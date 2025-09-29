L’ordre des choses, un récit intime et politique sur la fin de vie

À travers l’AVC brutal de son père, l’autrice interroge non seulement la fragilité des corps, mais aussi ce que nous faisons, collectivement, de la dépendance, de la dignité et du langage quand il défaille.

Tout commence par un coup de téléphone. Le plus redouté, celui qu’on redoute enfant et qui finit toujours par sonner : « Ton père. AVC massif. » Dès cet instant, tout vacille. Les rôles s’inversent : la fille devient celle qui nourrit à la petite cuillère celui qui l’a portée, qui incarne désormais l’impuissance. La « langue paternelle », faite d’argot et de sifflements, se délite peu à peu.

Et l’expression toute faite qui donne son titre au livre — « c’est dans l’ordre des choses » — révèle son ironie cruelle : rien n’est jamais vraiment “dans l’ordre” lorsque les frontières entre générations et fonctions basculent.

Le récit épouse cette confusion. On suit la narratrice entre Genève et l’hôpital, entre ses responsabilités professionnelles et le chevet paternel. Chaque détail devient un signe : une pie-grièche qui embroche ses proies, un perroquet qui imite la voix du père, une paire de boucles d’oreilles offertes comme un « collier de nouilles » inversé.

Ou comment c’est le père qui cherche désormais à s’attirer les bonnes grâces de sa fille. Ces images reviennent, parfois avec insistance, mais elles composent un univers symbolique qui fait du réel une matière mouvante, instable, où l’amour se mesure à l’absurde et au dérisoire.

Au-delà du portrait familial, le livre prend résolument appui sur les débats de société. Marion Muller-Colard siège au Comité national d’éthique : ses réflexions sur l’euthanasie, le maintien artificiel en vie, l’« aide active à mourir » sont nourries de cette double expérience, théorique et intime. Un « steak-frites », réclamé par le père diminué, pèse ici plus lourd qu’un traité philosophique : c’est toute la question de la volonté, du désir de vivre malgré tout, qui se joue dans cette demande prosaïque.

L’autrice s’élève contre l’illusion des directives anticipées — « la volonté ne se conjugue qu’au présent », écrit-elle en substance — et rappelle que l’éthique ne peut jamais s’énoncer hors de la situation singulière, dans la chair d’un visage aimé.

Ce va-et-vient entre confession et réflexion politique est l’une des forces du texte. Mais il comporte aussi ses limites. Certaines images, martelées, finissent par peser : la pie-grièche, la chienne, le perroquet, autant de motifs qui reviennent comme des refrains parfois appuyés. De même, la prose, dense et tendue, peut donner l’impression de se contempler elle-même, de « s’écouter penser ».

Pourtant, lorsqu’elle se laisse surprendre par l’humour de son père en fauteuil roulant — qui, doublant les autres patients, trouve encore la force de leur faire un doigt d’honneur —, l’écriture atteint une justesse bouleversante. Dans ces éclats, où la dignité se niche dans la drôlerie et l’insolence, le texte se fait inoubliable.

L’ordre des choses est un livre inconfortable, parfois dérangeant, mais nécessaire. Parce qu’il refuse les slogans et ne propose pas de réponses toutes faites. Parce qu’il ose dire la honte, la colère, l’épuisement, autant que la tendresse inconditionnelle.

Parce qu’il nous renvoie à une question politique brûlante — que faisons-nous de nos « vieux », dans nos familles comme dans nos institutions ? — sans jamais quitter le terrain de l’expérience vécue. En cela, il s’inscrit dans la lignée des récits qui, de la littérature, attendent moins une consolation qu’une mise à nu, une traversée.

À défaut de sauver les corps, écrit Marion Muller-Colard, il reste possible de sauver les liens. C’est peut-être là que réside l’enjeu le plus profond de ce texte : rappeler, contre toutes les tentations de délégation technique ou institutionnelle, que l’humanité se joue dans l’accompagnement, dans le geste fragile de tenir une cuillère, de partager un rire au bord du gouffre.

Dans le désordre des choses, persiste la possibilité d’une parole, fût-elle brisée. À paraître ce 2 octobre. Et un extrait est à découvrir en fin d'article.

