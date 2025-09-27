Harmonia Mundi accueille deux nouveaux éditeurs tournés vers l’image

Les Baladeurs Éditions, du micro à la planche

Nées de l’univers du podcast Les Baladeurs et du média Les Others — références incontournables pour les passionnés d’outdoor, d’aventure et de photographie — Les Baladeurs Éditions prolongent une aventure éditoriale entamée en 2018 derrière le micro. Avec plus de 90 épisodes et 500 000 écoutes mensuelles, le podcast a su imposer un ton immersif et poétique, nourri par des récits vécus.

La maison transpose désormais cette énergie sonore vers le dessin. Sa première publication, prévue pour le 17 octobre 2025, s’intitule Alaska Highway. L’album raconte le voyage du photographe animalier Jérémie Villet, sur les traces du lynx en Alaska, sublimé par les pinceaux de Marie Larrivé. Grande partie silencieuse, planches contemplatives, fabrication 100 % française : tout est pensé pour restituer la solitude blanche et fragile des grands espaces.

Avec deux nouvelles parutions attendues chaque année à partir de 2026, la ligne éditoriale entend interroger notre lien au vivant et offrir des collaborations inédites entre aventuriers et artistes.

Les éditions de la Cerise, 20 ans d’utopie graphique

Face à elles, les éditions de la Cerise apportent une autre forme d’audace. Fondée en 2003 par Guillaume Trouillard et ses camarades des Beaux-Arts d’Angoulême, la maison s’est affirmée comme un terrain d’expérimentation, brouillant volontiers les frontières entre traditions graphiques et influences culturelles.

Leur catalogue, aussi éclectique qu’iconoclaste, va du pamphlet écologique (Colibri) aux fables mythologiques (La Saison des Flèches), en passant par des récits contemplatifs (Welcome) ou oniriques (In-Humus). La maison revendique un usage passionné de la couleur et un refus des cadres trop étroits : chaque album devient un espace de liberté où le dessin, minutieux ou foisonnant, prime sur les normes éditoriales.

Le prochain titre attendu, Lueurs, paraîtra en librairie le 7 novembre 2025. Fidèle à l’esprit de la maison, il s’inscrit dans une démarche où la narration visuelle dépasse les genres et interroge, en filigrane, notre rapport au monde contemporain.

Avec ces deux signatures, Harmonia Mundi Livre renforce un catalogue comptant près de 140 maisons. D’un côté, une jeune structure qui prolonge l’imaginaire du podcast vers la bande dessinée ; de l’autre, une maison de vingt ans qui a fait de l’utopie graphique son moteur. Ce rapprochement témoigne d’une vitalité éditoriale où l’image, qu’elle soit peinte, dessinée ou racontée, demeure un vecteur essentiel d’émotion et de pensée.

