Salon du livre d’Amour 2025 : Choisy-le-Roi célèbre toutes les formes d’affection

Souvent sous-représentée dans les festivals, la littérature des sentiments déborde largement la seule romance, pourtant en plein essor.

Classiques et contemporains, romans, essais, bande dessinée, albums jeunesse, films et musique : le Salon propose d’explorer l’amour romantique, amical, filial, l’amour de soi et de l’autre, ses dimensions intimes et sociales, et les différentes manières d’aimer. L’ambition est claire : un moment festif, inclusif et accessible à toutes et tous, en famille, en solo ou entre ami·es, où chacun peut découvrir, échanger, s’interroger… et repartir le cœur léger et l’esprit en ébullition.

En 2023, des autrices et auteurs, illustratrices et illustrateurs comme Carole Chaix, Manu Causse, Isabelle Clair, Capucine Delattre, Diglee, Camille Emanuelle, Aurélie Lacroix, Touhfat Mouhtare, Barbara Carlotti et bien d’autres ont animé tables rondes, ateliers créatifs et rencontres, devant près de 800 visiteurs.

En 2024, plus de 1000 personnes sont venues écouter Catherine Bardon, Rachid Benzine, Deloupy, Charles Dutertre, Grace Ly, Okéanos S., Maud Ventura, Zanzim, assister à des concerts et spectacles, s’essayer à l’écriture et à l’illustration, et faire dédicacer leurs livres.

Enjeux 2025 : diversité, inclusion, fête du livre

Pour cette 3ᵉ édition, la Ville et ses libraires partenaires renouvellent un format à l’image de Choisy-le-Roi : divers et inclusif. Au programme : expositions, débats, conférences, ateliers, animations, jeux, concerts et spectacles, pour croiser les regards, susciter la curiosité et nourrir des discussions de fond. L’objectif : une fête du livre ouverte à toutes les générations, où passionné·es de littérature et simples curieux se rencontrent autour d’une même thématique enthousiasmante.

Soirée d’inauguration le vendredi 14 novembre à 19 h, en présence des élu·es, suivie à 20 h d’une lecture-concert « Le ciel ouvert » de Nicolas Mathieu, lue par Julien Allouf, musique de Dorian Gallet (sur réservation). Tous les événements sont en entrée libre dans la limite des places disponibles ; seule l’inauguration, le brunch romantique et les ateliers sont sur inscription.

Le samedi 15 novembre, les rencontres ados–adultes sont animées par la journaliste Marie Jouvin (Lire Magazine). À 10h30, « Brunch romantique » avec Sandra Milius Duval (À l’envers) et Valentine Stergann (Nos pas sur la neige). À 14h, « D’amants à parents » avec Manon Fantou (Prends garde à toi), Aurélie Razimbaud (Je danserai pour toi) et Tiphaine Rivière (Le Cœur qui bat).

À 15h15, « L’amour, envers et contre tout ? » avec Pauline Aubry (Un si grand amour), Laetitia de Luca (L’amour et autres mensonges) et Jean-Pierre Montal (La Face nord). À 17h, « (S’)aimer librement » avec Aurélia Aurita (La Vie gourmande), Sixtine Dano (Sibylline, chroniques d’une escort girl) et Jean-Baptiste Phou (La peau hors du placard).

Le programme jeunesse et tout public prévoit « Souricette Blues » (conte musical dès 18 mois) par François Vincent ; une rencontre–atelier « C’est l’heure du goûter : dessine ton menu ! » avec l’illustratrice Chloé Malard (5–10 ans, sur réservation) ; l’atelier « Coup de foudre ! » avec Marie Novion (deux sessions 8–12 ans et 6–8 ans, sur réservation) ; les déambulations « Les Paillettes en lecture ! » par le Collectif Les Paillettes ; à 16h, la remise des prix du grand concours créatif (autoportrait, 6–12 ans) ; et l’exposition « CYRANO » par Taï Marc Le Thanh et Rébecca Dautremer, du 7 octobre au 15 novembre.

Crédits photo : Salon du livre d’Amour

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com