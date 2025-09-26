Le critique littéraire Jean-Claude Lebrun a, par exemple, « provisoirement mis hors ligne » sa critique de l'ouvrage, à la demande des ayants droit. Ces derniers nous expliquent leur motivation : « Nous ne visons pas la parution du livre, mais exclusivement sa communication. Présenter Meursault, le sursis comme “la suite” de L’Étranger nous paraît trompeur et peu loyal envers le public, car cela laisse entendre une filiation officielle. Albert Camus a créé des personnages originaux, au premier rang desquels Meursault : leurs noms et leur identité relèvent de sa création et ne sauraient être revendiqués comme une continuité officielle. »

Et d'assurer : « Que le roman paraisse, très bien ; mais qu’il se vende par ses seules qualités, sans capitaliser sur le titre et l’aura d’Albert Camus. Notre intention n’est ni de poursuivre ni d’accabler qui que ce soit : quelqu’un a écrit un livre et souhaite le vendre, nous le comprenons. Mais "surfer" sur la notoriété de Camus en revendiquant une “suite” nous paraît excessif. »

L’éditeur garde le silence

Si Gallimard détient les droits patrimoniaux de l’œuvre d’Albert Camus, les ayants droit conservent le droit moral, en France, perpétuel, inaliénable et imprescriptible (paternité, respect de l’intégrité, de la qualité et des modalités de divulgation). À ce titre, ils peuvent s’opposer à toute présentation trompeuse ou altérante de l’œuvre, par exemple la promotion d’un roman tiers comme « suite » ou « prequel » de L’Étranger, dès lors que cela crée une confusion avec une continuité officielle ou porte atteinte à l’auctorialité de Camus.

La demande serait donc défendable en droit et en équité — à condition de ne pas dériver vers une censure de la création elle-même, qui reste libre tant qu’elle n’usurpe pas l’aval officiel ni ne dénature l’œuvre d’origine.

L’éditeur semble bien mettre en avant une filiation explicite avec Albert Camus, d'abord dans le titre, tout en entretenant une zone grise sur le texte lui-même. La présentation affirme : « Le héros de l’ombre […] c’est Meursault, le narrateur de L’Étranger de Camus, dont ce roman est la suite », puis insiste : « Ce roman est la suite de L’Étranger d’Albert Camus. » Or, de l’autre côté, il est soutenu qu’aucun personnage n’est jamais nommé « Meursault » dans le roman.

Dans l’actualité, L’Étranger revient sur le devant de la scène avec l'adaptation cinématographique, signée François Ozon. La maison souhaite-t-elle surfer sur cette actualité en présentant le roman comme une « suite » ?

Contactée par ActuaLitté pour en savoir plus sur les tenants et aboutissants de cette parution, Héliopoles ne souhaite pas s’exprimer pour le moment, ni sur les suites qu’elle entend donner aux demandes des ayants droit.

« Que chacun prenne ses responsabilités »

Ces derniers rappellent : « Le droit moral attaché à l’œuvre de Camus nous appartient et nous oblige. Nous espérons rester raisonnables et apaisés : nous n’aimons pas le climat de confrontation où chacun brandit des menaces. Nous demandons simplement que chacun prenne ses responsabilités. »

Et de conclure : « Le livre existe et existera, nous ne demandons aucune interdiction. Nous n’avons aucune hostilité envers Bernard Fauconnier, ni Héliopoles. Au contraire, nous reconnaissons son talent d’écrivain et pensons qu’il est pleinement capable de vendre son livre sans s’appuyer sur le nom de Camus. Nous ne souhaitons pas non plus alimenter une polémique où l’on suspend ou bloque les ventes. Notre seule exigence porte sur les attributions à Camus et l’abandon de toute communication le présentant — explicitement ou implicitement — comme une suite de L’Étranger. »

Affaire à suivre, donc...

En écho au dossier Gaston Lagaffe, où le droit moral et les clauses contractuelles encadrent strictement toute reprise, le cas présent invite à rappeler un précédent : au printemps 2022, Isabelle Franquin brandissait son droit moral pour contester la reprise annoncée du personnage par Dupuis et Dargaud-Lombard, confiée à Delaf, en invoquant la convention de 2016 qui impose une information semestrielle et une approbation préalable de l’ayant droit, y compris sur le choix de l’auteur et le contenu.

À l’origine, elle s’appuyait aussi sur le respect de la volonté exprimée par son père de ne pas prolonger Gaston sans lui ; mais, en réalité, existait un contrat de 1992 autorisant « toute nouvelle utilisation » de Gaston et de son univers, sur lequel les éditeurs fondaient leur position.

Le 30 mai 2023, l’arbitre bruxellois Jean-Ferdinand Puyraimond tranchait : le principe d’une « résurrection » est licite, mais Dupuis et Dargaud-Lombard n’ont pas respecté le processus contractuel d’approbation ; l’accord d’Isabelle Franquin est indispensable et ses refus doivent être motivés éthiquement ou artistiquement.

L’arbitrage écartait tout abus de droit moral du côté d’Isabelle Franquin, rejetait la demande d’indemnisation des éditeurs et partageait les frais à 50/50. Dans la foulée, Dupuis annonçait un 20e album, Le retour de Lagaffe.

