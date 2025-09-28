Plongez dans l’univers du jeune Rimbaud grâce à une expérience interactive

Chaque rentrée depuis 2023 met à l’honneur Arthur Rimbaud et ses Cahiers de Douai. Un poète au programme du Bac de français pour lycées technologique et général, ça donne des ailes. Ou le seum ? Rimbaud, poète au seum-ailes de vent ? Réponse (ou pas, mais alors pas du tout) dans une nouvelle exposition virtuelle interactive : Les Cahiers de Douai.
Le 28/09/2025 à 10:20 par Dépêche
Publié le :
28/09/2025 à 10:20
À l’automne 2025 — et plus précisément depuis la mise en ligne récente — le grand public est invité à explorer “Arthur Rimbaud, les Cahiers de Douai”, une exposition virtuelle interactive conçue par l’Armarium/AR2L Hauts-de-France. Elle retrace la période cruciale (1870–1871) où Rimbaud, âgé d’à peine seize ans, séjournait à Douai et composait ses premiers poèmes.
Au moyen d’une trentaine de documents — manuscrits, photographies, correspondances, cartes, articles de presse —, le visiteur est convié à revivre le contexte historique et littéraire dans lequel émergent les Cahiers.
Le parcours numérique (accessible ici) propose une navigation fluide et intuitive, avec des outils de médiation spécifiquement pensés pour des lycéens — l’œuvre étant désormais au programme du baccalauréat (cycle 2023–2026) dans le thème « Émancipations créatrices ».
Pourquoi Douai ? Durant la guerre franco-prussienne, Rimbaud, déjà fugueur, séjourne à Douai chez les tantes de son professeur Georges Izambard. C’est là qu’il remet à Paul Demeny (éditeur et poète) deux liasses de poèmes : quinze en septembre 1870, puis sept en octobre 1870.
À l’époque, Rimbaud ne donne pas de titre à cet ensemble, et l’ordre des poèmes reste incertain ; plus tard, le recueil sera nommé « Recueil Demeny » ou « Cahiers de Douai ». L’initiatrice de la scénographie, Laurence Leclercq, a travaillé en coopération avec la DRAEAC, la Bibliothèque municipale de Douai et la Région.
L’un des atouts de cette exposition est d’être conçue pour un public jeune — collégiens, lycéens — sans pour autant négliger les amateurs de poésie et le grand public. Outre les documents d’archives, chaque section est accompagnée de contenus de médiation (annotations, explications, cartes interactives), facilitant la compréhension — notamment de poèmes comme Le Dormeur du val, Le Mal, Roman, Rages de Césars.
Cette orientation pédagogique est d’autant plus pertinente que les 22 poèmes des Cahiers de Douai sont depuis la rentrée 2023 au programme du bac de français pour trois ans, dans le cadre du parcours « Émancipations créatrices ».
De nombreux sites de ressources pédagogiques (Lumni, Manuels scolaires numériques) évoquent la difficulté de l’édition de ce recueil (ordre des poèmes, titre manquant) tout en soulignant son intérêt comme porte d’entrée dans l’œuvre du jeune Rimbaud.
L’exposition suit une progression chronologique et thématique : biographie brève, contexte historique, genèse du recueil, enjeux formels et littéraires, thèmes (amour, satire, révolte, fugue). Chaque étape est ponctuée d’éléments visuels — cartes, fragments manuscrits, photographies — et de commentaires analytiques. Le choix de diversifier les formats (textes, images, cartes) évite une lecture monotone.
On y perçoit très tôt, dans les poèmes de Douai, les tensions du jeune Rimbaud : l’aspiration à la liberté, la révolte contre la violence sociale, le goût de la provocation, l’éveil sensuel — autant de motifs qui préfigurent l’œuvre à venir.
Certes, l’accès virtuel ne remplace pas la rencontre physique avec les originaux. Certains manuscrits sont conservés à la British Library, fruit du legs des héritiers de Stefan Zweig, et ne sont pas tous numérisés dans leur intégralité. L'exposition ne peut restituer la dimension matérielle — le grain du papier, l’encre, les ratures — mais elle parvient à restituer l’esprit, le souffle du jeune poète.
On peut espérer que cette initiative incitera les institutions patrimoniales à numériser davantage les manuscrits et à les rendre accessibles. De même, l’outil virtuel pourrait s’ouvrir à de nouvelles langues, à des pistes critiques complémentaires, ou à des parcours thématiques (musique, peinture, intertextualité) pour les lecteurs curieux au-delà du cadre scolaire.
Mais reste un outil à savourer. Car cette exposition virtuelle audacieuse, convainc dans sa simplicité d'utilisation et sa clarté, sans obligation de suivre un fil conducteur chronologique. Elle invite chacun — lycéen, professeur, amateur de poésie — à revisiter les premiers élans d’un auteur qui s’imposa par l’éclat de sa jeunesse. Enfin, elle démocratise l’accès à la poésie en misant sur l’interactivité, le visuel, la médiation : un bel exemple d’alliance entre culture et numérique.
Crédits photo : Coin de table, de Henri Fantin-Latour (Verlain et Rimbaud - détail),
Par Dépêche
Contact : depeche@actualitte.com
