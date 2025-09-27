Comment Moscou censure les livres via la loi sur les agents étrangers

À Moscou, à Saint-Pétersbourg ou dans d’autres cités, les librairies vides de certains rayons constituent un signe manifeste de ce que l’on pourrait appeler une « guerre contre le mot ». Depuis l’entrée en vigueur de la loi renforçant le statut des « agents étrangers » le 1ᵉʳ septembre, les livres d’auteurs désignés sous cette étiquette sont systématiquement retirés des catalogues, et les éditeurs contraints à une purge interne.
Le 27/09/2025 à 10:17 par Nicolas Gary
0 Réactions | 0 Partages
Publié le :
27/09/2025 à 10:17
0
Commentaires
0
Partages
Avant même cette date fatidique, aux yeux du pouvoir, plusieurs auteurs — Boris Akunin en tête — avaient déjà subi des retraits de leurs ouvrages des étagères. Certains libraires rapportent des ventes massives de titres frappés du label, dans une ruée d’acheteurs avides d’anticiper leur disparition. Certains libraires rapportent des ventes massives de titres frappés du label, dans une ruée d’acheteurs avides d’anticiper leur disparition.
Mais ce sursaut de consommation est éphémère : après le 1ᵉʳ septembre, certains titres sont envoyés à la pulpe ou retournés aux éditeurs. Une autre sanction réglementaire tout aussi insidieuse pèse désormais sur les commerces littéraires : les librairies continuant à vendre des ouvrages d’« agents étrangers » se verront privées d’accès aux soutiens municipaux (subventions, loyers avantageux, autorisations de fourniture aux bibliothèques publiques).
En clair : soit plier aux consignes du régime, soit périr par asphyxie financière.
En parallèle, la Douma vient d’adopter en première lecture un projet de loi visant à restreindre l’accès des ouvrages labellisés à la distribution dans les bibliothèques publiques. Ce texte amplifie l’arsenal pénal contre les « agents étrangers » et inscrit dans la loi leur ostracisme durable.
Dans un geste symbolique et contrôlé, le ministère de la Justice russe a récemment inscrit dans le registre des « agents étrangers » le prestigieux Prix littéraire Dar, initiée par le romancier Mikhaïl Chichkine, ainsi que plusieurs personnalités du monde culturel (journalistes, critiques). L’extension du label à une institution reconnue comme Dar marque un tournant : désormais, même la reconnaissance intellectuelle est sous surveillance.
À LIRE - Russie : des éditeurs arrêtés pour “propagande LGBT”
Ces ajouts récents ne sont pas anecdotiques : ils s’inscrivent dans une dynamique de censure structurelle, où l’État réécrit les règles du champ littéraire pour en verrouiller les marges.
Face à l’étau, certains éditeurs recourent à l’autocensure. Dans la crainte de poursuites, des manuscrits sont modifiés, des passages atténués, des références supprimées — comme si les textes étaient relus en mode « version édulcorée pour cause de sécurité ». Ce phénomène érode peu à peu la densité intellectuelle de la création littéraire.
D’autres optent pour l’offshore : publication à l’étranger, distribution via l’édition dissidente de la diaspora (Paris, Berlin, Genève) ou via l’impression clandestine. Un marché parallèle (tamizdat contemporain) tente de conserver une circulation des idées hors du contrôle du régime — mais ce réseau est fragile, surveillé, et soumis à la répression transfrontalière (parfois, des collaborateurs sont arrêtés à l’étranger pour complicité).
Certaines maisons d’édition adoptent l’« invisibilité algorithmique » : éviter les mots clés signalés, reléguer les titres controversés aux catalogues mineurs, sortir les versions numériques sans mention de l’auteur ou avec des pseudonymes. C’est une censure en filigrane, mais tout aussi coercitive.
Le contrôle littéraire s’inscrit dans un projet plus vaste d’« homogénéisation idéologique ». Le pouvoir russe ne se contente pas de contrôler l’actualité ou la mémoire : il veut régir la forme même des récits, réécrire les imaginaires. Les livres se transforment en champs de bataille, où chaque phrase hésitante, chaque réplique subversive est suspecte.
Ce basculement n’est pas isolé : il s’accompagne de lois sur le « contenu extrémiste », la censure numérique accrue et la criminalisation du simple accès à certaines œuvres (via les VPN ou les services de contournement), rapporte Reuters.
À LIRE - Russie : une librairie accusée de propagande LGBT devient un symbole de résistance
Mais malgré l’interdiction ou la disparition — matérielle — de livres, l’aspiration à lire, à penser librement, persiste. Quiconque a franchi la porte d’une librairie clandestine ou tenu en main un texte interdit le confirme : la résistance littéraire n’est pas terminée, elle se redéfinit, s’adapte, et s’infiltre.
L’attaque contre les livres LGBTQI est devenue un volet central de la censure actuelle. En mai 2025, les forces de l’ordre ont arrêté au moins dix professionnels de l’édition à Moscou, dans le cadre d’une enquête sur la diffusion de « propagande LGBT » au motif d’« extrémisme ». Parmi eux, trois personnes ont été placées en résidence surveillée pour des accusations de « participation à une organisation extrémiste ».
Le groupe éditorial Eksmo — le plus grand du pays — a adressé une circulaire interne recommandant à ses partenaires de retirer ou de renvoyer 50 titres identifiés comme à risque : majoritairement des romans LGBTQI (par exemple Heartstopper d’Alice Oseman), publiés sous sa filiale Popcorn Books.
À LIRE - Censure et loi homophobe : la Géorgie bascule dans l'illibéralisme
Cette réaction anticipée traduit la peur d’être le prochain maillon traîné en justice. Par ailleurs, un registre officiel recenserait plus de 250 ouvrages jugés « contenant des informations LGBT » et donc soumis à retrait ou blocage dans le commerce en ligne, incluant des classiques revisités comme Orlando de Virginia Woolf ou Le Procès de Franz Kafka, selon des médias russes, malgré le déni officiel.
Dans les librairies, le symbole queer — un badge arc-en-ciel, une mention discrète — peut suffire à déclencher une perquisition, des saisies, voire des poursuites administratives. La loi russe sur la « propagande homosexuelle » (renforcée en 2022) ne vise plus seulement les mineurs, mais étend l’interdiction à tout public.
Aussi, les réseaux LGBTQI — déclarés « extrémistes » depuis 2023 — poussent l’édition queer dans la clandestinité, faisant craindre que lire devienne bientôt suspect.
Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 2.0
Par Nicolas Gary
Contact : ng@actualitte.com
Plus d'articles sur le même thème
Le 11 septembre 2025, les agents spéciaux de la division d’investigation criminelle de l’Arkansas State Police (ASP CID) ont arrêté Zackery Cothren, 47 ans, directeur de la bibliothèque publique du comté de Cleburne, sur des chefs d’accusation de vol en tant que délit et abus de pouvoir.
27/09/2025, 12:05
L’Italie active au 1er octobre une « Carta della Cultura » : un bon numérique de 100 € réservé aux foyers dont l’ISEE ne dépasse pas 15 000 €. Objectif explicite : soutenir l’achat de livres et lutter contre la pauvreté éducative.
27/09/2025, 11:35
Le 9 octobre 2025 sera une date à retenir pour les aficionados du manga : Crunchyroll lancera Crunchyroll Manga, une application autonome dédiée à la lecture de mangas pour ses abonnés aux États-Unis et au Canada. La version Web suivra le 15 octobre.
27/09/2025, 11:01
Ce qui devait être une opération de reconquête narrative se transforme en révélateur des fractures profondes qui traversent le camp démocrate : incapacité à trancher sur Gaza, tentation du déni électoral et aveux d’impuissance stratégique. Un spectacle où, plus que l'ex-candidate Kamala Harris, c’est tout un parti qui expose ses contradictions.
27/09/2025, 08:00
Une nouvelle fois, la justice et l'État de droit se sont opposés aux désirs de censure de Donald Trump et de son administration. Le juge fédéral William Smith, depuis une cour de l'État de Rhode Island, a jugé que restreindre l'attribution des aides publiques à la création aux projets artistiques qui ne faisaient pas la promotion de « l'idéologie du genre » était contraire à la liberté d'expression.
26/09/2025, 12:26
Depuis 1984, l’ABPQ regroupe les bibliothèques publiques québécoises afin de promouvoir leur développement et leur rayonnement, pour un accès universel au savoir et à la culture.
L’Association annonce des changements importants à la direction de son conseil.
24/09/2025, 17:01
L'écrivain et blogueur anglo-égyptien Alaa Abd el-Fattah a été libéré, plusieurs mois après avoir purgé une peine de prison de 5 ans pour « diffusion de fausses nouvelles ». Figure de la révolution égyptienne de 2011, Alaa Abd el-Fattah a bénéficié d'une grâce présidentielle accordée par le président Abdel Fattah al Sisi. Un geste bien tardif, dénoncent plusieurs organisations non gouvernementales, soulagées malgré tout par la libération du militant.
24/09/2025, 10:10
Entre le 21 et le 23 septembre 2025, une bascule diplomatique s’est jouée. Le Royaume-Uni, le Canada, l’Australie, le Portugal, puis la France ont annoncé tour à tour la reconnaissance officielle de l’État de Palestine. Ce mouvement, relayé dans les couloirs de l’ONU et par une série de déclarations conjointes, a été décrit par Reuters comme un « tournant majeur de la politique occidentale » après des décennies d’hésitations.
23/09/2025, 15:08
Arrêté en janvier 2025 dans le district de Marracuene, au nord du Mozambique, l'écrivain et éditeur Alex Barga a été maintenu en détention provisoire pendant plusieurs mois dans une prison de Maputo, la capitale du pays. Le 15 septembre dernier, il a été libéré, aux côtés d'autres détenus, soutiens de l’opposant Venancio Mondlane.
22/09/2025, 13:38
Quelques jours auront suffi pour disqualifier la plainte de Donald Trump contre quatre journalistes du New York Times et le quotidien pour « diffamation », dans laquelle le groupe éditorial Penguin Random House était également cité. Le juge Steven D. Merryday l'a rejeté en raison d'une rédaction inadaptée, entièrement tournée vers l'« invective ».
22/09/2025, 12:00
À Kaboul, dans les couloirs feutrés des facultés, un silence est en train de s’installer — pas celui imposé par une panne d’électricité, mais par la suppression délibérée d’œuvres littéraires. Le régime taliban a dressé une liste noire de manuels universitaires, dont certains écrits par des femmes, et ordonné leur retrait des programmes. L’annonce a été confirmée par des sources du gouvernement lui-même — et provoque une onde de choc dans le monde académique international.
20/09/2025, 18:42
San Francisco s’apprête à tourner une page importante en matière d’alphabétisation précoce. La ville inaugure officiellement, depuis septembre 2025, son adhésion complète au programme Imagination Library lancé par Dolly Parton. Destiné aux enfants de 0 à 5 ans, il propose de recevoir chaque mois, et ce sans frais, un livre adapté à l’âge, directement livré chez eux.
20/09/2025, 11:55
Le marché de l’édition américaine a connu un mois de juin morose, selon le dernier StatShot Report publié par l’Association of American Publishers (AAP). L’ensemble du secteur affiche un recul de 1,3 % par rapport à juin 2024, pour un chiffre d’affaires de 1,1 milliard de dollars. Sur les six premiers mois de 2025, la baisse cumulée atteint 1,7 %, avec 6,3 milliards de dollars enregistrés.
20/09/2025, 11:44
L'autrice irlandaise de Normal People, qui vient d'être primée par les « Sky Arts Awards for literature » pour son dernier roman Intermezzo, n'a pas pu se rendre à la cérémonie de remise du prix, à Londres. Pour cause, il lui a été signifié qu’elle pourrait être arrêtée si elle revenait sur le sol britannique, à cause de son soutien à Palestine Action, classée « organisation terroriste » au Royaume-Uni.
19/09/2025, 16:52
L'« habit vert » de Mario Vargas Llosa, porté par l'écrivain péruvien naturalisé espagnol à l'occasion de son entrée à l'Académie française en 2023, a été donné au Musée Nobel de Stockholm, ce 18 septembre. Il rejoint les collections de cette institution dédiée à l'histoire des Prix Nobel, de leurs lauréats et lauréates. Vargas Llosa a reçu le Prix Nobel de littérature en 2010.
19/09/2025, 11:27
À Montclair, dans le New Jersey, une librairie indépendante a annulé un événement littéraire qui devait mettre en avant l’autrice palestinienne Jenan Matari. La décision a été motivée, selon la direction, par les « multiples inquiétudes » qu'ont exprimées des habitants. Ainsi que par la crainte d’un risque pour la sécurité du personnel et des clients.
18/09/2025, 11:07
Un vent d’enthousiasme souffle sur les lettres européennes. Avec Read. For Real!, la Journée européenne des auteurs change de dimension et devient une véritable célébration, ouverte à tous, qui se tiendra chaque année entre le 11 novembre et le 12 décembre dans les pays du programme Creative Europe.
17/09/2025, 16:36
Robert Redford a laissé une empreinte indélébile dans le monde du cinéma. Mais derrière l’acteur, réalisateur, producteur se trouve aussi un homme moins connu, soucieux de rapatrier les textes vers le public. Redford, un passeur entre cinéma, presse et littérature, engagé directement ou explicitement, en faveur de la lecture, des livres, des auteurs — et plus largement des écosystèmes qui font vivre la chaîne du livre.
17/09/2025, 07:00
Une librairie en ligne basée à Belfast, Belfast Books, a décidé de retirer l’intégralité des ouvrages de Stephen King de son catalogue après un commentaire jugé « affreux et mal renseigné », portant sur Charlie Kirk. Une décision qui a mis la toile sens dessus dessous...
15/09/2025, 17:47
Le 1er mars 2025, Donald Trump a signé un décret visant à réduire drastiquement plusieurs agences fédérales, dont l'Institute of Museum and Library Services (IMLS). Saisi, un juge fédéral a ordonné le rétablissement immédiat des personnels et subventions, décision confirmée le 11 septembre par la Cour d'appel. Dans le même temps, le Congrès débat d'un budget 2026 qui maintiendrait l'agence malgré les velléités présidentielles de suppression. Entre bras de fer judiciaire et incertitudes budgétaires, l'avenir de l'IMLS reste suspendu...
15/09/2025, 15:33
En Ouzbékistan, une loi adoptée récemment permet aux détenus éligibles à la libération conditionnelle de réduire leur peine s’ils lisent des livres sélectionnés. C’est une mesure qui suscite autant de curiosité que de débat – entre espoir de réhabilitation et interrogation sur les enjeux du contrôle idéologique.
14/09/2025, 09:48
Le 10 septembre 2025, DC Comics a annoncé l’annulation pure et simple de la série Red Hood après la parution de son unique numéro. Cette décision fait suite aux publications sur les réseaux sociaux de la scénariste transgenre Gretchen Felker-Martin, jugées « brûlantes » à l’égard de la mort de Charlie Kirk, influenceur conservateur connu pour ses prises de position anti-trans.
14/09/2025, 08:36
Des livres détrempés par les intempéries, une colère citoyenne qui gronde : dans la région de Naples, la bibliothèque de Ponticelli noyée sous la pluie. Voilà cinq mois qu'on attend l'arrivée d'un toit et de réparations, et toujours rien.
13/09/2025, 08:23
Les bibliothèques publiques ne sont plus seulement des lieux de silence et de rayonnages bien ordonnés. Elles sont devenues, depuis quelques années déjà, des espaces de vie, d’échange et de rencontres où se croisent des publics variés. Or, s’il existe un groupe d’usagers dont les besoins sont parfois difficiles à cerner, ce sont bien les adolescentes et adolescents.
11/09/2025, 15:40
Le monde de l’édition et de l’adaptation cinématographique est en ébullition depuis l’annonce que la société Legendary Entertainment a acquis les droits ciné-adaptation d’Alchemised, le roman de SenLinYu. Le récit provient, à l'origine, d’une fan fiction inspirée de Harry Potter.
11/09/2025, 15:03
Alors que le Royaume-Uni s’apprête à célébrer en 2026 une « Année nationale de la lecture », la fondatrice et directrice créative de l’association The Reading Agency, Debbie Hicks, appelle l’ensemble de la filière à revoir en profondeur sa manière de penser et de promouvoir la lecture. Pour elle, parler de « crise de la lecture » n’a de sens que si l’on s’accroche à des définitions anciennes qui ne correspondent plus aux usages actuels.
10/09/2025, 11:09
Une cour d’appel fédérale de New York a confirmé, lundi 8 septembre 2025, le jugement de 83,3 millions de dollars (70,8 millions d'euros) prononcé contre Donald Trump pour avoir diffamé l’écrivaine E. Jean Carroll, qui l'accusait de viol pour des faits qui se sont déroulés en 1996.
09/09/2025, 13:26
À la croisée de l’urgence économique et de la volonté de préservation patrimoniale, Books Inc., la plus ancienne librairie indépendante de la baie de San Francisco (fondée en 1851), vient de déposer une demande d’approbation par le tribunal des faillites en Californie du Nord pour se faire racheter par Barnes & Noble, pour 3,25 millions $.
08/09/2025, 11:35
En supprimant l’exemption douanière sur les colis de faible valeur, Donald Trump a déclenché une onde de choc outre-Manche. Depuis le 29 août, les envois vers les États-Unis inférieurs à 800 $ (environ 700 €) sont taxés, désorganisant toute la chaîne logistique. Les éditeurs britanniques, pris de court, redoutent une facture salée et une perte sèche de parts de marché.
03/09/2025, 14:09
En Allemagne, le KulturPass ne devrait pas passer l'hiver. Mis en place au mois de juin 2023, le dispositif culturel, semblable au Pass Culture français, proposait 200 € de crédits aux jeunes de 18 ans. L'accueil avait été plutôt mesuré et, malgré le vif soutien des acteurs du livre outre-Rhin, le sort du KulturPass semble scellé.
03/09/2025, 12:06
Après cinq années marquées par une intense période de bouleversements pour Simon & Schuster, son directeur général Jonathan Karp a annoncé ce mardi 2 septembre qu’il se retirait de la tête de la maison d’édition américaine. Âgé de 61 ans, il continuera d’exercer ses fonctions jusqu’à la nomination d’un successeur par le conseil d’administration, qui a mandaté le cabinet Spencer Stuart pour mener la recherche.
02/09/2025, 16:50
Depuis quelques jours, l’écrivaine canadienne Margaret Atwood, icône de la littérature contemporaine, réagit avec ironie à la polémique qui fait rage autour de l’exclusion – plus ou moins assumée – de certains ouvrages des bibliothèques scolaires de l’Alberta. S’appuyant sur un humour grinçant, l’autrice réaffirme sa posture engagée face à des mesures jugées inquiétantes pour la liberté littéraire.
02/09/2025, 14:28
Début juillet, Emmanuel Macron confirmait le prêt, entre septembre 2026 et juin 2027, de la tapisserie de Bayeux au Royaume-Uni, pour une exposition au sein du British Museum de Londres. Voulue depuis longtemps par le président de la République, l'opération n'est pas sans risques, comme le soulignent des expertises et une pétition, laquelle réunit plus de 60.000 signatures.
01/09/2025, 13:33
On croyait avoir tout vu en matière de promotion littéraire insolite : des clubs de lecture au fin fond de l’Antarctique, des librairies flottantes sur le Nil, ou encore ces marathons de lecture d’Homère retransmis en direct à la télévision grecque. Et pourtant, l’Australie a récemment offert une image qui a fait le tour du monde : celle de Bob Katter, député fédéral excentrique et octogénaire, installé dans un aéroport, plongé dans la lecture… de son propre livre.
30/08/2025, 19:23
L’histoire, malgré elle, se pare aujourd’hui d’une tonalité presque littéraire : un album relié en cuir, ostensiblement offert à Jeffrey Epstein pour ses cinquante ans en 2003, pourrait bientôt quitter l’ombre. Récemment visé par une convocation du Congrès, ce recueil promet de dévoiler des messages intimes — voire provocants — d’hommes et femmes puissants, dont la publication ravive le débat sur l’étendue du cercle social d’Epstein.
30/08/2025, 19:00
Autres articles de la rubrique Métiers
À compter du 1er octobre 2025, Harmonia Mundi Livre assurera la diffusion et la distribution de deux maisons aux identités fortes, où l’image occupe une place centrale : Les Baladeurs Éditions et Les éditions de la Cerise. Deux trajectoires différentes, mais un même goût pour l’exploration et la singularité graphique.
27/09/2025, 09:34
Le journaliste Alex Jordanov, auteur en 2019 des Guerres de l’ombre de la DGSI, paru chez Nouveau Monde Éditions, est renvoyé en correctionnelle pour des atteintes au secret de la défense nationale. Deux anciens policiers des services de renseignement, âgés de 47 et 61 ans et présentés comme ses sources, comparaîtront à ses côtés devant le tribunal correctionnel de Paris. L’information figure dans une ordonnance de renvoi du 10 septembre, dont l’AFP a eu connaissance ce vendredi.
26/09/2025, 18:23
Fermée depuis le mois de juin dernier après une liquidation judiciaire, la Maison des Écrivains et de la Littérature n'affichait pas que des problèmes financiers. La gestion de cette institution était pointée du doigt depuis plusieurs années, et le conseil des prud'hommes doit se prononcer sur le cas de Nelly George-Picot, chargée de l'administration et de projets, qui dénonce des faits de « discrimination » et de « harcèlement ».
26/09/2025, 16:06
Paru le 11 septembre 2025 chez Héliopoles, dans la collection Serge Safran — née du rachat de Serge Safran Éditeur en 2024 —, Meursault, le sursis de Bernard Fauconnier est présenté par la maison comme « la suite de L’Étranger d’Albert Camus ». Une qualification qui fait réagir les ayants droit de l’écrivain, lesquels demandent de « cesser toute communication sur l’ouvrage », au nom de leur droit moral.
26/09/2025, 16:00
À compter du 1er octobre prochain, Michel Labadie prendra la direction du Centre Informatique National de l'Enseignement Supérieur (CINES). Il succèdera ainsi à Michel Robert, dont le mandat arrive à échéance.
26/09/2025, 14:56
La Commission d'enrichissement de la langue française ne recule devant rien pour faciliter l'usage de la langue de Molière, même les domaines les plus techniques. Une nouvelle liste de vocabulaire s'intéresse ainsi à la biologie moléculaire et cellulaire.
26/09/2025, 09:27
Du 17 octobre au 20 novembre Donnez à lire célèbre ses 10 ans sous les parrainages d'Isabelle Carré et Augustin Trapenard. Initiée il y a 10 ans par le Syndicat de la librairie française et le réseau des librairies indépendantes, en partenariat avec France Télévisions, cette opération nationale invite à offrir des livres aux enfants de familles accompagnées par le Secours populaire français.
25/09/2025, 17:27
Axiales, les experts du livre, a le plaisir d’annoncer l’arrivée d’Églantine Gabarre en tant que consultante associée. Spécialiste en stratégie éditoriale, stratégie marketing et transformation digitale, elle accompagne les acteurs du livre dans l’adaptation de leurs modèles et le développement de leurs projets.
25/09/2025, 17:12
À l’heure où la rentrée littéraire met en avant des centaines de romans, un collectif d’écrivains a choisi d’unir sa notoriété pour défendre une cause trop souvent reléguée au second plan : l’accès à la lecture pour les personnes déficientes visuelles.
25/09/2025, 16:51
Inaugurée en novembre 2024 à Toulouse, dans le quartier de la Concorde, La Librairie. a été placée en redressement judiciaire au début du mois de septembre. Amélie Georgin et Lysiane Ozanic, les gérantes, en appellent au soutien des lecteurs et lectrices, pointant un « déficit initial de trésorerie » qui ne s'est pas résorbé.
25/09/2025, 16:05
Le caricaturiste, illustrateur et dessinateur de presse belge Serdu, de son vrai nom Serge Duhayon, est mort le 21 septembre 2025 à l’âge de 85 ans à Hollain (Hainaut). Auteur prolifique, il a par ailleurs marqué la presse et la bande dessinée par son humour tendre, son engagement citoyen et sa fidélité à la Wallonie picarde.
25/09/2025, 14:08
Un texte oublié, écrit en 1968 et jamais publié en français, refait surface : La Machine, signé par Georges Perec et son traducteur allemand Eugen Helmlé, paraîtra le 17 octobre aux éditions du Nouvel Attila. Cette pièce, qui met en scène un ordinateur chargé de décrypter de la poésie, résonne aujourd’hui avec l’essor de l’intelligence artificielle...
25/09/2025, 13:30
Le 3 juillet dernier, le groupe Madrigall est devenu actionnaire majoritaire des éditions Les Solitaires Intempestifs. Cette maison, fondée en 1992 par Jean-Luc Lagarce et François Berreur, est devenue au fil des décennies une référence pour le théâtre contemporain. Son directeur, François Berreur, conserve une part du capital et reste à la tête de la structure.
25/09/2025, 12:48
Comment transmettre le goût de lire à une génération happée par les écrans ? La Région Île-de-France a choisi de multiplier les initiatives pour replacer le livre au cœur de la vie des lycéens et apprentis. Lors de la Commission permanente du 25 septembre 2025, l’institution a réaffirmé son engagement à travers plusieurs dispositifs déjà bien installés, auxquels s’ajoutent de nouveaux soutiens financiers.
25/09/2025, 12:40
À Bedford-Stuyvesant, quartier longtemps emblématique de la culture afro-américaine, une nouvelle librairie attire l’attention. Son nom ? Gladys Books & Wine. Ce lieu singulier, ouvert en septembre par Tiffany Dockery, associe vente de livres, dégustation de vins et, surtout, un espace pensé pour les femmes noires lesbiennes.
25/09/2025, 12:29
Plus ancienne librairie d'Angoulême en activité, Lilosimages inaugure sa résidence d'écriture, LilosÉcrits, profitant de l'achat d'un nouveau local situé au-dessus de l'enseigne. Un appel à candidatures est ouvert pour les auteurs et autrices d'essai, roman ou poésie, ayant déjà publié au moins un livre à compte d’éditeur, pour un projet d’écriture avec un engagement politique et social sur les questions féministes, queer, décoloniales, écologiques ou intersectionnelles.
25/09/2025, 12:28
Une nouvelle fermeture de librairie se profile pour le réseau Gibert Joseph. Le point de vente situé au 21, rue Marie-Andrée Lagroua Weill-Hallé, dans le 13e arrondissement de Paris, cessera ainsi son activité fin juin 2026, nous confirme la direction du groupe. Les élus du personnel et les salariés ont été informés de la nouvelle lors d'une réunion de CSE, le 16 septembre dernier. Parallèlement, une nouvelle adresse s'ouvre dans quelques semaines, au 28, boulevard Saint-Michel.
25/09/2025, 09:57
La conseillère de Nicolas Sarkozy, entre 2007 et 2011, et ancienne journaliste au Point, Catherine Pégard, est la nouvelle conseillère culture d’Emmanuel Macron. En 2011, elle était nommée à la tête de l’établissement public du château de Versailles, poste qu’elle a occupé durant près de quatorze ans. Son retour à l’Élysée, auprès d'Emmanuel Macron, est effectif depuis le 17 septembre dernier. À 71 ans, elle succède à Philippe Bélaval, parti en mai pour raisons personnelles.
24/09/2025, 17:12
Associer la sphère médiatique et l'extrême droite revient à ce qu' apparaissent souvent les mêmes noms de milliardaires, Vincent Bolloré et Pierre-Édouard Stérin en tête. D’autres acteurs, moins attendus aux côtés de représentants de la droite radicale, œuvrent pourtant depuis plusieurs années à la diffusion des éditions Magnus et de la revue La Furia, visées par des plaintes pour « incitation publique à la haine » et « injure raciale ». Alors, que diable font les groupes Eyrolles et Madrigall (Gallimard) dans cette galère ?
24/09/2025, 13:00
En France, le prix du livre est unique, raison pour laquelle il se trouve souvent imprimé sur la quatrième de couverture des ouvrages. Souvent, mais pas toujours : bandes dessinées, livres jeunesse, mangas et livres de poche bénéficient d'une exception, avec des « codes prix » parfois exotiques. Saisi par le Syndicat de la librairie française, le médiateur du livre a réuni l'interprofession autour de cette pratique, avec, en vue, la rédaction d'une charte.
24/09/2025, 11:11
Nicolas Morin, conservateur général des bibliothèques et directeur de l'Agence bibliographique de l'enseignement supérieur (Abes) depuis 2022, est renouvelé à son poste pour un second mandat. L'agence est au cœur d'un projet de « rapprochement » avec d'autres entités de l'enseignement supérieur, voulu par le ministère.
24/09/2025, 09:17
Laurent Beccaria, président du groupe Les Arènes–L’Iconoclaste, a annoncé plusieurs nominations et arrivées au sein des deux maisons. Ces changements stratégiques entendent renforcer à la fois le développement audiovisuel, l’édition d’essais et de documents, ainsi que les pôles non-fiction, histoire et bande dessinée.
23/09/2025, 18:45
La Société civile des éditeurs de langue française (SCELF) annonce la nomination de Valérie Barthez au poste de directrice générale. Juriste spécialisée en propriété littéraire et artistique, elle prend ses fonctions dans un contexte marqué par l’essor de l’adaptation d’ouvrages vers le cinéma, la télévision, le spectacle vivant et la radio. Sa mission : renforcer la gestion collective des droits et affirmer la place des éditeurs et des auteurs dans cet écosystème en pleine mutation.
23/09/2025, 17:12
Les Éditions Albin Michel lanceront en 2026 une nouvelle collection intitulée « L’Atelier du présent », dirigée par Bénédicte Delorme-Montini et Marcel Gauchet. Son objectif est de proposer des outils d’analyse pour comprendre les transformations contemporaines dans les domaines politique, technologique et culturel.
23/09/2025, 13:16
Si la concentration des médias entre les mains de quelques milliardaires, en France, inquiète à juste titre, l'édition n'est pas épargnée. Le premier groupe éditorial, Hachette, est détenu par Vincent Bolloré depuis quelques années, et certaines de ses filiales, Fayard en tête, ont entamé un virage serré à droite. Le collectif Désarmer Bolloré, qui lutte contre l'influence de l'homme d'affaires, en appelle désormais aux auteurs « de gauche » dont les livres sont publiés par le groupe.
23/09/2025, 13:06
L’auteur nazairien Patrick Deville, directeur de la Maison des écrivains étrangers et traducteurs (Meet) de Saint-Nazaire, a été intronisé ce mardi matin écrivain de Marine par le chef d’état-major de la Marine nationale, révèle Sud-Ouest. Une distinction rare qui lui permet désormais d’accoler à sa signature une petite ancre, symbole d’appartenance à l’Association des écrivains de Marine, fondée en 2003 par l’académicien Jean-François Deniau (1928-2007).
23/09/2025, 13:06
Sous l’impulsion de Jean-Luc Barré, la collection Bouquins inaugure une nouvelle aventure éditoriale avec « Les Singuliers ». Alliant exigence intellectuelle et liberté d’approche, ce projet, porté par un design qui se veut audacieux, signé Philippe Apeloig, entend redonner vie à des trésors de littérature dans des volumes souples et accessibles.
23/09/2025, 11:44
Un an après les attaques survenues au sud du Liban, seize auteurs liés au pays publient un recueil collectif destiné à soutenir les populations touchées par la crise humanitaire. Les bénéfices de l’ouvrage seront reversés à l’UNICEF, qui œuvre auprès des enfants libanais confrontés à des besoins essentiels urgents.
23/09/2025, 10:03
À l'occasion de son 91e congrès, l'organisation PEN International, qui défend la liberté d'expression des auteurs dans le monde entier, a présenté son Manifeste sur la protection de la nature. Ce texte appelle à « vivre libre en harmonie avec la nature, et non dans un rapport de domination » et invite les écrivains à la défendre contre « les actions malveillantes des invidivus, des entreprises ou des gouvernements ».
23/09/2025, 09:32
En juin dernier, nous évoquions avec Héloïse d’Ormesson l’entrée des archives de son père, Jean d’Ormesson, à la BnF, conformément au vœu qu’il avait exprimé. Une soixantaine de chemises cartonnées, remplies de ses manuscrits littéraires et de sa correspondance, rejoignaient alors les collections de la Bibliothèque. Le travail de classement n’était pas encore totalement achevé et l’on constatait qu’aucun inédit ne semblait devoir surgir de cet immense fonds. Mais, comme dans toute belle histoire, le véritable trésor n’attendait que le tout dernier jour pour se révéler…
22/09/2025, 19:04
L’auteur de polars Franck Thilliez est accusé de plagiat par l’autrice québécoise Isabelle Lafortune. Elle affirme que son roman Norferville (Fleuve, 2024), situé dans une ville minière fictive du Nord du Québec, présente « des similitudes troublantes » avec son premier livre, Terminal Grand Nord (Éditions XYZ, 2019), dont l’action se déroule à Schefferviller, ville dont s'est inspirée Franck Thilliez, ainsi qu'avec sa suite, Chaîne de glace (Éditions XYZ, 2022).
22/09/2025, 17:42
Le poète et traducteur britannique Ian Monk est décédé le 19 septembre 2025 dans sa maison de Bourges, à l’âge de 65 ans. Né le 1ᵉʳ janvier 1960 à Woking dans le Surrey au Royaume-Uni, il avait étudié les lettres classiques à l’université de Bristol avant de vivre une jeunesse punk à Londres, puis de s’installer à Paris.
22/09/2025, 15:36
Après Druillet - Lovecraft, les Éditions Barbier présentent une nouvelle édition exceptionnelle autour de l'œuvre de l'auteur de BD français : Druillet – Vampires, qui réunit en un seul volume tous les travaux de Philippe Druillet autour de l’univers de Dracula et des Vampires. Une campagne de précommande de l'ouvrage est actuellement ouverte sur Ulule.
22/09/2025, 12:28
Le deuxième mandat présidentiel d'Emmanuel Macron n'épargne pas les Premiers ministres, qui se succèdent sans parvenir à convaincre les représentants du peuple français. Nommé à Matignon le 9 septembre dernier, Sébastien Lecornu, proche du président de la République, a constitué son cabinet : pour la culture, rien ne change.
22/09/2025, 09:27
Le 17 septembre 2025, l’Université Paris Cité a officiellement inauguré sa maison d’édition, Université Paris Cité Éditions, lors de la première Semaine de la santé planétaire. Deux premiers titres issus de recherches en sciences humaines et sociales sont déjà disponibles en librairie.
19/09/2025, 11:48
Top Articles"Ce n’est pas qu’on n’aime pas Carrère ou Mauvignier, c’est qu’ils n’ont pas besoin de nous" Je voulais vivre, élu plus beau titre de l'année 2025 Demon Slayer : au moins une bonne raison de ne pas se précipiter "Ce n'est pas de la science-fiction, c'est de la littérature" : le choc du roman de Mathieu Belezi
Commenter cet article