque dans les coulisses de L'imposteur, de Javier Cercas

Javier Cercas est doublement sous le feu des projecteurs. D’un côté, son nouveau roman Le fou de Dieu au bout du monde publié le 3 septembre chez Actes Sud (trad. Aleksandar Grujicic et Karine Louesdon), et de l’autre, l’adaptation de son ouvrage L’Imposteur en un documentaire inédit diffusé sur ARTE le 22 septembre. 

28/08/2025, 12:25

ActuaLitté

Netflix adapte Les mortes, roman culte de Jorge Ibargüengoitia

Après Cent ans de solitude, Netflix adapte un autre livre culte latino-américain, Les mortes, de l’écrivain mexicain Jorge Ibargüengoitia. Prévue pour une sortie mondiale le 10 septembre 2025, la mini-série, réalisée par Luis Estrada, propose une plongée dans une affaire criminelle qui a marqué le Mexique des années 1960.

27/08/2025, 18:21

Top Articles

"Ce n’est pas qu’on n’aime pas Carrère ou Mauvignier, c’est qu’ils n’ont pas besoin de nous" Je voulais vivre, élu plus beau titre de l'année 2025 Demon Slayer : au moins une bonne raison de ne pas se précipiter "Ce n'est pas de la science-fiction, c'est de la littérature" : le choc du roman de Mathieu Belezi
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.