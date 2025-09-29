Bibliothèque de Santa Fe : cambriolage, vandalisme… et un climatiseur dérobé

L’appareil avait été acquis il y a un an à grand renfort d’efforts collectifs et grâce à un subside du Conavit, selon les responsables de la bibliothèque. Ce vol s’ajoute à une litanie d’actes de vandalisme précédents : un projecteur ayant déjà été volé, un incendie dans l’aire de quai attenant, des coupures d’éclairage.

Quand les bénévoles sont arrivés le lendemain matin, ils ont constaté non seulement la disparition de l’appareil, mais également des dégradations matérielles : câbles sectionnés, structure tordue, éléments accrochés pour arracher l’équipement.

Le personnel de la Bayer décrit la zone sur laquelle donne l’arrière du bâtiment (côté voies ferroviaires) comme un « trou noir » la nuit — sans éclairage ni caméras. Or, depuis longtemps, sont réclalmées des mesures de sécurité accrues pour cet endroit, relève Aire de Santa Fe.

Un projet communautaire en sursis

La bibliothèque se situe dans l’ancien hangar de la gare Guadalupe, à l’adresse Dorrego 7351, au sein d’un terrain cédé par la municipalité au sein d’un projet culturel de proximité. Elle dispose d’un fonds d’environ 16 000 ouvrages, et propose divers ateliers, un soutien scolaire, des cycles de lecture ou des activités d’alphabétisation — ouverts aux enfants autant qu’aux adultes.

Mais l’érosion de la sécurité nuit gravement à son fonctionnement. Les organisateurs racontent que dès qu’il fait sombre, beaucoup renoncent à passer, que des infrastructures annexes (quai, éclairage) restent dans un état de délabrement, que les connexions entre Guadalupe est et ouest sont isolées après la tombée de la nuit.

« Nous avons récolté beaucoup d’intérêts de la part des autorités — le maire et la secrétaire de la Culture se sont même déplacés —, mais les actions concrètes sont limitées », regrette Marita Izaguirre, membre de la commission de la bibliothè­que.

Elle rappelle que, sans une intervention urgente — éclairage public, caméras, présence policière —, le projet culturel risque d’être compromis.

Un malaise plus vaste

Au-delà de l’aspect matériel, ce vol est douloureux sur le plan symbolique. Dans ce quartier, où les inégalités sociales persistent, la bibliothèque représente un havre (modeste) de savoir, de rencontre, d’égalité des chances. L’attaque touche directement un espace de résilience sociale et éducative.

La perte de confort (l’air conditionné) peut décourager les visiteurs, restreindre l’usage de certains locaux ou la tenue d’ateliers en été. Pis : elle envoie un message d’abandon. Comme le dit une responsable : « Ils ne nous volent pas seulement un appareil, ils abîment notre moral. »

L’équipe de la bibliothèque envisage désormais de lancer un bingo ou des collectes de fonds pour recouvrer les frais et restaurer les équipements. Ils disposent d’une assurance, mais doutent qu’elle couvrira l’ampleur des dommages.

Prise de conscience collective

Ce cas rapporté dans la presse locale interpelle sur la vulnérabilité des « bibliothèques de quartier » dans les villes où l’insécurité gagne du terrain. Les acteurs culturels et les défenseurs du livre doivent s’interroger : comment conjuguer accessibilité et sécurité ?

Quels dispositifs (surveillance citoyenne, technologies légères, appui municipal durable) peuvent être mobilisés pour protéger ces foyers de bienvenue ?

Certes, la culture ne dissipe pas d’un coup l’insécurité. Mais la fermer, c’est céder au silence, c’est offrir aux déprédations le champ libre. À Santa Fe, à Guadalupe, la Bayer continue de résister — mais dans l’inquiétude. Face à l’agression, elle réclame des gestes concrets, pas seulement des promesses.

Crédits photo : Biblioteca Popular Osvaldo Bayer

Par Clément Solym

