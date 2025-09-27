C'est quoi ces livres peinturlurés sur Instagram et TikTok ? Le spredge, nouvelle tendance

Il ne s’agit plus seulement d’orner les couvertures, mais de conférer aux pages elles-mêmes (ces marges jadis banales) un rôle esthétique, presque scénique. Ainsi, des couleurs vives, des paysages stylisés, voire des motifs en dents de scie — tout est bon pour séduire le regard latéral.

Mais au-delà du simple effet visuel, le spredge semble vouloir transformer le livre en objet à contempler avant même de l’ouvrir, rapporte le Washington Post.

Un phénomène dopé aux réseaux...

Comment en est-on arrivé là ? L’essor du spredge doit beaucoup à la culture visuelle contemporaine — Instagram, BookTok, étagères verticales où les couvertures ne suffisent plus. Les utilisateurs exhibent leurs façades latérales colorées comme des trophées… Ne manquent que les hures d’éditeurs et les auteurs empaillés.

Des maisons d’édition, des services de box littéraires (LitJoy, Illumicrate) et des auteurs auto-édités ont surfé sur cette vague en multipliant les éditions dites « collector visuelles », tirages spéciaux et visuels latéraux exclusifs. On navigue en pleine économie du rare, précieux, parce que pimpé et customisé à diverses sauces.

D'ailleurs, on ignore si le marché réclame de plus en plus ce que l’on appelle ces aesthetic éditions, mais le fait est que les éditeurs en produisent. Les tranches décorées ne sont qu’un élément parmi d’autres (dorures, papiers travaillés, couvertures gaufrées).

BreysBookStop sur Etsy

Chez les imprimeurs aussi, on investit : la firme Friesens a annoncé, en septembre 2025, l’équipement de ses presses avec des machines DigiB Sprayed Edge pour répondre à la demande croissante en Amérique du Nord comme en Europe. Certes, des contraintes techniques persistent (temps de séchage, gestion des bavures, surcoûts), mais l’offre tend à se normaliser.

Quand le livre se prend pour un modèle

Il faut l’admettre : la montée du spredge nous confronte à un dilemme légèrement dérangeant. Ne voilà-t-il pas que le livre semble exister davantage pour être photographié que pour être lu ? Cette tranche décorée instaure une promesse visuelle, presque avant le texte. Ce qui était un simple support de narration — la page — se transforme en vitrine esthétique.

Et les réalisations se commercialisent pour plusieurs dizaines d'euros... voir basculent dans les centaines en cas de coffret. Car tout cela représente un travail incontestable : on ne repeint pas un bouquin comme une table basse.

Et puis... difficile de ne pas ressentir une certaine consternation face à cette réduction du livre à un objet instagrammable. Certes, les tranches iridescentes ont de quoi séduire, mais que reste-t-il du livre en tant que vecteur de pensée, si l’attention se focalise d’abord sur ses motifs latéraux ?

C’est un peu comme s’extasier devant l’emballage d’un gâteau plus que devant le gâteau lui-même : l’ornement ne finit-il pas par voler la vedette à la substance ?

Limites et critiques du spredge

Tout n’est pas rose (ou bleu, ou doré). Parmi les reproches déjà exprimés : Certains lecteurs évoquent une odeur de peinture fraîche, ou des éclats qui s’effritent avec le temps. En outre, Le coût marginal induit (temps de séchage, calibrage, logistique) n’est pas négligeable — certaines maisons hésitent à l’appliquer à des tirages moyens.

Quant à l’effet « gadget décoratif » pour time line à scroller, il lassera rapidement si chaque livre est désormais affublé d’un tel motif. Le charme initial risque de s’émousser, souligne Friesens. Par ailleurs, tous les genres ne se prêtent pas à cette fantaisie latérale : où dessiner un motif subtil pour un essai académique, un pamphlet critique ?

Les éditeurs interrogés citent la question de merchandising : qu’est-ce qui « stacke » bien en rayon, attire l’œil ?

Entre objet et lecture : un avenir à écrire

Le spredge soulève une interrogation de fond : assiste-t-on à l’avènement d’une « édition oblique », où l’esthétique périphérique devient un critère de valeur littéraire (ou de perception) ? Ou bien n’est-ce qu’une mode éphémère, condamnée à s’éteindre lorsque l’excès décoratif finira par éclipser l’essence du livre ?

Une certitude demeure : la tranche des pages n’est plus seulement un artefact fonctionnel, elle devient une surface de jeu — parfois même de dissonance, tant on regarde aujourd’hui un motif avant de lire un mot.

À mes yeux de journaliste culturel, le défi est clair : accompagner cette tendance sans perdre de vue que le livre reste avant tout une conversation entre auteur et lecteur, pas une carte postale verticale. Mais oui, avouons-le : l’envie qu'apparaisse collection printemps/été spredge bleu nuit ne se profile qu'avec modération.

Crédits illustration : Micolanne, vendeur sur Etsy

Par Audrey Le Roy

Contact : aleroy94@gmail.com