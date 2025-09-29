Ce que peut un cœur de Julien Burri : à la recherche d’un écorché vif.

Il est présenté à un cercle d’étudiants aux Beaux-Arts qui travaillent le dessin anatomique. Quarante ans après cette « rencontre », l’une des étudiantes, contacte le narrateur pour lui parler de celui qui hante sa mémoire, ce garçon dont personne n’a réclamé le corps.

Commence une enquête pas tout à fait policière, une quête littéraire qui va conduire l’auteur dans les sous-sols de l’université de médecine dans lesquels on dissèque pour les étudiants, des cadavres.

Ce qui s’apparente volontiers à du voyeurisme, voir un corps dans sa nudité et ce qu’il cache sous sa peau devient sous la plume de Julien Burri un acte de pudeur, de douceur incroyable. L’auteur se prend d’empathie pour cet anonyme laissé à l’abandon et au mystère de ce que fut sa vie. Car le paradoxe est bien là : faire de ce mort un authentique vivant pour lui rendre sa dignité d’être sensible, lui rendre sa part d’humanité et de trajectoire de vie.

Comment peut-on laisser un si beau corps livrer aux regards d’inconnus, pour quoi avoir opter pour ce choix plutôt que donner un sépulcre décent pour sans doute une vie trop vite arrachée à la jeunesse ? L’étudiante et l’auteur partent dans une investigation qui va au-delà de ce simple corps, ce cadavre resté dans la fleur de l’âge est le miroir du vivant, il s’oppose à une vie bien ordinaire et perçue comme fade de l’auteur.

On ne connaît pas notre corps, ce lieu situé sous la peau est un territoire inconnu et pourtant c’est grâce à lui que l’on vit. L’auteur assiste aux premières dissections des étudiants en médecine, observe cet apprentissage du corps, apprentissage de la vie et de son fonctionnement grâce à la mort.

Roman paradoxal, dans lequel se disputent l’intrigue policière à la fascination du corps, l’auteur mène-t-il une véritable recherche ou explore-t-il le désir du corps ? Et au lecteur de se demander si on désire vraiment un corps pour ce qu’il est ou pour ce qu’il nous inspire ?

Dans son roman, Julien Burri alterne l’élan de l’auteur à comprendre les processus de dissection, les pratiques d’études de cas, et une vie faite de banalités qui semblent bien étranger à la vie elle-même. L’obsession de découvrir l’identité de cet inconnu est l’occasion de s’interroger sur le sens à donner à la vie.

Par Christian Dorsan

