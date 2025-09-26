Félix Vallotton écrivain : romans et pièces enfin réunis

À la lecture, on voit bien que, pour Vallotton, la littérature n’était pas un simple divertissement, mais un vecteur privilégié pour exprimer une vision du monde empreinte de désillusion et animée par une ironie constante.

Cette édition, annotée, regroupe les trois romans — La Vie meurtrière, Les Soupirs de Cyprien Morus, Corbehaut —, six pièces, ainsi qu’une série de saynètes, et l’enrichit de commentaires critiques qui resituent ce versant méconnu de l’activité d’une figure majeure du début du XXᵉ siècle.

Les éditions Zoé nous en proposent les premières pages :

Né à Lausanne, Félix Vallotton (1865-1925) se forme à la peinture à Paris, où il s’installe dès 1882. Dans les années 1890, ses gravures sur bois et son travail d’illustrateur lui valent une renommée internationale. Son œuvre visuelle, d’une virtuosité technique exceptionnelle, se singularise par rapport aux courants de son temps par sa puissance d’évocation et par la distance qu’elle maintient sans cesse avec ses sujets.

Entre 1901 et 1920, ce grand peintre écrit trois romans, six pièces de théâtre et des saynètes, avec le même regard acéré sur les mœurs bourgeoises que lorsqu’il les souligne au crayon, au grattoir ou au pinceau.

Par Hocine Bouhadjera

