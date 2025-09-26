Simon Johannin convoque le feu voluptueux

« Le corps, amené à mourir / Un piège pour le désir » : comment s’en déprendre ? Comment se prémunir de cette absence dont le souffle sature la mémoire ? En se décollant du présent, au risque de se perdre en soi. En contemplant, à travers de fragiles réminiscences, le mouvement incessant du monde, les paysages façonnés par la mer et la fumée, un « soleil s'écroulant dans ma bouche ».

Et en rêvant le jour pour traverser les nuits, quand la puissance des images convoque et conjure des ombres voluptueuses. « L’obscurité s’accouple au vent / Pour me tenir ici ».

Les éditions Allia nous en propose les premières pages en avant-première :

Né à Mazamet, dans le Tarn, en 1993, Simon Johannin a grandi dans l’Hérault, où ses parents, apiculteurs, tenaient une exploitation. Il quitte le domicile familial à 17 ans et s’installe à Montpellier pour des études de cinéma à l’université, qu’il abandonne rapidement.

Il enchaîne alors des missions d’intérim, puis un poste de vendeur de jouets, avant d’intégrer l’atelier d’espace urbain de l’école de La Cambre à Bruxelles, de 2013 à 2016. L’Été des charognes, son premier roman, paraît en janvier 2017.

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com