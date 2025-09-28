Soljenitsyne : Une journée d'Ivan Denissovitch, texte inépuisable

Cette édition, à la réalisation soignée : cartonné, jaspage, pantones, s’inscrit dans la série de collectors publiés en 2025 à l’occasion du 20ᵉ anniversaire de la collection Pavillons Poche. Prix Nobel de littérature en 1970, Soljenitsyne est également l’auteur de Le Pavillon des cancéreux et Le Premier Cercle.

Né dans le Caucase en 1918, Alexandre Soljenitsyne est arrêté à la fin de la Seconde Guerre mondiale et passe huit ans dans les camps, avant d’être condamné à l’« exil perpétuel ». Réhabilité en 1957, il enseigne jusqu’à la parution d’Une journée d’Ivan Denissovitch en 1962, qui lui apporte une reconnaissance internationale mais provoque la colère des autorités soviétiques.

Prix Nobel de littérature en 1970, il est expulsé d’URSS en 1974 et s’installe aux États-Unis, dans le Vermont, avant de revenir en Russie en 1994. Il s’éteint en 2008, à l’âge de 89 ans.

CHRONIQUE - Pourquoi relire Une journée d’Ivan Denissovitch en 2025 ?

Huit années d’internement dans un camp de travaux forcés d’Asie centrale sous le régime stalinien : tel est le quotidien d’Ivan Denissovitch Choukhov, simple soldat devenu « zek » — détenu dans le jargon administratif soviétique. Confronté à la faim, au froid et aux humiliations, il lutte pour préserver sa dignité au cœur d’un système conçu pour broyer les hommes.

Avec une langue vive, à la fois incisive et lyrique, Alexandre Soljenitsyne restitue, dans ce récit fulgurant rédigé en seulement deux mois, l’univers brutal du Goulag. Publié en 1962, ce texte fondateur fit entrer la réalité des camps dans la littérature et bouleversa la conscience du monde. Les éditions Robert Laffont nous en proposent les premières pages, pour redécouvrir encore (et encore), ce texte inépuisable :

Par Ewen Berton

