Pourquoi relire Une journée d’Ivan Denissovitch en 2025 ?

La vérité d’un jour, l’éternité d’un chef-d’œuvre. Relire aujourd’hui Une journée d’Ivan Denissovitch, c’est plonger dans l’un des textes les plus saisissants du XXᵉ siècle. Non pas un simple roman, mais une expérience de lecture qui bouscule et laisse une empreinte durable.
Le 28/09/2025 à 10:45 par Victor De Sepausy
0 Réactions | 1 Partages
Publié le :
28/09/2025 à 10:45
0
Commentaires
1
Partages
Lorsqu’en novembre 1962 la revue soviétique Novyi Mir publie Une journée d’Ivan Denissovitch, l’effet est comparable à une déflagration. Pour la première fois, sous le régime encore verrouillé de l’URSS, un texte évoque sans fard l’univers du Goulag.
L’autorisation personnelle de Nikita Khrouchtchev, alors engagé dans une relative politique de déstalinisation, permet cette publication inespérée. Mais cette brève fenêtre de liberté se refermera vite : quelques mois plus tard, toute dénonciation des crimes staliniens redevient impossible, et le nom de Soljenitsyne bascule dans la controverse.
Alexandre Issaïevitch Soljenitsyne n’est pas un témoin ordinaire. Né en 1918 dans le Caucase, mobilisé pendant la Seconde Guerre mondiale, il est arrêté en 1945 pour avoir critiqué Staline dans une lettre privée. S’ensuivent huit années d’internement dans les camps, puis trois de relégation.
Réhabilité en 1956, il enseigne les mathématiques dans des écoles de campagne. Mais son véritable projet, il le nourrit en secret : écrire pour témoigner. Ce sera d’abord ce récit fulgurant, écrit en deux mois, qui impose au monde un écrivain majeur et offre aux victimes du Goulag une voix inespérée.
Après Une journée d’Ivan Denissovitch, ses grands romans — Le Premier Cercle, Le Pavillon des cancéreux — paraissent en Occident, consolidant sa réputation. En 1970, le prix Nobel de littérature couronne une œuvre déjà fondamentale.
Mais la gloire internationale lui vaut une hostilité féroce dans son propre pays. La parution de L’Archipel du Goulag à Paris en 1973 déclenche un scandale immense : en 1974, il est déchu de sa citoyenneté et expulsé d’URSS. Il s’installe d’abord en Suisse, puis aux États-Unis, où il poursuit son travail monumental, notamment l’épopée La Roue rouge.
Avec l’effondrement de l’Union soviétique, Soljenitsyne rentre en Russie en 1994, accueilli par une nation transformée, mais toujours marquée par les cicatrices du passé. Jusqu’à sa mort en 2008, il incarnera la figure de l’écrivain dissident par excellence, contesté parfois pour ses positions, mais respecté pour son rôle capital : avoir brisé le silence du totalitarisme. Aujourd’hui, Une journée d’Ivan Denissovitch demeure ce premier coup de tonnerre littéraire qui fit entrer la vérité du Goulag dans la conscience universelle.
Alexandre Soljenitsyne, avec une écriture à la fois rude et d’une précision presque documentaire, redonne chair à une réalité que l’Union soviétique avait méthodiquement effacée : la vie quotidienne dans les camps de travail.
Ce récit, condensé sur vingt-quatre heures, suit Ivan Denissovitch Choukhov, prisonnier ordinaire, zek parmi tant d’autres. Rien d’exceptionnel dans cette existence — sauf qu’elle se déroule sous la botte de la faim, du froid et d’un pouvoir arbitraire. Et c’est justement cette banalité tragique que Soljenitsyne magnifie : la lutte pour une bouchée de pain, l’angoisse du mitard, la chaleur d’un caban rapiécé deviennent des enjeux vitaux, presque héroïques.
L’immense force de ce texte tient dans sa manière de capter le réel. Chaque geste de Choukhov — replier ses portianki, cacher son quignon de pain, négocier un outil — est décrit avec une minutie qui ne lasse jamais. Ce n’est pas un artifice : dans un univers où la survie se joue à la seconde et au gramme, le détail est tout. Le lecteur, happé par cette précision, partage l’expérience physique du camp, comme si le froid mordait sa propre peau.
Soljenitsyne, qui a lui-même enduré huit ans de détention, ne cherche pas l’effet pathétique. Il n’appuie jamais. L’horreur se dévoile d’elle-même, au détour d’un mot, d’une scène de routine. La langue, vive et charnue, restitue la vitalité obstinée de ceux qui, malgré tout, refusent de disparaître. On est loin d’un témoignage brut : c’est une œuvre littéraire à part entière, où la rigueur documentaire se double d’une puissance narrative qui confine parfois au lyrisme.
L’histoire d’Ivan Denissovitch n’est pas seulement celle d’un prisonnier : c’est celle de millions de voix réduites au silence. Le texte ne cherche pas à édifier, encore moins à moraliser. Il montre, tout simplement. Mais dans ce « tout simplement », réside un bouleversement : en 1962, jamais encore l’Union soviétique n’avait laissé publier une telle dénonciation de son système carcéral. Le choc fut immense, et le reste encore.
À LIRE - Soljenitsyne : Une journée d'Ivan Denissovitch, texte inépuisable
Car Une journée d’Ivan Denissovitch n’est pas une chronique du désespoir. Bien au contraire. Dans cette journée glaciale, Choukhov trouve des espaces de liberté infime : un travail bien accompli, une cuillerée de soupe un peu plus consistante, une conversation volée. Des riens, dira-t-on ? Non : des victoires. C’est ce regard qui donne au livre sa grandeur. Même au cœur de la violence la plus absolue, l’homme peut choisir de rester digne.
Soixante ans après sa première parution, le texte garde une résonance troublante. Non seulement parce qu’il éclaire un chapitre encore douloureux de l’histoire russe, mais aussi parce qu’il interroge notre rapport à la liberté, à la vérité, à la résistance intime. À l’heure où les régimes autoritaires se multiplient et où la mémoire historique vacille, relire Soljenitsyne n’est pas un exercice muséal : c’est une nécessité.
Cette édition collector permet de redécouvrir un texte essentiel dans un écrin soigné, digne de son importance. On y retrouve non seulement la puissance du témoignage, mais aussi la beauté brute d’une écriture qui, par-delà les décennies, continue d’interpeller. Une journée d’Ivan Denissovitch n’est pas seulement un classique : c’est un livre qui nous regarde droit dans les yeux et nous demande ce que nous ferions, nous, face à la loi du camp.
Alors, faut-il relire Soljenitsyne ? Oui, mille fois oui. Parce que ce jour d’hiver qu’il nous donne à vivre, dans son apparente monotonie, condense toute l’humanité bafouée et toute la force de survie que la littérature peut révéler.
Crédits photo : Bert Verhoeff for Anefo, CC BY SA 4.0
Par Victor De Sepausy
Contact : vds@actualitte.com
Paru le 23/10/2025
256 pages
Robert Laffont
12,50 €
Plus d'articles sur le même thème
Étudier Colette à l’école, ce n’est souvent qu’effleurer son style et ses récits ; et c’est ignorer à quel point elle fut une femme d’exception, libre et singulière. L’été 2024, France Inter nous avait ouvert d’autres portes, révélant cette vie hors norme, loin des clichés scolaires. Cette fois, c’est la BnF qui s’empare de l'icône littéraire, avec l’ambition de « donner à voir et à entendre qui elle fut, à travers les mondes qu’elle a traversés, en jouant sur son parcours de transfuge, sa force ».
23/09/2025, 19:13
À l’occasion de l’anniversaire de la Librairie Momie, à Grenoble, Claire, libraire depuis cinq ans dans l’équipe, revient sur un ouvrage marquant de la rentrée BD : Kiss the Sky – La vie de Jimi Hendrix en BD, publié chez Glénat et proposé dans une édition spéciale par le réseau Momie.
08/09/2025, 10:59
Quel manuscrit les précieuses éditions des Saint Pères ont-elles choisi de mettre à l’honneur cette fois-ci, dans une somptueuse édition limitée ? Après L'Écume des jours du sosie de l'actuel président, et les Poèmes de la paix et de la guerre d'Apollinaire, le testament de celui que Friedrich Nietzsche considérait comme l’incarnation la plus achevée du « surhomme ». Le 15 avril 1821, penché sur ses feuillets, l’Empereur des Français est un homme gravement atteint, à quelques pas de basculer vers l’autre rive…
29/08/2025, 19:19
Au cœur du festival Agir pour le vivant, le CNRS et ses chercheurs en résidence invitent le public à un exercice inédit : transformer ses préoccupations, ses doutes ou ses rêves en véritables questions de recherche. Un dialogue fertile, où l’imaginaire citoyen se mêle à la rigueur scientifique, pour interroger ensemble les futurs possibles.
25/08/2025, 18:55
Achille Mbembe a profondément marqué la pensée africaine en mettant au jour la coexistence de deux mondes. Derrière la brutalité coloniale et ses ravages, une part des cultures précoloniales a résisté. Restées discrètes, ces métaphysiques africaines ont traversé le temps, se transformant au fil des générations. Aujourd’hui, elles offrent des clés précieuses pour imaginer l’avenir de l’humanité tout entière. Rencontre d'exception.
25/08/2025, 09:41
Chaque rentrée littéraire vient avec ses chiffres : nombre de titres, genres dominants, tendances stylistiques. Cette année, un autre indicateur s’impose : après une décennie de progression, les femmes n’ont jamais été aussi présentes. Et bien que la reconnaissance critique reste plus fragile, les dernières années montrent un net mouvement de rattrapage. Les données et analyses qui suivent proviennent de la veille quotidienne menée par Bibliosurf sur les rentrées littéraires de 2015 à 2024.
18/08/2025, 10:02
La librairie engagée Violette and Co, installée dans le 11ᵉ arrondissement de Paris, a récemment dénoncé une campagne d’intimidation et de dégradations liée à la présence en vitrine d’ouvrages sur la Palestine. Dès le 6 août, un groupe de cinq personnes serait venu les « intimider », puis, dans la nuit du 7 au 8 août, la vitrine a été taguée à la peinture à l’acide... ActuaLitté s'est rendu sur place pour constater les dégradations, et recueillir les témoignages de l’équipe et des fidèles du lieu.
14/08/2025, 19:07
L'Habitation Clément, qui héberge la Fondation Clément, est un lieu surprenant : à quelques détours de Fort-de-France, elle reste proche de la capitale tout en s’ouvrant sur le large, aux vents et aux horizons de l’Atlantique. C’est un domaine d’une richesse rare : distillerie de rhum en activité, vitrine d’art contemporain, bibliothèque, vaste espace de promenade, et désormais hôte d’un salon littéraire. Sur ses 160 hectares, dont quinze dédiés à la culture, patrimoine, création et artisanat se regardent en manicou de madras.
08/08/2025, 18:42
ActuaLitté était invité par l'Institut français en Inde (IFI), un des 98 établissements de la diplomatie culturelle française, pour découvrir le réseau de résidences « Villa Swagatam », déployé dans le but de favoriser les échanges franco-indiens. L'occasion de comprendre un peu mieux comment la littérature peut concrètement créer des ponts entre deux pays.
08/08/2025, 14:20
Une simple impression suffit parfois à donner naissance à toute une histoire, à la déployer indéfiniment, avec ses ramifications, ses passions, ses joies et ses tragédies humaines. Un bref passage de deux heures à Nancy, sur la route vers l’Italie, a suffi à Henri Beyle, plus connu sous le nom de Stendhal, pour situer dans cette ville son roman Lucien Leuwen. Initialement prévue dans une ville imaginaire nommée Montvallier, l’action se déroule finalement en grande partie à Nancy.
04/08/2025, 09:36
Sociologue et écrivaine, Floriane Zaslavsky est depuis quelques semaines en résidence d'écriture en Inde, dans le cadre du réseau Villa Swagatam, porté par l'Institut Français. Perchée à 2000 mètres d'altitude, à l'Himalayan Writing Retreat, dans le village de Satkhol, elle pose les bases d'un livre de non-fiction, à la croisée entre récit de voyage et réflexions sur la mémoire individuelle ou collective des lieux. Nous avons pu nous entretenir avec elle au sujet de cette expérience d'écriture hors du temps.
31/07/2025, 16:50
Nous l’avons suivi. En marchant de son appartement dans lequel il habitait avec son épouse pendant les dernières années de sa vie, sur la rue d'Arbins gade 1 à Oslo (jadis Christiania) vers la brasserie Grand Café, où il se rendait deux fois par jour.
01/07/2025, 10:55
Kyoto, 10 heures du matin. Le soleil tape déjà, et j’ai la gueule en vrac à force de traîner mes baskets dans cette ville qui ressemble à un vieux décor de cinéma : des temples en bois, des jardins millimétrés, des touristes hagards… et au milieu de tout ça, un OVNI culturel posé en pleine ville : le Musée international du Manga.
27/06/2025, 12:29
Chaque année, Partir en Livre organise le Livrodrome, son parc d'attraction littéraire à destination des 11-18 ans. Vous le saviez ? Ceux dont on dit qu'ils ne lisent plus. À quel point est-ce grave ? Chacun en jugera. À la rédaction, la plupart d'entre nous ne lisait pas (ou très peu) à 13 ans, et nous voilà de longues années plus tard en presse littéraire. Alors s'il y a bien une chose qui est vrai, c'est qu'aucun constat n'est une fatalité. Et ça, c'est exactement ce que souhaite prouver le CNL avec le Livrodrome.
21/06/2025, 08:03
Ismail Kadaré, figure majeure de la littérature albanaise et internationale, est décédé le 1er juillet 2024 à Tirana, à l’âge de 88 ans. Près d'un an plus tard, cinq passionnés de l'auteur de l'Avril brisé fondent l'association Les amis d'Ismail Kadaré. L’objectif : faire vivre l’œuvre et la mémoire du grand écrivain, en rassemblant lecteurs, chercheurs, médiateurs et passionnés autour de son héritage littéraire, afin de le transmettre aux générations futures.
04/06/2025, 17:50
Trois jours de réflexion, de lectures, de rires et d’émerveillement. Trois jours pour comprendre que l’imaginaire n’est jamais neutre, et que rêver, c’est déjà agir. Anne-Charlotte Mariette, qui chronique dans nos colonnes et anime le blog Les mots délivrent, a vécu ces trois journées des Intergalactiques 2025.
04/06/2025, 11:34
Pour célébrer dignement les 40 années des librairies Momie, ActuaLitté a recruté 7 libraires, qui nous présentent une sélection des ouvrages réalisés en partenariat avec les éditeurs. Reposons en Paix avec Ash, qui depuis la librairie Momie Saint-Malo nous présente la saga de Gaet’s et Julien Monier : RIP.
03/06/2025, 17:43
En couronnant Les Deux Tilleuls de Francis Grembert pour son 89e anniversaire, le Prix Cazes 2025 honore une œuvre grave, douce et nue. Ce récit pudique sur la perte d’un petit frère, mêlant mémoire rurale et douleur silencieuse, s’impose à rebours des modes comme un bijou d’écriture retenue. Loin des brouhahas littéraires, il murmure, touche et résiste. Un hommage bouleversant au lien fraternel, et un manifeste discret pour une littérature du peu qui dit tout. Par Yves-Alexandre Julien.
13/05/2025, 10:19
Dans les rues de la ville bourguignonne de Mâcon, les enfants vendent du muguet. Nos pas s’arrêtent devant la plaque commémorative du mur du Musée des Ursulines, réchauffé par le soleil du premier mai. Une plaque nous apprend que le père de Lamartine a été interné dans cet ancien couvent des Ursulines, devenu prison sous la Révolution.
12/05/2025, 12:00
À l’approche de l’été, une série rafraîchit l’ambiance sur fond de neige toxique. El Eternauta (L'Eternaute) sortait en BD en 1957 : Buenos Aires, avec un glacial air d’apocalypse. 2025, le blizzard mortel souffle sur Netflix. Et toujours Juan Salvo, équipé d'un combinaison de fortune pour survivre...
06/05/2025, 17:52
Voici le dernier volet de notre grande enquête consacrée à la plus fascinante des détectives : Miss Marple. Cette création d'Agatha Christie complète son univers littéraire, déjà fort d'un Belge tout aussi scrupuleux : Hercule Poirot. Ces personnages, sans jamais se croiser dans les romans, représentent deux facettes de la méthode criminologique selon Christie. Or, tout semble les opposer de prime abord...
23/04/2025, 11:31
Astérix s’apprête à livrer un nouveau combat, et cette fois c’est sur le champ de bataille du streaming. Netflix a officialisé la diffusion exclusive d’Astérix & Obélix : Le Combat des chefs le 30 avril 2025, une mini-série animée en 3D tirée du célèbre album de 1966. L’événement est de taille : l’entrée du petit Gaulois dans l’ère du streaming.
20/04/2025, 15:27
Saga phénoménale en 14 tomes disponibles chez Bragelonne (trad. Jean Claude Mallé), La Roue du temps fut le Grand Œuvre de Robert Jordan. Mais il mourut en 2007 et l'éditeur américain confia à Brandon Sanderson d'achever la fresque. Sur Prime Video, l'adaptation en série a bouclé sa troisième saison. Passé nous voir à la rédaction, le Dragon réincarné nous a confié quelques réflexions.
19/04/2025, 10:30
Si Miss Marple occupe une place unique dans la littérature policière, elle n’est pas surgie de nulle part. Christie s’inscrit, consciemment ou non, dans une filiation littéraire de femmes détectives qui remonte au XIXe siècle.
19/04/2025, 09:00
Nichée entre Kyoto et Nara, la ville de Uji est principalement réputée pour ses plantations de thé. Or, elle abrite aussi un musée unique, dédié à l'exploration et à la célébration du Dit du Genji (Genji Monogatari / 源氏物語). Ce texte fut écrit au début du XIᵉ siècle par Murasaki-shikibu, une dame de cour de l'époque Heian (794-1185).
17/04/2025, 10:00
En août 1964, quelques jours après la mort d’Ian Fleming, l’éditeur Philippe Daudy défie Gérard de Villiers d’imaginer un nouveau héros récurrent pour reprendre le flambeau du roman d’espionnage. L’écrivain français crée alors Son Altesse Sérénissime le prince Malko Linge – alias SAS –, un aristocrate autrichien engagé comme contractuel par la CIA. Une saga éditoriale comme jamais va naître.
15/04/2025, 11:34
La série Le Guépard, tirée du roman de Giuseppe Tomasi di Lampedusa, est disponible sur Netflix depuis le 5 mars 2025. En six épisodes, elle retrace le déclin de l’aristocratie sicilienne au XIXe siècle, à travers le regard du prince de Salina, qu'incarne Kim Rossi Stuart. S'y mêlent fidélité au texte original et relecture contemporaine, notamment par une mise en lumière accrue des personnages féminins.
15/04/2025, 10:26
De 1930 à 1976, Miss Marple traqua le crime avec une remarquable constance et une redoutable efficacité. Plus de quarante ans et une carrière qui s’étend sur douze romans et deux douzaines de nouvelles, depuis L’Affaire Protheroe (trad. Raymonde Coudert) jusqu’à La Dernière Énigme (trad. Jocelyne Warolin), publié à titre posthume quelques mois après la mort de Christie en 1976.
14/04/2025, 10:30
Le vampire Alucard est de retour en librairie. Hellsing, manga culte de Kohta Hirano, bénéficie enfin d'une édition française au format Perfect Edition (trad. Fédoua Lamodière). L'occasion de (re)découvrir cette œuvre sanguinaire et explosive, son auteur iconoclaste, son adaptation animée marquante, ainsi que les multiples thématiques qui font sa richesse.
12/04/2025, 14:28
En 1926, Agatha Christie traversa une crise profonde : mort de sa mère, infidélités de son mari... au point qu'en décembre, elle se volatilisa durant deux semaines. C’est l'année suivante qu’elle imaginera ce personnage d’une vieille fille détective. Miss Marple fait ses débuts cette année-là dans The Tuesday Night Club, nouvelle publiée en décembre 1927 dans une revue britannique (Royal Magazine).
11/04/2025, 09:30
Miss Jane Marple est un personnage de fiction créé par Agatha Christie, héroïne de douze romans policiers et de vingt nouvelles publiés entre 1927 et 1976. Vieille demoiselle domiciliée dans le paisible village anglais de St. Mary Mead, elle incarne une « détective en fauteuil » (en anglais : armchair detective, un genre littéraire en soi) qui mène l’enquête sans quitter son cadre de vie familier.
09/04/2025, 20:39
Les librairies indépendantes de la périphérie toulousaine sont en difficulté depuis l'ouverture d'un Cultura. Arrivée en octobre 2024 à Blagnac, centre névralgique de l'aéronautique, l'enseigne bleue et blanche a imposé une concurrence dont certains souffrent. Et ce, malgré les initiatives lancées par leurs pairs pour sauver leur commerce...
09/04/2025, 16:29
Du 4 au 6 avril 2025, le Palais de la Femme, situé au 94 rue de Charonne (XIe, Paris), accueille le Salon de l'Autre Livre, un événement dédié à l'édition indépendante. 2025 est marqué par un renouveau de l'organisation : un nouveau comité, un salon modernisé, tout en préservant son essence. Cette volonté se traduit par une attention particulière portée aux détails, notamment des affiches soignées et une ambiance conviviale favorisant les échanges entre éditeurs et visiteurs.
06/04/2025, 17:22
Un appel à la mobilisation a été lancé pour ce mardi devant l’Assemblée nationale, afin de demander la libération de l’écrivain Boualem Sansal, incarcéré en Algérie depuis novembre dernier. Plusieurs figures majeures de l’État ont pris la parole à cette occasion, parmi lesquelles le ministre de l’Intérieur Bruno Retailleau, ou les présidents des deux chambres du Parlement, Yaël Braun-Pivet et Gérard Larcher. Un rassemblement très politique, alors que le jugement sera rendu dans deux jours.
25/03/2025, 19:30
Face à des attaques jugées sans précédent contre le secteur culturel – marquées par des coupes budgétaires importantes, une précarisation toujours plus forte et un mépris affiché des institutions –, le SNAPcgt, ainsi que plusieurs organisations syndicales, ont appelé à une grève massive le 20 mars dans toute la France. Près de 6000 acteurs de la culture, mais pas seulement, ont défilé à Paris, selon les syndicats. Destination : le ministère de la Culture...
20/03/2025, 18:48
Autres articles de la rubrique À la loupe
Vincent Cespedes, philosophe, essayiste, est l' auteur d' une vingtaine d' ouvrages. Depuis plus de vingt ans, il intervient dans les médias et sur les réseaux sociaux pour démocratiser la pensée philosophique. Avec Philo : la méthode voyoute, il approche la discipline différemment encore. Pour ActuaLitté, il signe une tribune revendiquant cette solution innovante, rigoureuse et ultra-efficace pour aimer la discipline.
25/09/2025, 16:54
Depuis bientôt deux ans, le peuple palestinien est visé par des actions militaires de l'État d'Israël, en représailles des attentats commis en octobre 2023 par le Hamas. La situation humanitaire est critique, et les droits humains sont bafoués, y compris les droits culturels, rappelle l'Association des Bibliothécaires de France dans un communiqué reproduit ci-dessous.
24/09/2025, 15:36
Dans l’écosystème du livre numérique, les modèles de rémunération font souvent débat. Avec Fiole, nous affichons un projet clair : instaurer un système simple, transparent et évolutif. Chaque auteur qui publie via Fiole peut être rémunéré à sa juste valeur, au même titre que les éditeurs partenaires.
24/09/2025, 11:52
Jean Lasalle est dans la place en simplicité et en pure sincérité. Christophe Esnault n'a qu'une hâte, assister à la grande représentation. Et pour mieux se rapprocher de son idole, ce jeune a choisi de lui écrire...
24/09/2025, 10:55
Lauréat du Prix du Roman Fnac 2025, John Boyne est l’un des rares auteurs étrangers à recevoir cette récompense. Derrière son roman, Les Éléments, une traductrice, Sophie Aslanides, qui a lu un bref discours lors de la cérémonie organisée ce 22 septembre. À notre demande, elle nous confie ce texte, « écrit avec le coeur », précise-t-elle.
23/09/2025, 10:43
Le Prix du roman Fnac 2025 vient d’être attribué à Les Éléments de John Boyne (éd. JC Lattès, trad. Sophie Aslanides). Un roman en quatre volets qui scrute sans complaisance la mécanique des violences et l’héritage psychologique qu’elles laissent derrière elles. Et la possibilité de rompre — ou non — le cycle des abus.
22/09/2025, 17:17
Depuis 2015, Bibliosurf s’est imposé comme un espace singulier de veille et de médiation littéraire. À rebours des grandes plateformes et des encyclopédies collaboratives comme Wikipedia, le site s’attache à documenter la réception vivante des romans contemporains : chroniques de blogs, critiques de presse, podcasts, vidéos, émotions suscitées.
22/09/2025, 10:14
À l’occasion de la rentrée, AYỌ éditions, désormais diffusée et distribuée par DG Diffusion, se présente : une jeune maison belge fondée par trois femmes afrodescendantes, engagée pour une littérature jeunesse plus inclusive. Du premier album aux romans, elle met au cœur de ses histoires des héros afrodescendants, sans oublier la diversité des familles, et des cultures.
22/09/2025, 09:00
J’ai d’abord entraperçu la tête massive d’un certain Orson Welles sur la couverture d’un livre. Intrigué, je me suis approché. Puis mon regard est tombé sur un autre visage, plus pointu : celui d’Émile Cioran. Deux géants, deux faces antagonistes, et une même biographe, Anca Visdei. Lauréate du Prix Goncourt de la biographie 2025 pour sa peinture d'un « gai désespoir », elle est présente cette année au festival Livres dans la Boucle de Besançon, où elle déploie son énergie, sa verve et son esprit peu commun.
20/09/2025, 13:33
Début septembre, une lettre ouverte des grands noms de la littérature pour enfants paraissait en Angleterre pour dénoncer la criminalisation des soutiens à la Palestine et affirmer leur solidarité avec les familles palestiniennes. Des professionnel·les d'ouvrages pour la jeunesse en France ont repris cette tribune pour s'adresser à leur tour au gouvernement français.
20/09/2025, 12:19
Je ne l’ai pas reconnu tout de suite. Sur les photos officielles, Simon Chevrier arborait un buzzcut impeccable. Le voilà maintenant avec pas mal de cheveux, et toujours ses yeux verts perçants. Invité au festival Livres dans la Boucle, l’auteur de 32 ans, couronné par le Prix Goncourt du premier roman 2025, revient sur l’aventure de son texte, Photo sur demande, récit cru et vibrant sur la solitude, le deuil et les relations tarifées, à Toulouse, à l’ère du Covid et des applications de rencontre.
19/09/2025, 21:00
Invité du festival Livres dans la Boucle de Besançon, Louis-Henri de La Rochefoucauld présente son dernier roman, publié en cette rentrée littéraire chez Robert Laffont, et déjà lauréat du Prix Cabourg du roman, L’Amour moderne. L’écrivain et critique littéraire réhabilite le vaudeville, et croque un univers de faux-semblants, de passions contrariées et de pouvoir masculin vacillant, en héritier à la fois de Balzac, de Sagan et des moralistes du XVIIe siècle, en digne descendant de son illustre aïeul.
19/09/2025, 17:03
Alors que le réel et l'actualité rivalisent pour exposer des faits toujours plus désastreux, entre le développement des discours de haine, les politiques antisociales, les conflits meurtriers ou encore les comportements écocides, comment entretenir l'espoir ? Les bibliothécaires ont un rôle à jouer dans la stimulation d'imaginaires utopistes, afin d'alimenter l'espoir, défend Estelle Busquet.
19/09/2025, 14:56
30 ans de rebondissements, voilà comment la directrice et éditrice des Éditions du Ricochet, Natalie Vock-Verley, célèbre cet anniversaire. Aux côtés de six autres maisons francophones, dédiées à la littérature jeunesse, la maison fête sa 30e année... avec bien d'autres encore à traverser. Pour l'occasion, la directrice signe dans nos colonnes un texte en hommage au temps passé et celui à venir...
17/09/2025, 17:25
À Besançon, la librairie Les Sandales d’Empédocle avance en terrain connu. Partenaire de longue date du festival, elle s’installe à nouveau dans la mécanique bien huilée de Livres dans la Boucle : répartition des auteurs, équilibre entre plateaux, circulation dans les lieux culturels de la ville. Laëtitia, libraire, raconte ce qu’elle voit remonter de la rentrée…
17/09/2025, 12:45
Après une fulgurante carrière à Matignon, qu’adviendra-t-il de François Bayrou ? « Comme nous tous, il est pressenti pour l'EHPAD », répond Christophe Esnault. L’auteur nous gratifie d’une nouvelle lettre, pour rendre hommage à la figure politique, façon grandeur et décadence…
17/09/2025, 10:26
Créé le 7 décembre 1933, le même jour que la remise du prix Goncourt à André Malraux, le prix des Deux Magots compte aujourd’hui parmi les plus anciennes distinctions littéraires françaises. En près d’un siècle d’existence, il n’a toutefois connu que trois présidents : l’extravagant Henri Philippon, le passionné (de Paris) au nom d'empereur Jean-Paul Caracalla, et depuis 2018, le distingué Étienne de Montety. Après le décès de l'auteur et l’éditeur en 2019, ce dernier a proposé à sa fille, Laurence Caracalla, de rejoindre le jury.
16/09/2025, 18:51
La participation de l'auteur Raphaël Enthoven au festival Le Livre dans la Boucle, à Besançon, a été remise en question en raison de ses propos sur le territoire de Gaza, la situation humanitaire des Gazaouis et le génocide organisé par l'État israélien. Enthoven a cependant été largement défendu par une partie du monde littéraire, ce qui suscite l'indignation d'auteurs, autrices, éditeurs, éditrices et libraires, dans une tribune reproduite ci-dessous.
16/09/2025, 09:32
Hier, près de 100.000 personnes ont défilé dans les rues de Londres pour défendre la liberté d’expression. Un mot d’ordre a priori universel, mais dont les initiateurs révèlent un tout autre visage : derrière cette manifestation, un courant anti-immigré, raciste et masculiniste. L’inversion des valeurs est totale : ce qui se proclame défense de la liberté devient au contraire une entreprise d’exclusion. On entre ici de plain-pied dans la novlangue orwellienne.
15/09/2025, 10:23
Piktos jeunesse, nouvelle maison du groupe Piktos, diffusée et distribuée par DG Diffusion, profite de la rentrée pour se présenter. Avec une ligne tournée vers l’éveil culturel et le bien-être des enfants, la marque annonce neuf parutions entre septembre et octobre 2025 et accueille ses premiers auteurs francophones.
15/09/2025, 09:00
Devant le risque d’assister à un boycott des livres publiés chez Hachette, quelques rappels s’imposent. Jean-Yves Mollier, historien spécialiste du livre et de l'édition, nous adresse un texte posant quelques questions fondamentales à propos du livre en général et de la maison d’édition Fayard en particulier.
10/09/2025, 07:00
Fiole est comme une plateforme de lecture francophone (ce qui importe)… mais aussi d’écriture, avec un projet : « Écrire librement et publier son œuvre. » Autrement dit, l’écosystème que nous avons construit ne se limite pas à la consommation de contenus. Il ouvre un canal de mise en ligne pour les créateurs, au sein même de Fiole.
09/09/2025, 09:30
Souvent peu utilisés, coûteux, lourds à transporter et écologiquement problématiques : à quoi servent donc les manuels scolaires ? Hassen Jaied, entrepreneur franco‑tunisien du monde de l’édition et de la librairie en Tunisie, se passionne pour les mutations de l’industrie. Il se penche sur la question de ces fameux manuels, en période de rentrée scolaire...
08/09/2025, 12:12
En 2014, j’écrivais dans un journal professionnel : « Avec Internet, le libraire devient tour à tour bibliothécaire, documentaliste, journaliste, médiateur et commerçant. » Dix ans plus tard, cette intuition n’a fait que se confirmer.
08/09/2025, 11:01
Les 3, 4 et 5 octobre 2025, le ministère de la Culture organise la 2e édition des Journées nationales dédiées aux bibliothèques et aux médiathèques, Biblis en folie. L'occasion de célébrer l'offre multiple et innovante des établissements, dont la fréquentation ne cesse d'augmenter. Mais aussi d'aborder les défis persistants en matière d'accès à la culture, dans un entretien avec les services du ministère de la Culture.
08/09/2025, 10:11
Pomango, maison québécoise familiale récemment signée chez DG Diffusion, profite de la rentrée pour se présenter. Née en 1983 et aujourd’hui entièrement dédiée à la jeunesse, elle conçoit livres, jeux éducatifs et outils d’organisation pour accompagner les familles au quotidien.
08/09/2025, 09:00
Oubliez les influenceurs qui n’ont jamais fait tomber la pluie : découvrez l’ambianceur, Christophe Esnault, qui garantit la chute de mots. Une tonalité post situationniste et un humour de psychopathe, voici l’ambiance justement de ses Lettres insolentes. ActuaLitté en proposera quelques-uns, bouquet garni d’une composition pot-pourri poético-florale.
06/09/2025, 15:58
De la mère aimante et cruelle au père absent, des secrets d’exil aux violences conjugales, la rentrée littéraire 2025 déborde de familles blessées. Psy, sociologue ou sympathisant d’extrême droite : chacun lirait ces romans différemment. Mais tous s’accorderaient sur une chose — la famille n’a jamais été aussi fragile, ni aussi centrale en littérature.
06/09/2025, 11:10
Miss Littérature par ci, Miss Littérature par là. Dans plein de pays d’Afrique, ces jeunes filles qui lisent, écrivent et s’engagent occupent les réseaux sociaux. Mais quel est ce lien entre un concours de Miss et la littérature ? Que véhicule ce concours, bien au-delà des frontières de son pays d’origine, le Bénin ? Juste une envie de tout savoir sur ce concours international africain qui fêtera ses 10 ans l’an prochain et crée un vrai buzz dans plusieurs pays d’Afrique francophone. Propos recueillis par Agnès Debiage, ADCF Africa.
04/09/2025, 15:29
La galerie Huberty & Breyne, avenue Matignon, respire le luxe et le calme feutré. C’est là, sous la lumière blanche qui éclaire les planches originales de Léonard, que je retrouve Turk. Cinquante-six albums, une carrière au long cours, et pourtant l’homme qui m’accueille n’a rien du bateleur. Calme, pondéré, en retrait. Le sourire discret, il s’excuserait presque d’avoir traversé 50 de BD.
04/09/2025, 11:56
400 pages de témoignages et de dessins. Les Combattantes n’est pas une « bible du féminisme », mais un ouvrage de référence sur les luttes féministes. Inceste, violences sexistes et sexuelles dans
les milieux de pouvoir, dans le monde de la BD, silences institutionnels… Géraldine Grenet et Marie-Ange Rousseau ne contournent rien. Leur bande dessinée documente, dénonce et vulgarise, avec un mot d’ordre : rendre visible ce que trop longtemps, on a voulu taire.
03/09/2025, 17:26
Sous ses airs traditionnels, le cosy mystery contemporain n’est pas figé dans le passé. Au contraire, il évolue pour refléter la société d’aujourd’hui, introduisant de la diversité dans ses personnages et abordant des thèmes actuels – tout en conservant sa légèreté caractéristique.
03/09/2025, 10:07
La libraire la plus résiliente dans son engagement ou engagée dans sa résilience est de retour : Elsa signe une nouvelle infolettre de rentrée, « indispensable et nécessaire ». Tout un programme, sans vaines promesses, si, si....
03/09/2025, 08:49
Depuis de nombreuses années, Ziad Medoukh se consacre aux enfants de Gaza, qu’il accompagne par l’éducation, l’écriture et la poésie. Poète, écrivain francophone, universitaire, et ambassadeur de la paix, il témoigne aujourd’hui de la souffrance, de la famine et de la résilience face à l’horreur. Son texte, d’une rare puissance, mêle douleur et espoir, colère et humanisme, et rappelle la force de la non-violence. Il nous a été transmis par l’auteur et ami du poète, Gérard Gautier.
02/09/2025, 17:42
Dans cette carte blanche, Éric Tasset revient sur l’Arche des Deux Fleuves, un projet entamé il y a près de quarante ans. Il y explore l’héritage fascinant des Sumériens, « la mère de toutes civilisations ». On leur doit l’écriture, la roue, l’arithmétique, mais aussi des mythes fondateurs comme celui du Déluge.
02/09/2025, 15:22
Publiés entre 2022 et 2024 aux éditions Fables fertiles, Monstrueuse féérie, L’Angélus des ogres et Clapotille forment un triptyque émanant d’un seul et même narrateur psychotique. Pris à divers stades de sa quête existentielle, celui-ci délire, côtoie les limites de l’imaginaire. À travers les rêves et les mots, il informe des mondes qui s’entrecroisent dangereusement, pour le meilleur et pour le pire.
02/09/2025, 12:19
Top Articles"Ce n’est pas qu’on n’aime pas Carrère ou Mauvignier, c’est qu’ils n’ont pas besoin de nous" Je voulais vivre, élu plus beau titre de l'année 2025 Demon Slayer : au moins une bonne raison de ne pas se précipiter "Ce n'est pas de la science-fiction, c'est de la littérature" : le choc du roman de Mathieu Belezi
Commenter cet article