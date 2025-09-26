Enseignement supérieur : Michel Labadie nommé directeur du CINES

Par un arrêté du 5 septembre 2025, Philippe Baptiste, ministre chargé de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, a nommé Michel Labadie à la direction du Centre informatique national de l'enseignement supérieur.

Il prend la suite de Michel Robert, nommé en octobre 2022.

Ingénieur en informatique, et déjà installé dans la région, Michel Labadie a consacré la majeure partie de sa carrière au service de l’enseignement supérieur et de la recherche. Expert dans le domaine des infrastructures, il a évolué vers des responsabilités de gestion de projets, puis vers des fonctions de direction des systèmes d’information (DSI).

Il a ainsi porté des projets de refonte de l’organisation des DSI grâce aux technologies Cloud. La transformation numérique l’a également amené à mener des chantiers ayant un impact sur l’organisation des fonctions support, notamment en ressources humaines et en finance.

Ses fonctions de direction au sein d’organismes de recherche tels que l’Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm) et l’Institut de recherche pour le développement (IRD) l’ont conduit à mettre en place des outils de gestion et de traitement de données de recherche (entrepôts de données, outils de traitement, calcul haute performance, données de santé).

Depuis 2023, Michel Labadie est vice-président de l’association des directeurs des systèmes d’information de l’enseignement supérieur et de la recherche (A-DSI).

Un futur « rapprochement »

Rappelons que le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche (MESR) envisage un « rapprochement » entre plusieurs de ses agences : l'Agence bibliographique de l'enseignement supérieur (Abes), l’Agence de mutualisation des universités et des établissements d’enseignement supérieur ou de recherche et de support à l’enseignement supérieur ou à la recherche (AMUE) et le CINES, justement.

Pour le ministère, cette opération « permettra de renforcer la cohérence et la qualité de l’offre de services numériques au bénéfice des établissements d’enseignement supérieur et de recherche et de leurs usagers, en tirant pleinement parti des possibilités de mutualisations et de synergies entre ces opérateurs, tout en maintenant le lien de proximité avec les établissements ».

Sous la coordination de Simon Larger, actuel directeur de l'AMUE, Nicolas Morin, directeur de l'Abes, et Michel Labadie doivent élaborer le projet stratégique de la future entité, ses missions et son organisation, en portant une attention particulière aux enjeux liés à l'IA, à la cybersécurité ou à l'environnement.

Photographie : Fronton du Centre Informatique National de l'Enseignement Supérieur (Penalva, domaine public)

Par Antoine Oury

Contact : ao@actualitte.com