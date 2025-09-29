Vers un changement de direction pour la BNU de Strasbourg

Conservateur général des bibliothèques, Alain Colas a occupé plusieurs postes au sein des ministères de l'Éducation nationale et de l'Enseignement supérieur, avant de diriger, à partir de 2013, le Département de l’information scientifique et technique et du réseau documentaire au ministère de l'Enseignement supérieur.

Il avait été nommé en 2016 à la tête de la bibliothèque de recherche pluridisciplinaire, laquelle relève du ministère chargé de l'Enseignement supérieur. Or, le poste n'est renouvelable qu'une seule fois, et les pouvoirs publics préparent donc son départ, fixé à la fin d'année 2025.

Rappelons que la BNUS a pour missions, entre autres, d'enrichir, conserver, communiquer et mettre en valeur des collections de documents présentant un intérêt régional, national et européen ; de mener des actions documentaires et d'appui à la recherche et à la formation ; de contribuer au développement de la culture numérique en relation avec ses collections, ou encore de proposer une programmation culturelle et d'assurer l'accès du plus grand nombre aux collections.

Elle s'insère par ailleurs dans un circuit de coopération entre les bibliothèques et établissements documentaires, scientifiques et culturels, et travaille plus particulièrement avec les universités de Strasbourg et de Mulhouse.

Les candidats et candidates devront disposer de compétences de pilotage, de capacités managériales ou encore d'une bonne connaissance du monde des bibliothèques et du domaine de l'information scientifique et technique, précise le ministère de l'Enseignement supérieur. La BNUS emploie plus de 160 agents, bibliothécaires et administratifs.

Plus de renseignements et avis de vacance à cette adresse.

Photographie : La Bibliothèque Nationale et Universitaire de Strasbourg (Elisabeth Nappey, CC BY 2.0)

Par Antoine Oury

Contact : ao@actualitte.com