David Dufresne, Nathacha Appanah et Yaryna Chornohuz sur France Culture

Le cours de l'histoire, de Xavier Mauduit

Du lundi au vendredi de 9h à 10h

Vendredi 3 octobre : David Dufresne, enquête sur Françoise d'Eaubonne, une grand-mère écoféministe

Avec David Dufresne, journaliste et écrivain, il publie Remember Fessenheim chez Grasset

Les Midis de Culture, de Marie Labory

Du lundi au vendredi de 12h à 13h30

12h La Critique

Mardi 30 septembre : Littérature étrangère, avec Marie Sorbier et Pierre Benetti

Kairos de Jenny Erpenbeck, traduit par Rose Labourie (Gallimard)

Je ne te verrai pas mourir d’Antonio Munoz Molina, traduit par Isabelle Gugnon (Seuil)

13h La Rencontre

Mardi 30 septembre : Avec Charif Majdalani, écrivain, pour Le nom des rois (Stock)

Être et savoir, de Louise Tourret

Le mercredi de 14h à 15h

Peut-on se passer de manuels scolaires ?

Avec Agnès Botrel, directrice des Éditions Magnard chez Magnard Vuibert, Patrice Lamothe, PDG de Pearltrees, et Laetitia Perret, maitresse de conférence en littérature (didactique du Français) à l'Univesrité de Poitiers - INSPÉ

Le Book Club, de Marie Richeux

Du lundi au vendredi de 15h à 16h

Lundi 29 septembre : Au cœur du féminicide avec Nathacha Appanah

Avec Nathacha Appanah pour La nuit au cœur (Gallimard)

Mardi 30 septembre : Prose combat : quand les poétesses font de la résistance

Avec Yaryna Chornohuz pour C'est ainsi que nous demeurons libres (Le Tripode) et Ketty Nivyabandi Je suis un songe de liberté (Bruno Doucey)

Mercredi 1er octobre : Enquête littéraire en Poméranie orientale, avec Vanessa de Senarclens

Avec Vanessa de Senarclens pour La bibliothèque retrouvée (Zoé)

Jeudi 2 octobre : Les insoumises d’Haïti, avec Yanick Lahens

Avec Yanick Lahens pour Passagères de nuit (Sabine Wespieser)

Vendredi 3 octobre: Dans la bibliothèque de Léonie Pernet

La série fiction

Du lundi au vendredi de 20h à 20h30

Les Misérables de Victor Hugo (Rediffusion)

Adaptation Hélène Bleskine / Réalisation François Christophe

Avec notamment Philippe Magnan (le narrateur), Jean-Marie Winling (Jean Valjean), Michaël Lonsdale (Monseigneur Myriel), Thierry Bosc (Le conventionnel), Laurence, Mercier (Mlle Baptistine)

Lundi 29 septembre : Barricades

Au printemps de 1832, la colère emporte le peuple de Paris en une insurrection qui fait du centre de la capitale une citadelle inextricable.

Mardi 30 septembre : Gavroche

Gavroche meurt sur les barricades alors que Marius vient de lui confier une lettre pour Cosette. Jean Valjean prête main-forte aux révolutionnaires.

Mercredi 1 octobre : La défaite

La barricade est tombée. Le révolutionnaire Enjolras et ses amis sont fusillés. Jean Valjean sauve Marius blessé en s’enfuyant par les égouts.

Jeudi 2 octobre : La vérité

Marius et Cosette se marient le 16 février 1833. Le lendemain, Jean Valjean avoue à Marius qu’il est un ancien forçat…

Vendredi 3 octobre : Claude Gueux

L'Instant poésie

Du lundi au vendredi de 20h30 à 20h35

De Léonie Pernet

Léonie Pernet est une musicienne, chanteuse, compositrice et productrice française. Formée à la batterie, elle s’est d’abord illustrée comme DJ avant de construire un univers musical singulier mêlant musique électronique, influences classiques, sons traditionnels et chant en plusieurs langues. Son parcours artistique s’inscrit dans une recherche de liberté formelle et d’expression personnelle. La poésie occupe une place centrale dans son œuvre, à la fois comme source d’inspiration, comme mode de pensée et comme matière textuelle.

Lundi 22 septembre : Fernando Pessoa

Lecture par Lyes Salem

Mardi 30 septembre : Anne Mulpas

Lecture par Florence Loiret Caille



Mercredi 1er octobre : Anaïs Nin

Lecture par Florence Loiret Caille

Jeudi 2 octobre : Adrienne Rich

Lecture par Florence Loiret Caille

Vendredi 3 octobre : Louise Chevillotte

Lecture par Lyes Salem

Lectures du soir

Du lundi au vendredi de 20h35 à 21h

La Nouvelle Espérance de Anna de Noailles

Réalisation Sabine Zovighian / Collaboration Juliette Coroller

Sabine de Fontenay, l’héroïne de La Nouvelle Espérance qu’Anna de Noailles publie en 1903, est une jeune aristocrate du début du XXᵉ siècle dont le bonheur semble tout entier dépendre de l’amour des hommes. Ses amours sont exaltantes ou ne le sont pas du tout. Marié à Henri de Fontenay, elle s’éprend de Jérôme, qui lui avouera aimer Marie, la soeur de son mari, puis rejette l’amour que lui porte Pierre, avant de le regretter.

Lundi 29 septembre : 1/5 Mon mariage

- Au fond, Sabine, est-ce que tu es heureuse ?

- Oui, fit la jeune femme avec netteté, et comme regardant pourtant obscurément en elle ; – oui. Et il semblait que, ne trouvant pas ce qu’elle cherchait, ayant perdu le souvenir et le désir, il lui apparût qu’elle était vraiment heureuse ainsi.

Mardi 30 septembre : 2/5 Un feu calme

Son existence reprenait. Quelquefois, le soir, elle se trouvait contente avec son mari, près de la cheminée où le feu bas faisait un bruit doux et qui serpentait. Le souvenir de la demeure de Philippe Forbier ne lui était qu’un réservoir d’énergie qu’elle employait au plaisir de sa vie domestique.

Mercredi 01 octobre : 3/5 Un amour

Alors vous croyez vraiment que je fais autre chose, du matin au soir, que de répéter cent fois dans ma pensée, dans mon désir, cet acte de venir vous voir, de prendre une voiture et de venir vous voir ?... Vous, vous travaillez ; moi, je ne fais que cela.

Jeudi 02 octobre : 4/5 Un départ

Et, comme l’instant du départ était venu, et que Philippe allait monter en wagon, elle lui prit les doigts violemment ; de tous ses ongles éperdus, elle lui donna une cruelle, une passionnée poignée de main.

Vendredi 3 octobre : 5/5 Une tristesse matinale

Il faut que vous me guérissiez tout de suite, je vous en supplie, de cette douleur que j’ai dans la nuque tout le temps, et d’une tristesse qui me met des larmes dans toutes les veines.

Théâtre et Cie

Le dimanche de 20h à 22h

Comment j’ai accouché de ma mère d’Estelle Meyer

Réalisation Louise Loubrieu / Texte et jeu Estelle Meyer / Composition musicale Estelle Meyer, Grégoire Letouvet et Pierre Demange

Voix d’auteurs avec la SACD

Enregistré en public au Festival d'Avignon 2025

« Artemis, Leto, ma mère et moi. Les mères, les filles. Être mère de sa mère. Les lignées tressées de cris et d’étoiles. Réparer à mains nues le silence. Une biche qui passe. Une biche, à la lisière de la morsure, du monde sauvage. Le récit des mises au monde. Les contractions. La délivrance. Le cercle de feu. Couper le cordon. Libres oiseaux. Le chemin de naître. La blessure d’une mère. L’enfance qui tourne en rond tant qu’on ne la libère pas. Les doigts des adultes. Les micro-chimères. Les grands-mères qui dansent dans les veines. Les ancêtres réparés par les petits qui accourent. Solutions nouvelles. Fendre le fruit. Lécher le noyau. Tirer des flèches. Devenir cheval. Sortir les dents, les griffes. Les yeux noirs qui brûlent. La forêt comme refuge pour dire, pour déposer. Oser le cri. Sortir le pus. Des sabres à la place des doigts. Passer les mains sous l’eau claire. Laver les sexes. Honorer les ventres. Accoucher les mères pour qu’accouchent les filles. Chanter la lune. Tourner l’interdît. Dégommer Zeus et son sexe couleur cygne et pluie d’or. Ne plus jamais baiser une femme qui dort. Se rendre son corps. Épouser les déesses. Les yeux ouverts, oser l’avenir. »

