Paru le 11 septembre 2025 chez Héliopoles, dans la collection Serge Safran — née du rachat de Serge Safran Éditeur en 2024 —, Meursault, le sursis de Bernard Fauconnier est présenté par la maison comme « la suite de L’Étranger d’Albert Camus ». Une qualification qui fait réagir les ayants droit de l’écrivain, lesquels demandent de « cesser toute communication sur l’ouvrage », au nom de leur droit moral.
Le 26/09/2025 à 16:00 par Hocine Bouhadjera
26/09/2025 à 16:00
Le critique littéraire Jean-Claude Lebrun a, par exemple, « provisoirement mis hors ligne » sa critique de l'ouvrage, à la demande des ayants droit. Ces derniers nous expliquent leur motivation : « Nous ne visons pas la parution du livre, mais exclusivement sa communication. Présenter Meursault, le sursis comme “la suite” de L’Étranger nous paraît trompeur et peu loyal envers le public, car cela laisse entendre une filiation officielle. Albert Camus a créé des personnages originaux, au premier rang desquels Meursault : leurs noms et leur identité relèvent de sa création et ne sauraient être revendiqués comme une continuité officielle. »
Et d'assurer : « Que le roman paraisse, très bien ; mais qu’il se vende par ses seules qualités, sans capitaliser sur le titre et l’aura d’Albert Camus. Notre intention n’est ni de poursuivre ni d’accabler qui que ce soit : quelqu’un a écrit un livre et souhaite le vendre, nous le comprenons. Mais "surfer" sur la notoriété de Camus en revendiquant une “suite” nous paraît excessif. »
Si Gallimard détient les droits patrimoniaux de l’œuvre d’Albert Camus, les ayants droit conservent le droit moral, en France, perpétuel, inaliénable et imprescriptible (paternité, respect de l’intégrité, de la qualité et des modalités de divulgation). À ce titre, ils peuvent s’opposer à toute présentation trompeuse ou altérante de l’œuvre, par exemple la promotion d’un roman tiers comme « suite » ou « prequel » de L’Étranger, dès lors que cela crée une confusion avec une continuité officielle ou porte atteinte à l’auctorialité de Camus.
La demande serait donc défendable en droit et en équité — à condition de ne pas dériver vers une censure de la création elle-même, qui reste libre tant qu’elle n’usurpe pas l’aval officiel ni ne dénature l’œuvre d’origine.
L’éditeur semble bien mettre en avant une filiation explicite avec Albert Camus, d'abord dans le titre, tout en entretenant une zone grise sur le texte lui-même. La présentation affirme : « Le héros de l’ombre […] c’est Meursault, le narrateur de L’Étranger de Camus, dont ce roman est la suite », puis insiste : « Ce roman est la suite de L’Étranger d’Albert Camus. » Or, de l’autre côté, il est soutenu qu’aucun personnage n’est jamais nommé « Meursault » dans le roman.
À LIRE - L'État veut acquérir le Fonds Albert Camus, pour la BnF
Dans l’actualité, L’Étranger revient sur le devant de la scène avec l'adaptation cinématographique, signée François Ozon. La maison souhaite-t-elle surfer sur cette actualité en présentant le roman comme une « suite » ?
Contactée par ActuaLitté pour en savoir plus sur les tenants et aboutissants de cette parution, Héliopoles ne souhaite pas s’exprimer pour le moment, ni sur les suites qu’elle entend donner aux demandes des ayants droit.
Ces derniers rappellent : « Le droit moral attaché à l’œuvre de Camus nous appartient et nous oblige. Nous espérons rester raisonnables et apaisés : nous n’aimons pas le climat de confrontation où chacun brandit des menaces. Nous demandons simplement que chacun prenne ses responsabilités. »
Et de conclure : « Le livre existe et existera, nous ne demandons aucune interdiction. Nous n’avons aucune hostilité envers Bernard Fauconnier, ni Héliopoles. Au contraire, nous reconnaissons son talent d’écrivain et pensons qu’il est pleinement capable de vendre son livre sans s’appuyer sur le nom de Camus. Nous ne souhaitons pas non plus alimenter une polémique où l’on suspend ou bloque les ventes. Notre seule exigence porte sur les attributions à Camus et l’abandon de toute communication le présentant — explicitement ou implicitement — comme une suite de L’Étranger. »
Affaire à suivre, donc...
En écho au dossier Gaston Lagaffe, où le droit moral et les clauses contractuelles encadrent strictement toute reprise, le cas présent invite à rappeler un précédent : au printemps 2022, Isabelle Franquin brandissait son droit moral pour contester la reprise annoncée du personnage par Dupuis et Dargaud-Lombard, confiée à Delaf, en invoquant la convention de 2016 qui impose une information semestrielle et une approbation préalable de l’ayant droit, y compris sur le choix de l’auteur et le contenu.
À l’origine, elle s’appuyait aussi sur le respect de la volonté exprimée par son père de ne pas prolonger Gaston sans lui ; mais, en réalité, existait un contrat de 1992 autorisant « toute nouvelle utilisation » de Gaston et de son univers, sur lequel les éditeurs fondaient leur position.
À LIRE - Tableaux de Tintin condamnés : l'artiste retire ses oeuvres
Le 30 mai 2023, l’arbitre bruxellois Jean-Ferdinand Puyraimond tranchait : le principe d’une « résurrection » est licite, mais Dupuis et Dargaud-Lombard n’ont pas respecté le processus contractuel d’approbation ; l’accord d’Isabelle Franquin est indispensable et ses refus doivent être motivés éthiquement ou artistiquement.
L’arbitrage écartait tout abus de droit moral du côté d’Isabelle Franquin, rejetait la demande d’indemnisation des éditeurs et partageait les frais à 50/50. Dans la foulée, Dupuis annonçait un 20e album, Le retour de Lagaffe.
Par Hocine Bouhadjera
Fermée depuis le mois de juin dernier après une liquidation judiciaire, la Maison des Écrivains et de la Littérature n'affichait pas que des problèmes financiers. La gestion de cette institution était pointée du doigt depuis plusieurs années, et le conseil des prud'hommes doit se prononcer sur le cas de Nelly George-Picot, chargée de l'administration et de projets, qui dénonce des faits de « discrimination » et de « harcèlement ».
26/09/2025, 16:06
L’auteur de polars Franck Thilliez est accusé de plagiat par l’autrice québécoise Isabelle Lafortune. Elle affirme que son roman Norferville (Fleuve, 2024), situé dans une ville minière fictive du Nord du Québec, présente « des similitudes troublantes » avec son premier livre, Terminal Grand Nord (Éditions XYZ, 2019), dont l’action se déroule à Schefferviller, ville dont s'est inspirée Franck Thilliez, ainsi qu'avec sa suite, Chaîne de glace (Éditions XYZ, 2022).
22/09/2025, 17:42
Le président des États-Unis a porté plainte, auprès d'un tribunal de Floride, contre quatre journalistes du New York Times et le quotidien pour « diffamation ». Le groupe Penguin Random House, qui a publié un ouvrage d'enquête sur le « sens des affaires » de Donald Trump, intitulé Lucky Loser [Le bienheureux perdant, inédit en français], est également visé.
17/09/2025, 16:34
Les éditions Nouveau Monde ont eu la désagréable surprise d’apprendre par la presse qu’une plainte ciblait l’un de leurs ouvrages. En l’occurrence, Pierre Charon, surnommé dans le livre de Maud Guillaumin « le baron noir de la dissolution », est au cœur de cette biographie. Non autorisée par l’intéressée. Ni approuvée.
17/09/2025, 16:20
Collectionner les bijoux ou les affaires judiciaires ? La ministre de la Culture démissionnaire Rachida Dati est visée par une nouvelle enquête, pour « non-déclaration » de bijoux à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Le quotidien Libération avait fait le compte des pièces portées par la locataire de la rue de Valois lors de ses apparitions, parvenant à un montant conséquent, mais gardé sous silence par l'intéressée, malgré ses obligations.
17/09/2025, 09:35
La France insoumise (LFI) a mis en demeure Plon, par la voix de son avocat Mathieu Davy, concernant la parution prochaine du livre Les Complices du mal de l'auteur franco-syrien Omar Youssef Souleimane, prévue pour le 2 octobre prochain. Le parti a exigé que la maison lui communique par tous les moyens l’ouvrage dans un délai de 24 heures, nous confirme l'éditeur, à la suite des révélations du Point, média avec lequel collabore l'auteur.
12/09/2025, 18:01
Michel Onfray a interjeté appel de la décision de justice évoquée par ActuaLitté dans un article publié le 18 juin 2025. Et de ce fait, ne serait donc pas condamné ainsi que nous l'avions écrit. Un droit de réponse nous a été transmis par Maxime Le Nagard, Rédacteur en chef de Front Populaire, et que l'essayiste a mandaté pour corriger notre tir...
12/09/2025, 16:57
En exil en Suisse depuis 2019, Alain Soral a été condamné ce jeudi 11 septembre à un an de prison ferme sans aménagement et 4000 euros d’amende. Le polémiste d’extrême droite a été reconnu coupable de « provocation à la haine raciale » et de « provocation publique non suivie d’effet à commettre l’un des crimes et délits portant atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation ». La peine avait été requise lors de l’audience de juin, à laquelle Soral était absent.
11/09/2025, 18:25
Depuis que l’industrie du livre a décidé que l’occasion serait un relais de croissance face pour pallier une économie fragilisée, les idées les plus saugrenues ont vu le jour. Y compris les analyses relevant de la gaudriole législative – comme si l’on avait confié à Oui-Oui le soin de commentaires sportifs pour un Grand Prix de F1. Parce qu’il a une voiture rouge et jaune. Un peu de sérieux, non ?
11/09/2025, 16:36
La bande dessinée collective Notre Affaire, parue le 28 août chez l’Iconoclaste, ambitionnait de devenir un ouvrage de référence sur le procès des viols de Mazan, dit « procès Pélicot », emblème de la lutte contre les violences sexuelles. Mais à peine publiée, l’œuvre est au centre d’une controverse majeure, après les accusations de violences conjugales visant l’un de ses illustrateurs.
05/09/2025, 18:32
Le 27 mars 2025, le tribunal correctionnel de Dar El Beida, situé à l’est d’Alger, condamnait Boualem Sansal, incarcéré en Algérie depuis le 16 novembre 2024, à une peine de cinq ans de prison. Un verdict confirmé le 1er juillet, par la Cour d’appel d’Alger. La fille de l’écrivain franco-algérien, Sabeha Sansal, prend désormais la parole, lançant un appel clair au président de la République, Emmanuel Macron, tout en exprimant un profond pessimisme quant à l’efficacité d’une pression accrue de la part de Paris...
28/08/2025, 12:38
Le tribunal correctionnel de Lyon a condamné mercredi 30 juillet un homme de 27 ans à un an de prison ferme pour avoir incendié un exemplaire du Coran devant la mosquée Errahma de Villeurbanne (Rhône) dans la nuit du 1er au 2 juin 2025.
31/07/2025, 11:24
Très attendu, l’avis du Conseil d’État, portant sur une rémunération des auteurs, découlant de la vente de livres d’occasion a été rendu. Conclusion : si le projet envisagé en France respecte les principes constitutionnels, il n’a aucun avenir au niveau européen. Et quand on dit aucun…
28/07/2025, 21:58
La ministre de la Culture Rachida Dati devra comparaître devant la justice dans le cadre de l’affaire dite « Carlos Ghosn », pour des faits présumés de corruption, trafic d’influence, recel d’abus de pouvoir et abus de confiance. Cette décision a été ordonnée par des juges d’instruction parisiens, a indiqué une source judiciaire à franceinfo, mardi 22 juillet.
22/07/2025, 17:18
La Commission européenne soupçonne Vivendi d’avoir pris le contrôle du groupe Lagardère avant d’en avoir obtenu l’autorisation formelle. Une communication de griefs a été adressée au groupe pour violation possible des règles communautaires en matière de concentrations. L’autorité estime que Vivendi aurait mis en œuvre l’acquisition avant son approbation officielle.
19/07/2025, 08:27
Le 14 juillet 2025, Roberto Saviano s’est effondré en larmes dans la salle d’audience de la Cour d’appel de Rome, piazzale Clodio. Ce jour-là, la justice italienne a confirmé la condamnation de Francesco Bidognetti, alias « Cicciotto ’e mezzanotte » (Frankie de minuit), figure de proue du clan des Casalesi. En 2008, il avait publiquement désigné le journaliste et une de ses collègues comme responsables des condamnations visant la mafia, les exposant ainsi à une menace de mort à peine voilée...
15/07/2025, 16:43
Le 27 mars dernier, le tribunal correctionnel de Dar El Beida, à l’est d’Alger, avait condamné l'écrivain franco-algérien Boualem Sansal, détenu en Algérie depuis le 16 novembre 2024, à cinq années de prison. La peine a été confirmée ce mardi 1er juillet par la Cour d'appel d'Alger.
01/07/2025, 12:32
C’est un casse-tête à plusieurs milliards de dollars qui agite les tribunaux aux États-Unis et au Royaume-Uni. Au cœur de l’affaire : l’intelligence artificielle développée par Meta, capable de répéter mot pour mot le contenu de livres protégés par le droit d’auteur. La découverte fait trembler les géants de la tech et réjouit les avocats des auteurs.
25/06/2025, 10:09
Ce mardi 24 juin, lors d'une audience d'appel rapide et tendue, le parquet d'Alger a requis 10 ans de réclusion et une amende d'un million de dinars (6640 €) pour Boualem Sansal, rapporte l'AFP. La décision des juges sera connue le 1er juillet.
24/06/2025, 15:37
Le parquet de Nanterre a récemment confirmé son choix de ne pas contester la décision rendue le 27 mai 2025 par le tribunal correctionnel. Celui-ci s’était déclaré incompétent pour juger Bastien Vivès pour « fixation et transmission d’images à caractère pédopornographique », rappelle l'AFP.
19/06/2025, 10:26
Dans une affaire opposant Michel Onfray à la maison d’édition Les provinciales, le tribunal judiciaire de Paris a reconnu, le 23 mai 2025, une contrefaçon de droit d’auteur… et un parasitisme de l’auteur. Récit d’un affrontement littéraire, éditorial et juridique, avec au coeur de l'affaire, un extrait d’une préface et un héritier de Charles Maurras...
18/06/2025, 17:00
Il est des idées qui avancent de guingois, sous couvert d'un bon sens filant droit. Pour défendre le projet d'une rémunération pour auteurs et éditeurs taxant les ventes de livres d’occasion, on tord le bras à l'actuelle législation, comme si l’affaire était déjà entendue. Pas de chance, le droit est têtu.
18/06/2025, 12:26
En 2021, le Parlement hongrois a adopté une loi sur la protection des enfants, cependant assortie de mesures anti-LGBTIQIA+ aux conséquences désastreuses. Parmi celles-ci, une censure des ouvrages évoquant des personnages homosexuels et non cisgenres, que la Commission européenne considère comme une infraction au droit de l'Union. L’avocate générale de la Cour de justice de l'Union européenne Tamara Ćapeta, dans un avis souscrit à cette analyse.
06/06/2025, 12:57
Dans la nuit du dimanche 1er au lundi 2 juin, un homme s'est introduit au sein de la mosquée Errahma de Villeurbanne, vers 3h45, peu avant l'appel à la première prière. Il y a subtilisé un exemplaire du Coran avant d'y mettre le feu et de le déposer devant le lieu de culte. Il a été interpellé ce mardi 3 juin au soir et placé en garde à vue.
04/06/2025, 12:24
Ce mardi 27 mai s'ouvrait un procès d'ampleur nationale, déjà renvoyé une première fois : celui de Bastien Vivès. Dessinateur de BD multirécompensé, il était jugé au tribunal correctionnel de Nanterre pour « diffusion d'images pédopornographiques » à travers ses dessins. Ce dernier s’est toutefois déclaré incompétent pour juger l’affaire.
27/05/2025, 17:47
Les éditions Calmann-Lévy ont réagi à un article publié ce 16 mai dans nos colonnes. Ce dernier évoquait l'audience prévue le 10 juillet prochain, suite à la plainte en contrefaçon de Diana Katalayi Ilunga visant Guillaume Musso, l'avocate Me Lorraine Gay, mandatée par l'éditeur, nous a adressé un Droit de réponse. Il est ici reproduit conformément à la législation.
23/05/2025, 11:09
Nouvelle étape dans le dossier qui oppose Guillaume Musso et sa maison d'édition Calmann-Lévy à Diana Katalayi Ilunga, autrice franco-congolaise qui l'accuse de plagiat. Alors qu'une mise en demeure avait été envoyée par l'avocat de l'autrice, Me Jim Michel-Gabriel, le 20 février dernier, ActuaLitté vient d'apprendre de ce dernier qu'une première audience a été fixée au 10 juillet, devant le Tribunal Judiciaire de Paris.
16/05/2025, 18:07
Initialement prévue le 23 avril 2025, l’audience de condamnation de Hadi Matar a été reportée ce 16 mai : l'Américano-Libanais, aujourd’hui âgé de 27 ans, vient d’être condamné à 25 ans de prison par le tribunal de Mayville, dans l’État de New York, rapporte l’Associated Press. Reconnu coupable en décembre 2024 de tentative de meurtre au second degré, il écope ainsi de la peine maximale pour ce chef d'accusation.
16/05/2025, 17:17
Multipliant les annonces et les décrets présidentiels, Donald Trump se forge une réputation de chef d'État particulièrement actif et omniprésent. Dans les faits, un certain nombre de ses décisions sont, a posteriori, suspendues par la justice, car contraires à la loi, voire à la Constitution. Ses attaques contre les arts, la culture et la création subissent ainsi un important revers de la part de la justice américaine.
14/05/2025, 12:22
Depuis la parution de son dernier roman Houris (Gallimard), Prix Goncourt 2024, Kamel Daoud est engagé dans une bataille médiatique et maintenant juridique avec Saâda Arbane, une femme algérienne qui l'accuse d'avoir volé son histoire. En France, la première audience dite de procédure avait lieu ce mercredi 7 mai, la prochaine a été fixée au 10 septembre.
12/05/2025, 15:05
Lexbase biche, après la décision du tribunal correctionnel de Paris du 9 mai 2025 : ce dernier a condamné un ancien salarié de la société Forseti exploitant le site Doctrine.fr, pour avoir accédé frauduleusement au système informatique du Tribunal de grande instance de Poitiers. Pris en flagrant délit par le Président du Tribunal, ce collaborateur de Doctrine.fr avait extrait illégalement plus de 52000 décisions judiciaires qui n’avaient fait l’objet d’aucune publication par le Tribunal.
10/05/2025, 10:42
Ce 7 mai 2025, la Cour d'appel de Paris a rendu un arrêt marquant dans le paysage juridique français, en condamnant la société Forseti, éditrice de la plateforme Doctrine.fr, pour concurrence déloyale à l'encontre de cinq éditeurs juridiques : Dalloz, Lexbase, LexisNexis, Lextenso et Lamy Liaisons.
07/05/2025, 17:35
L’écrivain franco-algérien Kamel Daoud, lauréat du prix Goncourt 2024 pour Houris (Gallimard), est désormais visé par deux mandats d’arrêt internationaux émis par la justice algérienne, révèle Le Point. pour lequel le mis en cause officie. L'auteur a été informé, « sans autre précision », selon son avocate Jacqueline Laffont. Le premier mandat remonte à mars, le deuxième a été émis début mai.
07/05/2025, 15:41
Le parquet de Paris a requis, le lundi 31 mars dernier, un procès à l’encontre du journaliste Alex Jordanov, auteur du livre Les Guerres de l’ombre de la DGSI (Éditions Nouveau Monde), ainsi que contre deux anciens policiers considérés comme ses sources. Ces réquisitions concernent plusieurs infractions : « Violation du secret de la défense nationale », « du secret de l’instruction », « du secret professionnel », et « révélation d’informations permettant l’identification d’une source. »
05/05/2025, 15:30
DC et Warner Bros. misent gros sur Superman, film de James Gunn attendu pour le mois de juillet prochain. Un long-métrage au budget conséquent, dont le succès pourrait relancer la dynamique autour des adaptations d'œuvres liées aux super-héros. La famille d'un des cocréateurs de l'homme d'acier, Joe Shuster, conteste toutefois la titularité des droits d'exploitation du personnage au studio Warner.
29/04/2025, 11:26
Dès 9 heures, ce vendredi 25 avril à Istanbul, une délégation de soutien à Pınar Selek se trouvait devant le tribunal. À Paris, un rassemblement avait lieu en même temps, à l'initiative des éditions des femmes-Antoinette Fouque. Sans surprise, mais avec une certaine lassitude, l'accusée, harcelée depuis des années par la justice turque, a appris un énième report de son procès.
25/04/2025, 16:21
À compter du 1er octobre prochain, Michel Labadie prendra la direction du Centre Informatique National de l'Enseignement Supérieur (CINES). Il succèdera ainsi à Michel Robert, dont le mandat arrive à échéance.
26/09/2025, 14:56
Une nouvelle fois, la justice et l'État de droit se sont opposés aux désirs de censure de Donald Trump et de son administration. Le juge fédéral William Smith, depuis une cour de l'État de Rhode Island, a jugé que restreindre l'attribution des aides publiques à la création aux projets artistiques qui ne faisaient pas la promotion de « l'idéologie du genre » était contraire à la liberté d'expression.
26/09/2025, 12:26
La Commission d'enrichissement de la langue française ne recule devant rien pour faciliter l'usage de la langue de Molière, même les domaines les plus techniques. Une nouvelle liste de vocabulaire s'intéresse ainsi à la biologie moléculaire et cellulaire.
26/09/2025, 09:27
Du 17 octobre au 20 novembre Donnez à lire célèbre ses 10 ans sous les parrainages d'Isabelle Carré et Augustin Trapenard. Initiée il y a 10 ans par le Syndicat de la librairie française et le réseau des librairies indépendantes, en partenariat avec France Télévisions, cette opération nationale invite à offrir des livres aux enfants de familles accompagnées par le Secours populaire français.
25/09/2025, 17:27
Axiales, les experts du livre, a le plaisir d’annoncer l’arrivée d’Églantine Gabarre en tant que consultante associée. Spécialiste en stratégie éditoriale, stratégie marketing et transformation digitale, elle accompagne les acteurs du livre dans l’adaptation de leurs modèles et le développement de leurs projets.
25/09/2025, 17:12
À l’heure où la rentrée littéraire met en avant des centaines de romans, un collectif d’écrivains a choisi d’unir sa notoriété pour défendre une cause trop souvent reléguée au second plan : l’accès à la lecture pour les personnes déficientes visuelles.
25/09/2025, 16:51
Inaugurée en novembre 2024 à Toulouse, dans le quartier de la Concorde, La Librairie. a été placée en redressement judiciaire au début du mois de septembre. Amélie Georgin et Lysiane Ozanic, les gérantes, en appellent au soutien des lecteurs et lectrices, pointant un « déficit initial de trésorerie » qui ne s'est pas résorbé.
25/09/2025, 16:05
Le caricaturiste, illustrateur et dessinateur de presse belge Serdu, de son vrai nom Serge Duhayon, est mort le 21 septembre 2025 à l’âge de 85 ans à Hollain (Hainaut). Auteur prolifique, il a par ailleurs marqué la presse et la bande dessinée par son humour tendre, son engagement citoyen et sa fidélité à la Wallonie picarde.
25/09/2025, 14:08
Un texte oublié, écrit en 1968 et jamais publié en français, refait surface : La Machine, signé par Georges Perec et son traducteur allemand Eugen Helmlé, paraîtra le 17 octobre aux éditions du Nouvel Attila. Cette pièce, qui met en scène un ordinateur chargé de décrypter de la poésie, résonne aujourd’hui avec l’essor de l’intelligence artificielle...
25/09/2025, 13:30
Le 3 juillet dernier, le groupe Madrigall est devenu actionnaire majoritaire des éditions Les Solitaires Intempestifs. Cette maison, fondée en 1992 par Jean-Luc Lagarce et François Berreur, est devenue au fil des décennies une référence pour le théâtre contemporain. Son directeur, François Berreur, conserve une part du capital et reste à la tête de la structure.
25/09/2025, 12:48
Comment transmettre le goût de lire à une génération happée par les écrans ? La Région Île-de-France a choisi de multiplier les initiatives pour replacer le livre au cœur de la vie des lycéens et apprentis. Lors de la Commission permanente du 25 septembre 2025, l’institution a réaffirmé son engagement à travers plusieurs dispositifs déjà bien installés, auxquels s’ajoutent de nouveaux soutiens financiers.
25/09/2025, 12:40
À Bedford-Stuyvesant, quartier longtemps emblématique de la culture afro-américaine, une nouvelle librairie attire l’attention. Son nom ? Gladys Books & Wine. Ce lieu singulier, ouvert en septembre par Tiffany Dockery, associe vente de livres, dégustation de vins et, surtout, un espace pensé pour les femmes noires lesbiennes.
25/09/2025, 12:29
Plus ancienne librairie d'Angoulême en activité, Lilosimages inaugure sa résidence d'écriture, LilosÉcrits, profitant de l'achat d'un nouveau local situé au-dessus de l'enseigne. Un appel à candidatures est ouvert pour les auteurs et autrices d'essai, roman ou poésie, ayant déjà publié au moins un livre à compte d’éditeur, pour un projet d’écriture avec un engagement politique et social sur les questions féministes, queer, décoloniales, écologiques ou intersectionnelles.
25/09/2025, 12:28
Une nouvelle fermeture de librairie se profile pour le réseau Gibert Joseph. Le point de vente situé au 21, rue Marie-Andrée Lagroua Weill-Hallé, dans le 13e arrondissement de Paris, cessera ainsi son activité fin juin 2026, nous confirme la direction du groupe. Les élus du personnel et les salariés ont été informés de la nouvelle lors d'une réunion de CSE, le 16 septembre dernier. Parallèlement, une nouvelle adresse s'ouvre dans quelques semaines, au 28, boulevard Saint-Michel.
25/09/2025, 09:57
La question paraît simple – lire un livre ou l’écouter, est-ce équivalent ? – mais la littérature scientifique répond par des nuances. Plusieurs travaux montrent que lecture et écoute aboutissent globalement à une compréhension similaire, surtout pour des textes informatifs ou narratifs linéaires.
24/09/2025, 17:40
La conseillère de Nicolas Sarkozy, entre 2007 et 2011, et ancienne journaliste au Point, Catherine Pégard, est la nouvelle conseillère culture d’Emmanuel Macron. En 2011, elle était nommée à la tête de l’établissement public du château de Versailles, poste qu’elle a occupé durant près de quatorze ans. Son retour à l’Élysée, auprès d'Emmanuel Macron, est effectif depuis le 17 septembre dernier. À 71 ans, elle succède à Philippe Bélaval, parti en mai pour raisons personnelles.
24/09/2025, 17:12
Depuis 1984, l’ABPQ regroupe les bibliothèques publiques québécoises afin de promouvoir leur développement et leur rayonnement, pour un accès universel au savoir et à la culture.
L’Association annonce des changements importants à la direction de son conseil.
24/09/2025, 17:01
Associer la sphère médiatique et l'extrême droite revient à ce qu' apparaissent souvent les mêmes noms de milliardaires, Vincent Bolloré et Pierre-Édouard Stérin en tête. D’autres acteurs, moins attendus aux côtés de représentants de la droite radicale, œuvrent pourtant depuis plusieurs années à la diffusion des éditions Magnus et de la revue La Furia, visées par des plaintes pour « incitation publique à la haine » et « injure raciale ». Alors, que diable font les groupes Eyrolles et Madrigall (Gallimard) dans cette galère ?
24/09/2025, 13:00
En France, le prix du livre est unique, raison pour laquelle il se trouve souvent imprimé sur la quatrième de couverture des ouvrages. Souvent, mais pas toujours : bandes dessinées, livres jeunesse, mangas et livres de poche bénéficient d'une exception, avec des « codes prix » parfois exotiques. Saisi par le Syndicat de la librairie française, le médiateur du livre a réuni l'interprofession autour de cette pratique, avec, en vue, la rédaction d'une charte.
24/09/2025, 11:11
L'écrivain et blogueur anglo-égyptien Alaa Abd el-Fattah a été libéré, plusieurs mois après avoir purgé une peine de prison de 5 ans pour « diffusion de fausses nouvelles ». Figure de la révolution égyptienne de 2011, Alaa Abd el-Fattah a bénéficié d'une grâce présidentielle accordée par le président Abdel Fattah al Sisi. Un geste bien tardif, dénoncent plusieurs organisations non gouvernementales, soulagées malgré tout par la libération du militant.
24/09/2025, 10:10
Nicolas Morin, conservateur général des bibliothèques et directeur de l'Agence bibliographique de l'enseignement supérieur (Abes) depuis 2022, est renouvelé à son poste pour un second mandat. L'agence est au cœur d'un projet de « rapprochement » avec d'autres entités de l'enseignement supérieur, voulu par le ministère.
24/09/2025, 09:17
Laurent Beccaria, président du groupe Les Arènes–L’Iconoclaste, a annoncé plusieurs nominations et arrivées au sein des deux maisons. Ces changements stratégiques entendent renforcer à la fois le développement audiovisuel, l’édition d’essais et de documents, ainsi que les pôles non-fiction, histoire et bande dessinée.
23/09/2025, 18:45
La Société civile des éditeurs de langue française (SCELF) annonce la nomination de Valérie Barthez au poste de directrice générale. Juriste spécialisée en propriété littéraire et artistique, elle prend ses fonctions dans un contexte marqué par l’essor de l’adaptation d’ouvrages vers le cinéma, la télévision, le spectacle vivant et la radio. Sa mission : renforcer la gestion collective des droits et affirmer la place des éditeurs et des auteurs dans cet écosystème en pleine mutation.
23/09/2025, 17:12
Entre le 21 et le 23 septembre 2025, une bascule diplomatique s’est jouée. Le Royaume-Uni, le Canada, l’Australie, le Portugal, puis la France ont annoncé tour à tour la reconnaissance officielle de l’État de Palestine. Ce mouvement, relayé dans les couloirs de l’ONU et par une série de déclarations conjointes, a été décrit par Reuters comme un « tournant majeur de la politique occidentale » après des décennies d’hésitations.
23/09/2025, 15:08
Les Éditions Albin Michel lanceront en 2026 une nouvelle collection intitulée « L’Atelier du présent », dirigée par Bénédicte Delorme-Montini et Marcel Gauchet. Son objectif est de proposer des outils d’analyse pour comprendre les transformations contemporaines dans les domaines politique, technologique et culturel.
23/09/2025, 13:16
Si la concentration des médias entre les mains de quelques milliardaires, en France, inquiète à juste titre, l'édition n'est pas épargnée. Le premier groupe éditorial, Hachette, est détenu par Vincent Bolloré depuis quelques années, et certaines de ses filiales, Fayard en tête, ont entamé un virage serré à droite. Le collectif Désarmer Bolloré, qui lutte contre l'influence de l'homme d'affaires, en appelle désormais aux auteurs « de gauche » dont les livres sont publiés par le groupe.
23/09/2025, 13:06
L’auteur nazairien Patrick Deville, directeur de la Maison des écrivains étrangers et traducteurs (Meet) de Saint-Nazaire, a été intronisé ce mardi matin écrivain de Marine par le chef d’état-major de la Marine nationale, révèle Sud-Ouest. Une distinction rare qui lui permet désormais d’accoler à sa signature une petite ancre, symbole d’appartenance à l’Association des écrivains de Marine, fondée en 2003 par l’académicien Jean-François Deniau (1928-2007).
23/09/2025, 13:06
Sous l’impulsion de Jean-Luc Barré, la collection Bouquins inaugure une nouvelle aventure éditoriale avec « Les Singuliers ». Alliant exigence intellectuelle et liberté d’approche, ce projet, porté par un design qui se veut audacieux, signé Philippe Apeloig, entend redonner vie à des trésors de littérature dans des volumes souples et accessibles.
23/09/2025, 11:44
Un an après les attaques survenues au sud du Liban, seize auteurs liés au pays publient un recueil collectif destiné à soutenir les populations touchées par la crise humanitaire. Les bénéfices de l’ouvrage seront reversés à l’UNICEF, qui œuvre auprès des enfants libanais confrontés à des besoins essentiels urgents.
23/09/2025, 10:03
À l'occasion de son 91e congrès, l'organisation PEN International, qui défend la liberté d'expression des auteurs dans le monde entier, a présenté son Manifeste sur la protection de la nature. Ce texte appelle à « vivre libre en harmonie avec la nature, et non dans un rapport de domination » et invite les écrivains à la défendre contre « les actions malveillantes des invidivus, des entreprises ou des gouvernements ».
23/09/2025, 09:32
En juin dernier, nous évoquions avec Héloïse d’Ormesson l’entrée des archives de son père, Jean d’Ormesson, à la BnF, conformément au vœu qu’il avait exprimé. Une soixantaine de chemises cartonnées, remplies de ses manuscrits littéraires et de sa correspondance, rejoignaient alors les collections de la Bibliothèque. Le travail de classement n’était pas encore totalement achevé et l’on constatait qu’aucun inédit ne semblait devoir surgir de cet immense fonds. Mais, comme dans toute belle histoire, le véritable trésor n’attendait que le tout dernier jour pour se révéler…
22/09/2025, 19:04
Le poète et traducteur britannique Ian Monk est décédé le 19 septembre 2025 dans sa maison de Bourges, à l’âge de 65 ans. Né le 1ᵉʳ janvier 1960 à Woking dans le Surrey au Royaume-Uni, il avait étudié les lettres classiques à l’université de Bristol avant de vivre une jeunesse punk à Londres, puis de s’installer à Paris.
22/09/2025, 15:36
Arrêté en janvier 2025 dans le district de Marracuene, au nord du Mozambique, l'écrivain et éditeur Alex Barga a été maintenu en détention provisoire pendant plusieurs mois dans une prison de Maputo, la capitale du pays. Le 15 septembre dernier, il a été libéré, aux côtés d'autres détenus, soutiens de l’opposant Venancio Mondlane.
22/09/2025, 13:38
Après Druillet - Lovecraft, les Éditions Barbier présentent une nouvelle édition exceptionnelle autour de l'œuvre de l'auteur de BD français : Druillet – Vampires, qui réunit en un seul volume tous les travaux de Philippe Druillet autour de l’univers de Dracula et des Vampires. Une campagne de précommande de l'ouvrage est actuellement ouverte sur Ulule.
22/09/2025, 12:28
Quelques jours auront suffi pour disqualifier la plainte de Donald Trump contre quatre journalistes du New York Times et le quotidien pour « diffamation », dans laquelle le groupe éditorial Penguin Random House était également cité. Le juge Steven D. Merryday l'a rejeté en raison d'une rédaction inadaptée, entièrement tournée vers l'« invective ».
22/09/2025, 12:00
