Italie : une “Carte de la culture” à 100 € pour acheter des livres

La demande se fera pendant trente jours via l’application publique IO, avec authentification SPID ou CIE — un parcours administratif simple, mais décisif, pour des ménages souvent éloignés des circuits d’aide. La carte est pensée comme une mesure d’accès — pas un gadget — et prévoit un calendrier resserré pour amorcer vite la dépense culturelle.

Sont éligibles les familles résidant en Italie, italiennes ou étrangères, sous le seuil d’ISEE fixé. Une seule carte est attribuée par foyer ; elle est versée au portefeuille numérique de l’app IO et valable douze mois. Les achats sont limités aux ouvrages (papier ou ebook) dotés d’un ISBN, chez des libraires et enseignes partenaires listés sur une plateforme dédiée. Ce cahier des charges, très concret, privilégie la chaîne du livre et sécurise l’usage du bonus — pas de dérive, pas d’ambiguïté : des livres, point.

Cent euros ne font pas une politique du livre, diront les sceptiques ; pourtant, dans les territoires où chaque dépense compte, ce « coup de pouce » peut déclencher des achats différés — premiers romans, documentaires jeunesse, essais de vulgarisation, mangas pour ados, poches indispensables.

L’effet d’entraînement dépendra aussi des libraires : animations, tables thématiques, couplages malins (un classique + une nouveauté), médiation de terrain. Et oui, la médiation change tout. Autre enjeu à ne pas éluder : le frein numérique. Passer par IO suppose des identifiants et une habitude des démarches en ligne ; c’est faisable… mais pas spontané pour tous. (À charge pour les bibliothèques et les réseaux associatifs d’accompagner.)

Libraires, éditeurs : à quoi s’attendre ?

La carte oriente immédiatement vers le catalogue ISBN, donc vers la production éditoriale légale et repérable. Pour les points de vente, l’impact sera d’abord micro-local : flux de clientèle supplémentaires, tickets moyens en hausse, paniers « tout livre ».

On imagine déjà des opérations rapides — « 100 € pour refaire sa bibliothèque de rentrée », « 5 poches pour réamorcer la lecture » — qui, bien pensées, peuvent fidéliser de nouveaux lecteurs. À l’échelle nationale, l’effet volumes restera modeste, mais vertueux : un geste de politique publique qui rappelle — enfin — que la lecture n’est pas un luxe.

La gestion technique est confiée à PagoPA, CONSAP et SOGEI ; la réalisation opérationnelle passe par le Centre pour le livre et la lecture (Cepell) sous l’égide du Ministère de la Culture. Les critères d’éligibilité, l’ordre de priorité, la liste des points de vente et le calendrier seront consultables directement dans IO.

Cette architecture — plutôt lisible — vise à éviter les effets d’aubaine, tout en rendant la dépense traçable. Reste une question : l’enveloppe suffira-t-elle à couvrir l’appétence créée ? Réponse dans quelques semaines, au vu des files d’attente numériques…

Un signal culturel, pas seulement social

En reliant l’aide sociale au livre (et non à un panier culturel fourre-tout), l’Italie assume une hiérarchie : apprendre, comprendre, imaginer… et partager. Dans une Europe qui multiplie les « pass » hétéroclites, cette opération minimaliste par le montant mais exigeante par sa destination rappelle une évidence : le texte demeure un outil d’émancipation.

On peut chipoter ; on peut aussi s’y engouffrer — avec intelligence, et un peu d’audace. À court terme, le test dira si la « carte » devient rituel familial ou simple parenthèse budgétaire. Le pari est simple : si les libraires jouent collectif, l’étincelle peut prendre.

Deux dispositifs à ne pas confondre

Souvent rapprochés, le Bonus Cultura et la Carte de la culture répondent pourtant à des logiques distinctes. Le premier, lancé en 2016, attribue 500 € aux jeunes de 18 ans pour explorer l’ensemble du champ culturel : livres, concerts, musées, cinéma, cours de musique ou de langues.

Il s’agit d’un passeport d’émancipation, pensé comme une porte d’entrée vers des pratiques diversifiées. La seconde, instaurée en 2025, cible au contraire les familles à faible revenu (ISEE ≤ 15 000 €) et se limite strictement à 100 € pour l’achat de livres.

Elle se réclame d’une mission sociale : réduire les inégalités d’accès à la lecture, considérée comme un levier fondamental d’éducation. Bonus Cultura et Carta della Cultura se complètent donc : l’un favorise la découverte culturelle des jeunes adultes, l’autre combat la pauvreté éducative en misant sur le livre.

Crédits photo : Gianfranco Goria, CC BY ND NC 2.0

