Comment Moscou censure les livres via la loi sur les agents étrangers

Avant même cette date fatidique, aux yeux du pouvoir, plusieurs auteurs — Boris Akunin en tête — avaient déjà subi des retraits de leurs ouvrages des étagères. Certains libraires rapportent des ventes massives de titres frappés du label, dans une ruée d’acheteurs avides d’anticiper leur disparition. Certains libraires rapportent des ventes massives de titres frappés du label, dans une ruée d’acheteurs avides d’anticiper leur disparition.

Mais ce sursaut de consommation est éphémère : après le 1ᵉʳ septembre, certains titres sont envoyés à la pulpe ou retournés aux éditeurs. Une autre sanction réglementaire tout aussi insidieuse pèse désormais sur les commerces littéraires : les librairies continuant à vendre des ouvrages d’« agents étrangers » se verront privées d’accès aux soutiens municipaux (subventions, loyers avantageux, autorisations de fourniture aux bibliothèques publiques).

En clair : soit plier aux consignes du régime, soit périr par asphyxie financière.

Un dispositif législatif en crescendo

En parallèle, la Douma vient d’adopter en première lecture un projet de loi visant à restreindre l’accès des ouvrages labellisés à la distribution dans les bibliothèques publiques. Ce texte amplifie l’arsenal pénal contre les « agents étrangers » et inscrit dans la loi leur ostracisme durable.

Dans un geste symbolique et contrôlé, le ministère de la Justice russe a récemment inscrit dans le registre des « agents étrangers » le prestigieux Prix littéraire Dar, initiée par le romancier Mikhaïl Chichkine, ainsi que plusieurs personnalités du monde culturel (journalistes, critiques). L’extension du label à une institution reconnue comme Dar marque un tournant : désormais, même la reconnaissance intellectuelle est sous surveillance.

Ces ajouts récents ne sont pas anecdotiques : ils s’inscrivent dans une dynamique de censure structurelle, où l’État réécrit les règles du champ littéraire pour en verrouiller les marges.

Stratégies d’évitement et autolimitation

Face à l’étau, certains éditeurs recourent à l’autocensure. Dans la crainte de poursuites, des manuscrits sont modifiés, des passages atténués, des références supprimées — comme si les textes étaient relus en mode « version édulcorée pour cause de sécurité ». Ce phénomène érode peu à peu la densité intellectuelle de la création littéraire.

D’autres optent pour l’offshore : publication à l’étranger, distribution via l’édition dissidente de la diaspora (Paris, Berlin, Genève) ou via l’impression clandestine. Un marché parallèle (tamizdat contemporain) tente de conserver une circulation des idées hors du contrôle du régime — mais ce réseau est fragile, surveillé, et soumis à la répression transfrontalière (parfois, des collaborateurs sont arrêtés à l’étranger pour complicité).

Certaines maisons d’édition adoptent l’« invisibilité algorithmique » : éviter les mots clés signalés, reléguer les titres controversés aux catalogues mineurs, sortir les versions numériques sans mention de l’auteur ou avec des pseudonymes. C’est une censure en filigrane, mais tout aussi coercitive.

Au-delà du mot, l'aliénation civilisationnelle

Le contrôle littéraire s’inscrit dans un projet plus vaste d’« homogénéisation idéologique ». Le pouvoir russe ne se contente pas de contrôler l’actualité ou la mémoire : il veut régir la forme même des récits, réécrire les imaginaires. Les livres se transforment en champs de bataille, où chaque phrase hésitante, chaque réplique subversive est suspecte.

Ce basculement n’est pas isolé : il s’accompagne de lois sur le « contenu extrémiste », la censure numérique accrue et la criminalisation du simple accès à certaines œuvres (via les VPN ou les services de contournement), rapporte Reuters.

Mais malgré l’interdiction ou la disparition — matérielle — de livres, l’aspiration à lire, à penser librement, persiste. Quiconque a franchi la porte d’une librairie clandestine ou tenu en main un texte interdit le confirme : la résistance littéraire n’est pas terminée, elle se redéfinit, s’adapte, et s’infiltre.

Censure ciblée : un coup porté à l’édition queer

L’attaque contre les livres LGBTQI est devenue un volet central de la censure actuelle. En mai 2025, les forces de l’ordre ont arrêté au moins dix professionnels de l’édition à Moscou, dans le cadre d’une enquête sur la diffusion de « propagande LGBT » au motif d’« extrémisme ». Parmi eux, trois personnes ont été placées en résidence surveillée pour des accusations de « participation à une organisation extrémiste ».

Le groupe éditorial Eksmo — le plus grand du pays — a adressé une circulaire interne recommandant à ses partenaires de retirer ou de renvoyer 50 titres identifiés comme à risque : majoritairement des romans LGBTQI (par exemple Heartstopper d’Alice Oseman), publiés sous sa filiale Popcorn Books.

Cette réaction anticipée traduit la peur d’être le prochain maillon traîné en justice. Par ailleurs, un registre officiel recenserait plus de 250 ouvrages jugés « contenant des informations LGBT » et donc soumis à retrait ou blocage dans le commerce en ligne, incluant des classiques revisités comme Orlando de Virginia Woolf ou Le Procès de Franz Kafka, selon des médias russes, malgré le déni officiel.

Dans les librairies, le symbole queer — un badge arc-en-ciel, une mention discrète — peut suffire à déclencher une perquisition, des saisies, voire des poursuites administratives. La loi russe sur la « propagande homosexuelle » (renforcée en 2022) ne vise plus seulement les mineurs, mais étend l’interdiction à tout public.

Aussi, les réseaux LGBTQI — déclarés « extrémistes » depuis 2023 — poussent l’édition queer dans la clandestinité, faisant craindre que lire devienne bientôt suspect.

