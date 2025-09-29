Polar noir : quatre amies face à un serment de vengeance

Lorsque Anna-Rosa est retrouvée morte au pied de la tour Sainte-Aigle, ses compagnes jurent de venger sa disparition. Un an plus tard, c’est le corps de Geoffroy d’Aspremont, leur cible honnie, qui gît au même endroit.

Aussitôt, les soupçons se portent sur ce « carré de dames » inséparable. Mais qui a réellement porté le coup fatal ? Elles-mêmes l’ignorent, car elles s’étaient promis de ne jamais chercher à savoir laquelle d’entre elles avait agi.

Entre légende séculaire, critique sociale et tension psychologique, Bruno Dinant tisse un polar noir sororal où l’amitié, le secret et le poids du destin composent une intrigue haletante. Les éditions F. Deville nous en proposent les premières pages...

Bruno Dinant, romancier belge et romaniste de formation, s’est imposé depuis 2020 comme une voix singulière du roman noir. Il a d’abord ouvert sa carrière littéraire avec la trilogie Rafaelo parue chez Academia, avant de rejoindre les éditions F. Deville où il publie un titre presque chaque année.

On lui doit notamment Un croque-mort à côté de ses pompes (2022), On ne cloue pas les jeunes filles aux arbres ! (2024) ainsi que le micro-roman Zizi Panpan (2024).

Son style, « nerveux comme il faut, avec l’humour au bout de la plume », explore les décors ruraux belges et cultive un goût pour les intrigues décalées. À travers son œuvre, Dinant interroge les légendes locales, les rapports de classe et les zones d’ombre des destins ordinaires. « Les grands de ce monde ne croient pas aux légendes… Ils ont tort. Les légendes ont la tête dure. »

Par Victor De Sepausy

