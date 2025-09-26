La littérature coréenne se raconte à Paris

Les visiteurs cheminent de la littérature de la libération à celle de la guerre, du réalisme au féminisme, du postmodernisme à d’autres courants, chaque genre participant à l’édification d’un paysage littéraire aussi foisonnant que divers.

Si l’indépendance renvoie à une évolution politique, sa résonance civile et culturelle se lit d’abord comme une conquête de libertés. Le pouvoir de parler, la liberté d’écrire, de chercher sa voie, de poursuivre ses aspirations, voilà le fil rouge du parcours. La libération par la parole en constitue le cœur, tant dans les formes que dans les voix.

Cette intuition trouve un écho sensible dans l’œuvre de Han Kang, dont un extrait accompagne l’exposition : « Flânant les yeux perdus dans un ciel d’après-midi aussi sombre qu’à minuit dans son pays, elle pensait aux nébuleuses. Aux milliers d’étoiles comme autant de grains de sel qui piquetaient ses prunelles la nuit quand elle retournait chez ses parents à la campagne. ». Le programme est présenté dans le cadre de l’événement K-BOOK avec le soutien du Ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme ainsi que de la KPIPA.

Une littérature plurielle

Dans les premières décennies, la littérature coréenne affronte la mémoire brûlante de la partition et de la guerre. Les récits s’attachent à la séparation, au deuil, au déplacement et à l’expérience d’un pays scindé, souvent dans une langue sobre et tendue qui cherche la justesse. Viennent ensuite les années d’industrialisation et de dictatures où la voix collective se fraie un passage entre critique sociale et stratégies de contournement.

La littérature dite minjung met en avant la vie quotidienne des gens du peuple, donne un nom aux invisibles et transforme la ville en véritable personnage. La démocratisation à partir de la fin des années 1980 ouvre l’espace des formes et des thèmes. Les textes expérimentent, mêlent l’essai à la fiction et l’enquête au roman familial, interrogent la filiation et la mémoire, déplacent les frontières entre document et imaginaire.

À partir de la crise asiatique de 1997 et dans le mouvement de la mondialisation, la prose coréenne scrute la précarité, la métropole, l’isolement, les inquiétudes écologiques et la solitude connectée. Les écritures féminines et queer renouvellent les cadres, imposent des sujets longtemps relégués et affirment des voix singulières. Parallèlement, la littérature de l’imaginaire gagne une audience internationale, travaillant le fantastique, la science-fiction sociale et l’horreur dans une tension critique avec le réel.

Pour s’orienter dans cette constellation, quelques repères s’imposent sans prétendre à l’exhaustivité. Han Kang poursuit une œuvre méditative où la violence, le deuil et l’éthique du vivant s’entrelacent dans une prose d’une grande pureté. Hwang Sok-yong incarne une mémoire du réel, celle des luttes, de l’exil et des marges, avec une puissance documentaire qui n’exclut jamais l’allégorie. Yi Mun-yol élabore des fables morales et politiques qui auscultent la relation de l’individu au pouvoir.

Shin Kyung-sook explore le roman familial et les lignes de fracture de la transmission. Bae Suah déplace les codes du récit par une écriture fragmentaire et onirique, quand Pyun Hye-young construit des dystopies intimistes qui saisissent les anxiétés contemporaines. Cho Nam-joo travaille la matière sociale à vif et propose des diagnostics clairs sur la condition féminine. Bora Chung inscrit le fantastique et l’horreur dans une critique des structures économiques et patriarcales.

À LIRE - Après le Prix Nobel de Littérature, la Corée qui censure

En poésie, Kim Hyesoon fait entendre une voix majeure, traversée par les rituels, le corps, la douleur et le cri. D’autres noms viennent compléter ce panorama, de Jeong Yu-jeong à Kim Young-ha, de Park Min-gyu à Kim Hoon, chacun apportant une pièce au puzzle d’une littérature qui ne cesse de se recomposer. Le roman graphique éclaire lui aussi ce paysage, notamment avec Keum Suk Gendry-Kim qui travaille la mémoire, la division et la transmission à travers une langue visuelle d’une grande intensité.

Crédits photo : Han Kang, Prix Nobel de Littérature 2024 (John Sears, CC BY-SA 4.0)

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com