Dans la poche de Simone(S) : les premiers lauréats du prix 100 % poche et autrices

À l’issue des délibérations, le Prix du Jury est décerné à Anne Percin pour Le Premier été, publié chez Babel des éditions Actes Sud. L’autrice viendra à la librairie pour recevoir son Prix, et la date de la remise « sera diffusée en temps voulu ».

Dans le roman lauréat, deux sœurs se retrouvent en Haute-Saône, à la fin de l’été, pour vider la maison des grands-parents ; pour la benjamine, chaque rue et chaque visage rouvre des souvenirs aussi précis que douloureux, jusqu’au cœur battant d’une enfance mêlant innocence et cruauté.



Née en 1970 à Épinal, Anne Percin écrit pour la jeunesse et les adultes ; on lui doit, entre autres, Comment (bien) rater ses vacances, Bonheur fantôme, Le premier été (adapté sur France 3), Les singuliers, ou encore Sous la vague. La plupart de ses ouvrages ont été édités chez Rouergue, et son dernier texte en date, Les Loups de Babylone, à La Manufacture de livres.

Le jury a également attribué une Mention Coup de cœur à Jocelyne Saucier pour Il pleuvait des oiseaux, paru chez Folio.

« Huit romans de huit talentueuses autrices étaient en lice », rappelle l’équipe du prix, composé de huit lectrices et lecteurs volontaires, qui se félicite d’un premier millésime placé sous le signe de la convivialité et de la curiosité.

Outre les ouvrages lauréats, on y retrouve Les larmes de l’assassin d’Anne-Laure Bondoux (Pocket, 2023), Hors d’atteinte de Marcia Burnier (Cambourakis, 2024), Le lac magique de Yaël Cojot-Goldberg (Points, 2023), La Sauvagière de Corinne Morel Darleux (Points, 2025), Amours de Léonor de Récondo (Le Livre de Poche, 2023), ainsi que La fille du pêcheur de perles de Lizzie Pook, traduit par Josette Chicheportiche (Gallmeister, 2025).

« Engagée et féministe »

Simone(S) librairie-café, à Bourges, a célébré sa troisième bougie en lançant un nouveau rendez-vous littéraire entièrement dédié au format poche, « bien plus accessible pour les lectrices et lecteurs ». Il met à l’honneur des romans écrits par des femmes, sans autre critère que la qualité de l’ouvrage.

Fidèle à l’identité du lieu, la sélection se veut « engagée et féministe », composée de « romans coups de cœur » parus en poche, un format « bien plus accessible pour les lectrices et lecteurs ».

L’initiative est appelée à s’inscrire dans la durée. « L’année prochaine, je lancerai le prix dès janvier ! », nous annonçait Magali Gibeau, convaincue que « Dans la poche de Simone(S) » a toute sa place dans le paysage littéraire local et au-delà, en valorisant la puissance d’un format accessible et la vitalité des voix d’autrices qui continuent de conquérir de nouveaux publics.

