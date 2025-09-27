Le directeur d'une bibliothèque arrêté pour 78 000 $ de vol à l’étagère...

Cette arrestation fait suite à une enquête ouverte en mai 2025, à la demande de Drew Smith, procureur du 16ᵉ district judiciaire, après qu’un audit législatif a révélé des « achats douteux » et une possible fraude impliquant des employés de la bibliothèque.

Selon les autorités, le montant détourné s’élèverait à environ 78.000 $ — une somme colossale pour une institution locale, rapporte KATV.

Lors de son arrestation, Cothren a été appréhendé à son domicile dans le comté de Cleburne, transféré au centre de détention local, puis libéré sous caution dans la journée — une caution fixée à 5000 $. Il occupait ce poste depuis deux décennies, une longévité qui, hélas, ne l’a pas immunisé contre les soupçons d’abus.

Un audit parlementaire à l’origine

L’enquête ne découle pas d’un signalement citoyen, mais d’un dispositif public : l’audit législatif (Legislative Audit) de l’État d’Arkansas. Ce mécanisme — souvent perçu comme austère — a mis en lumière les « dépenses irrégulières » dans les comptes de la bibliothèque.

L’audit pointait plus précisément des achats, des transactions internes peu claires et des indices de duplications ou de conflits d’intérêts, relève Arkansas Advocate.

Selon le communiqué de l’ASP, tous les éléments convergent vers une appropriation illégitime des fonds publics. À l’inverse, les défenseurs de Cothren — s’il s’en manifeste officiellement — pourraient tenter de restituer certains montants ou de justifier certaines dépenses comme nécessaires à la maintenance ou au développement de la bibliothèque (réparations, acquisitions, abonnements).

Pour l’heure, aucun document public accessible — du moins dans les sources consultées — n’étaye ces arguments de manière crédible.

Pas un cas isolé ?

Le cas Cothren s’inscrit dans une série plus large : l’an dernier, la directrice de la bibliothèque du comté de Marion, Dana Scott, avait elle aussi été arrêtée pour falsification de dossiers, dépenses non justifiées via une carte de crédit publique et défaut de paiement de taxes de vente sur des biens écoulés.

Le parallèle suggère un motif structurel : des points de vulnérabilité dans la gestion financière des petites bibliothèques en Arkansas.

L’affaire Cothren doit encore passer au crible du tribunal — aucune condamnation n’a été prononcée à ce jour. Le montant avancé et les chefs d’inculpation (vol, abus de pouvoir) sont toutefois sérieux et pourraient considérablement alourdir la sanction si les accusations étaient confirmées.

Crédits photo : ASP

Par Nicolas Gary

