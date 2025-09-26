Un Salon du livre et de la presse jeunesse 2025 sous le signe de l’empathie

La thématique 2025 invite à rencontrer, comprendre et ressentir l’autre à travers la littérature jeunesse, cet art singulier qui permet de se glisser dans la peau de personnages et d’explorer notre rapport à l’altérité.

Un programme professionnel et international étoffé

En amont et pendant l’événement, un dispositif professionnel et international accompagnera les acteur·rice·s du livre et de l’enfance dans la découverte des nouveautés éditoriales.

Dates et rendez-vous à retenir :

Mardi 14 octobre 2025, 11 h : présentation de la 41ᵉ édition à l’Institut national des jeunes aveugles (INJA) – Louis Braille (sur invitation).

Jeudi 2 octobre → jeudi 13 novembre : webinaires professionnels « Histoire d’histoires : quand la bande dessinée se saisit du réel ».

Jeudi 2 octobre : annonce des sélections Pépites 2025.

Lundi 6 octobre : ouverture de la billetterie, des inscriptions de groupe et des accréditations presse.

Jeudi 6 novembre : annonce de la Grande Ourse 2025.

Jeudi 20 novembre : webinaires professionnels « Quoi de neuf dans l’édition ? ».

Mercredi 26 novembre : inauguration du Salon et annonce des lauréat·es des Pépites et de la Pépite d’Or 2025.

Le Salon est de nouveau gratuit pour tous·tes ; un billet gratuit, à réserver en ligne, demeure toutefois obligatoire pour accéder à l’événement. Programme, billetterie, infos pratiques : slpj.fr

